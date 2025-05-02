Игроки ремастера TES 4: Oblivion поделились снимками своих персонажей, вдохновленными своими собственными котами

Игры серии древних свитков всегда славились своим гибким редактором персонажей, благодаря чему игроки могли залипнуть в нем на многие часы или даже сутки. Недавний релиз The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered не стал исключением - в обновленном редакторе было создано множество мемных обликов, в том числе внешности знаменитостей и персонажей из других игр.

Не остались в стороне и любители животных, которые тут же принялись создавать образы своих любимых питомцев - котов. Пользователи популярного зарубежного форума Reddit опубликовали множество снимков с Каджитами, которые, по их мнению, очень похожи на их домашних котов.

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