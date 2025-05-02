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The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered 22.04.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.9 1 613 оценок

Игроки ремастера TES 4: Oblivion поделились снимками своих персонажей, вдохновленными своими собственными котами

Solstice Solstice

Игры серии древних свитков всегда славились своим гибким редактором персонажей, благодаря чему игроки могли залипнуть в нем на многие часы или даже сутки. Недавний релиз The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered не стал исключением - в обновленном редакторе было создано множество мемных обликов, в том числе внешности знаменитостей и персонажей из других игр.

Не остались в стороне и любители животных, которые тут же принялись создавать образы своих любимых питомцев - котов. Пользователи популярного зарубежного форума Reddit опубликовали множество снимков с Каджитами, которые, по их мнению, очень похожи на их домашних котов.

Предлагаем вам ознакомится с этой подборкой ниже.

+ ещё 5 картинок
29
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
Real Slim Shady

Когда у человека нет мозгов, он начинает фанатеть от котов.

37
ГЛАВА МИРА

у тебя что кота нету?

12
Solstice ГЛАВА МИРА

Он пытался сказать что-то умное, но как всегда опозорился.

17
Uilenspiegel ГЛАВА МИРА

У него собака. Срочно высылайте отряд чистильщиков. Блоховох должен быть уничтожен.

1
Real Slim Shady ГЛАВА МИРА

Зачем коты нужны, если пластмассовая мышеловка ловит мышей без проблем.

Real Slim Shady Solstice

Умные люди бывают отвергнуты обществом, но после моей смерти и спустя 100 лет мои цитаты будут в книгах, я буду как Сократ, или даже круче, буду как Николай Макиавелли.

Dark1994

Ха, я тоже создал каджита своего кота)

8
Destroited

Мир официально и окончательно пи*данулся.

8
jax baron

это игрок походу

7
Unicorling

И никто не сделал свою ящерицу

2
Fronyx

Ого, круто, жаль игра не оч

2
EvgeniiV
1
BabyDontHurtMe
1
Генерал Анатолий

Довольно странно, что очень мало игр, где коты хорошо смоделированы и детализированы, (даже в InZoi, где кот маскот игры, он выглядит как-то странновато)

Unicorling

Та нет он офигенно отмоделен, теперь от меня требуют такого же