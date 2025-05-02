Игроки ремастера TES 4: Oblivion поделились снимками своих персонажей, вдохновленными своими собственными котами

Игры серии древних свитков всегда славились своим гибким редактором персонажей, благодаря чему игроки могли залипнуть в нем на многие часы или даже сутки. Недавний релиз The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered не стал исключением - в обновленном редакторе было создано множество мемных обликов, в том числе внешности знаменитостей и персонажей из других игр.
Не остались в стороне и любители животных, которые тут же принялись создавать образы своих любимых питомцев - котов. Пользователи популярного зарубежного форума Reddit опубликовали множество снимков с Каджитами, которые, по их мнению, очень похожи на их домашних котов.
Предлагаем вам ознакомится с этой подборкой ниже.
Когда у человека нет мозгов, он начинает фанатеть от котов.
у тебя что кота нету?
Он пытался сказать что-то умное, но как всегда опозорился.
У него собака. Срочно высылайте отряд чистильщиков. Блоховох должен быть уничтожен.
Зачем коты нужны, если пластмассовая мышеловка ловит мышей без проблем.
Умные люди бывают отвергнуты обществом, но после моей смерти и спустя 100 лет мои цитаты будут в книгах, я буду как Сократ, или даже круче, буду как Николай Макиавелли.
Ха, я тоже создал каджита своего кота)
Мир официально и окончательно пи*данулся.
это игрок походу
И никто не сделал свою ящерицу
Ого, круто, жаль игра не оч
Довольно странно, что очень мало игр, где коты хорошо смоделированы и детализированы, (даже в InZoi, где кот маскот игры, он выглядит как-то странновато)
Та нет он офигенно отмоделен, теперь от меня требуют такого же