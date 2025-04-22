Игроки считают, что изменений в Oblivion Remastered вполне достаточно, чтобы назвать RPG ремейком

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered уже вышла и включает в себя широкий спектр улучшений и доработок, которые придают классической ролевой игре 19-летней давности свежий облик.

Команда, стоящая за обновлением, рассказала обо всем во время сегодняшней специальной трансляции, рассказав о самых значительных изменениях. В ходе трансляции были показаны радикально измененные визуальные эффекты, а также несколько геймплейных изменений, благодаря которым Сиродиил будет выглядеть и ощущаться как никогда чужим, и фанаты уже обратили на это внимание. Хотя некоторые игроки с сомнением относятся к многочисленным изменениям, большинство из них, похоже, рады еще одному поводу вернуться в одну из определяющих игр Bethesda.

Oblivion приближается к своему 20-летию и славится несколько картофельными моделями персонажей и жесткой анимацией. Это часть очарования, благодаря которому классическая ролевая игра остается в памяти игроков на протяжении десятилетий, но это также и то, что Bethesda и Virtuos хотели исправить в ремастере.

Модели и окружение были переработаны с нуля, новая система освещения делает тени более реалистичными, а технология синхронизации губ придает изюминку некоторым неловким разговорам. Во многих отношениях Oblivion Remastered больше похожа на ремейк, и многие с этим согласны.

В геймплее также было много места для улучшений.Virtuos ухватились за возможность осовременить классическую формулу, внеся в нее множество изменений, причем некоторые из них - такие незначительные, как более чистая система взлома замков, а другие, например, добавление возможности спринта, вносят в формулу масштабные изменения.

Система повышения уровня теперь находится где-то между той, что знакома фанатам по Oblivion, и системой, присутствующей в Skyrim. Перспективы от третьего и первого лица также были изменены, поскольку Virtuos стремились воспользоваться преимуществами скачка, произошедшего в играх за последние два десятилетия. Независимо от того, идет ли речь о поверхностных или фундаментальных изменениях, большинству фанатов, по крайней мере, интересно посмотреть, как 2025 Oblivion будет смотреться на фоне оригинала.

Хотя Oblivion Remastered изменилась настолько, что многие уже начали называть ее ремейком, Bethesda утверждает, что ее целью было создать опыт, который улучшит оригинальную игру, не теряя при этом того, что делало ее особенной изначально.

"Я думаю, когда речь идет о ремастере, мы хотим, чтобы люди чувствовали себя так же, как тогда, но это все еще игра своего времени", - сказал Тодд Говард из Bethesda во время сегодняшнего стрима. "Вы хотите сохранить эти кости. Вы хотите сохранить тот старый шарм".

Virtuos перенесла эти идеи в свой ремастер. Анимация по-прежнему выглядит с той же неуклюжей неловкостью, которую так полюбили игроки, и многие из тех же жестких диалогов тоже остались нетронутыми.