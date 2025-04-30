Игроки жалуются на серьезные проблемы с производительностью и качеством изображения в Oblivion Remastered

Пользователи сообщают о нестабильной частоте кадров, особенно в открытом мире, где наблюдаются сильные просадки FPS и статтеры (заикания), особенно при перемещении по локациям или вблизи определенных областей, таких как Кватч. Жалобы касаются как обладателей систем среднего уровня (например, с видеокартами уровня Radeon RX 7600), так и владельцев более мощного железа.
Многие связывают эти трудности с использованием движка Unreal Engine 5 и его технологий, таких как глобальное освещение Lumen и система виртуализированной геометрии Nanite. Отмечается, что даже отключение Lumen через конфигурационные файлы не всегда приводит к значительному улучшению ситуации. Также критике подвергается реализация временного сглаживания (TAA), которое, по словам игроков, приводит к излишней размытости картинки, особенно на разрешениях ниже 4K. Использование технологий апскейлинга, таких, как FSR, по отзывам, часто сопровождается артефактами вроде гостинга (шлейфов за движущимися объектами) и не всегда обеспечивает существенный прирост производительности при приемлемом качестве.
Игроки выражают разочарование тем, что вынуждены тратить значительное время на поиск оптимальных настроек, редактирование .ini файлов, установку модов и применение неочевидных исправлений (вроде отключения технологии Smart Access Memory или изменения частоты опроса мыши) вместо того, чтобы просто играть. Некоторые пользователи сообщают, что оформили возврат средств за игру или решили отложить ее прохождение до выхода патчей, исправляющих наиболее критичные проблемы.
В сообществе идет дискуссия о том, является ли проблемой сам движок UE5 или же дело в недостаточной оптимизации со стороны разработчиков, которые, по мнению некоторых, чрезмерно полагаются на стандартные возможности движка, не уделяя должного внимания тонкой настройке и оптимизации ассетов.
Кто эти игроки ? человек 30 с пг?) На системах 2020 года игра идет на ультра.
Да ладно, только сейчас заметили?
Фанаты денди заметили)
Криворукие лягушатники 4 года работали над игрой, как они утверждают.
Выпустили неиграбельный кал, но имеют огромные продажи и 82% положительных отзывов в стиме. Блестящий результат, я считаю. Кушайте дальше, господа терпилы.
До слез - ошибся юбисофтом - бывает =)
Скрестили ужа с ежом, вот и вышло непонятно что. Я лучше Скайбливион подожду.
почему-то на всех нормальных ноутах и компах игра идёт прекрасно
Лул 16 Гб оперативы 4060 ti +r5 5600 + dlss 4 ультра 130+ФПС в опен ворлде, хз что люди ноют, я уже модов накатил всяких, не игра,а малина
Что они 4 года делали?
Игра вылетает, графика мыльная на ультра, фризы и куча других проблем, как она вообще в топ вошла продаж, хуже чем сталкер
Эм....извиняюсь за грубость, но видимо автор хорошо выходные провёл...ты бы ещё написал о том, что эта игра неожиданно вышла
nvidia как всегда отличились сегодня, выпустив новую версию драйверов, фпс ушел в задницу, играл в 70-120 фпс, а после обновы падает до 11 фпс, и проц нагружать стало на 98-99%
А у тебя че за система что ты дрова чекаешь?) карте года 4-7 наверно?)
а зачем вообще новые драва ставить без надобности?
Обычно после обновления драйверов снова шейдеры кешируются, только без экрана заглушки а прям в игре.
У меня была такая проблема. Менял настройки драйверов с целью оптимизации и нарвался на нагрузку процессора. У меня выход такой нашёлся, запустил игру и пошёл гулять минут на 5–7, когда вернулся, нагрузка проца пришла в норму.
Надеюсь, что Морровинд и Скайрим такие же ремастеры получат. Визуал то шикарный только оптимизацию не завезли.
Для меня главная проблема игры, если ее можно так называть, это парад уродцев среди неписей. То чувство, когда ремастер сделал неприметных в силу устаревших текстур персонажей откровенно уродливыми, добавив им морщин и страшные выражение лица. Оказывается Скайрим 12 летней давности населяют сплошь лица модельной внешности, и без всратого ue5
Фризы в игре в открытом мире постоянно.