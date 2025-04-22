Игроки считают, что изменений в Oblivion Remastered вполне достаточно, чтобы назвать RPG ремейком

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered уже вышла и включает в себя широкий спектр улучшений и доработок, которые придают классической ролевой игре 19-летней давности свежий облик.
Команда, стоящая за обновлением, рассказала обо всем во время сегодняшней специальной трансляции, рассказав о самых значительных изменениях. В ходе трансляции были показаны радикально измененные визуальные эффекты, а также несколько геймплейных изменений, благодаря которым Сиродиил будет выглядеть и ощущаться как никогда чужим, и фанаты уже обратили на это внимание. Хотя некоторые игроки с сомнением относятся к многочисленным изменениям, большинство из них, похоже, рады еще одному поводу вернуться в одну из определяющих игр Bethesda.
Oblivion приближается к своему 20-летию и славится несколько картофельными моделями персонажей и жесткой анимацией. Это часть очарования, благодаря которому классическая ролевая игра остается в памяти игроков на протяжении десятилетий, но это также и то, что Bethesda и Virtuos хотели исправить в ремастере.
Модели и окружение были переработаны с нуля, новая система освещения делает тени более реалистичными, а технология синхронизации губ придает изюминку некоторым неловким разговорам. Во многих отношениях Oblivion Remastered больше похожа на ремейк, и многие с этим согласны.
В геймплее также было много места для улучшений.Virtuos ухватились за возможность осовременить классическую формулу, внеся в нее множество изменений, причем некоторые из них - такие незначительные, как более чистая система взлома замков, а другие, например, добавление возможности спринта, вносят в формулу масштабные изменения.
Система повышения уровня теперь находится где-то между той, что знакома фанатам по Oblivion, и системой, присутствующей в Skyrim. Перспективы от третьего и первого лица также были изменены, поскольку Virtuos стремились воспользоваться преимуществами скачка, произошедшего в играх за последние два десятилетия. Независимо от того, идет ли речь о поверхностных или фундаментальных изменениях, большинству фанатов, по крайней мере, интересно посмотреть, как 2025 Oblivion будет смотреться на фоне оригинала.
Хотя Oblivion Remastered изменилась настолько, что многие уже начали называть ее ремейком, Bethesda утверждает, что ее целью было создать опыт, который улучшит оригинальную игру, не теряя при этом того, что делало ее особенной изначально.
"Я думаю, когда речь идет о ремастере, мы хотим, чтобы люди чувствовали себя так же, как тогда, но это все еще игра своего времени", - сказал Тодд Говард из Bethesda во время сегодняшнего стрима. "Вы хотите сохранить эти кости. Вы хотите сохранить тот старый шарм".
Virtuos перенесла эти идеи в свой ремастер. Анимация по-прежнему выглядит с той же неуклюжей неловкостью, которую так полюбили игроки, и многие из тех же жестких диалогов тоже остались нетронутыми.
Ох беседка... Народ схавал и дальше будет такое делать, загрузки после каждой двери. Потом такие скажут так вам же обливион зашёл значит и дальше будут загрузки везде. Я согласен игра как по мне красивая вышла местами, ну только внешне. Им теперь надо моровинд сделать и их опять на руках будут носить.
Да че вам покоя эти 0,5 секунды загрузки не дают ?
Нет, мне и на старфилде не напрягало, очень быстро все происходило. Ну признай что это уже как то не очень делать загрузку в каждую дверь. Ладно что то значимое там переход на другую локацию или например подземелье или что то квестовое. Ну в каждую дырку это уже совсем.
Да ладно загрузка, но продавать игру за стоимость полноценного ААА-проекта за 4к рубля где просто сделали графику...такое действительно нужно постараться схавать, но как видим схавали.
Доброе утро игра 50 баксов за базу стоит, когда обычные ааа проекты 60-70
Может и займутся Морровиндом, после того как 10 раз продадут Обливион(Скайрим), под разным видом.=)
Современно по графонию. Правда HDR нет ну ладно.
Оружие в двух руках не потаскать как в Скайриме, таков гемплей Обливиона.
Но вот русского нет это ОГОРОМНЫЙ минус.
Но ведь кроме графония нифига нет можно сказать, какой ремейк?
Как минимум графический
Это называется ремастер. Сони осень хорошо прогрела людей продавая ремастеры как ремейки, а переиздания с более высоким разрешением текстур и кадровой частотой как ремастеры.
здесь именно графический ремейк, графика с нуля создана, а не нейросетью подогнана, ну и кстати это и есть ремастер, разрабы именно как ремастер проект и позиционируют
Графически да, выглядит как ремейк.
Уж явно больше ремастер чем Days Gone. :))
Ремастер и должен графически осовременивать старую игру. Ремейк это новая игра на основе старой.
Если у тебя основное нововведение это текстуры более высокого качества, и более высоким фпс + небязательные фишки типа перерисованного интерфейса под разные соотношения сторон и разрешения или нового контента это переиздания.
Сони очень грешит подменой понятий чтобы задирать ценник. Продавая ремастеры как "графические ремейки" по цене настоящего ремейка, а переиздания как ремастеры по соответсвующей цене. Из-за этого их нелюбливаю.
Эталонные ремастеры делала для своих старых игр близзард.
Особенно третий варик.
Дожили... Теперь не только невежды в интернете путают ремастер и ремейк, но и крупные студии. Ремастер - это по сути оригинал на стероидах. Реставрация. А ремейк - это именно создание новой-старой игры на другом, современном или не очень, движке. Какой это ремейк, аутентичный или вольный - это уже другой вопрос. Но это всё равно ремейк.
Ярким примером являются фильмы. Выпустить старенький фильм в 4к на блюрей - это ремастер. Переснять этот фильм с новыми или старыми актёрами - ремейк.
В последнее время, правда, стал набирать оборот некий гибрид. Движок в движке. Когда сердцем игры остаётся её старый моторчик, а на него сверху наворачивают графической оболочкой другой движок.
Например, модер Редпанда скрестил таким образом оригинальный сталкер и анрил, но забросил проект из за паскудства ПЫС. Или diablo 2 resurrected , где можно на лету переключаться между старым рендером и новым.
minecraft bedrock ремейк ?
Просто смена движка не делает игру ремейком. Движок могут сменить и при переиздании и создании ремастера. Это может быть проще чем заниматься обратным инжинерингом со старым движком. Особенно если он тебе не знаком.
А крупные студии путают понятия специально. Ведь можно продать переиздание по цене рематера, а ремастер под красивым слоганом графический ремейк по цене настоящего ремейка.
Сони грешат подменой понятий.
ХЗ, не интересуюсь майном.
Отличное переиздание это к примеру baldurs gate 1 и 2 ee и neverwinter night ee.
Каких изменений? Здесь точная 100% копия оригинала с НОЛЬ изменений в геймплейных механиках. Здесь даже боёвка точь в точь как в оригинале. Взяли UE5, но даже элементарно от экранов загрузки не соизволили избавиться при входе в здание... Такое тянет только на ремастер.
Ремейк подразумевает полное переосмысление игры и полная переделка. А тут ничего НЕ переделали, кроме графики. Это просто ремастер. Точка.
Ремейк подразумевает полное переосмысление игры и полная переделка.
Нет.
Только они добавили cic*ender убрали male, female вместо поставили body type 1, 2
А если бы назвали ремейком, сказали бы что еле дотянул до ремейка.
Ещё не играл но по презентации.. всё же склоняюсь к ремастеру, т.к. физика когда гасишь монстра, он отлетает как в оригинале ))
Изменили интерфейс, улучшили режим от третьего лица, чето-там сделали с мимикой губ, добавили больше деталей в окружение (типа плавающих рыбок в водоемах, падающую листву и лучики света сквозь кроны деревьев), добавили возможность полноценно бегать.
Игра получила технические улучшения, а не изменения сюжета, гемплея, мира игры, сюжета, и т.д. и т.п, чем могла бы называтся РЕМЕЙКОМ оригинальной игры.
Ахахахха. Ну после 10 лет переизданий скайрима хомячкам беседки освещение перекрась- они ремейком назовут.
только не понятен размер игры, и не надо мне ляля про текстуры и графон.
Анрил жеж
// Вова Новосёлов
Дубинку Шеогорату могли бы сделать и подлинее... в скуриме вообще посох