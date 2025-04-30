Игроки жалуются на серьезные проблемы с производительностью и качеством изображения в Oblivion Remastered

Пользователи сообщают о нестабильной частоте кадров, особенно в открытом мире, где наблюдаются сильные просадки FPS и статтеры (заикания), особенно при перемещении по локациям или вблизи определенных областей, таких как Кватч. Жалобы касаются как обладателей систем среднего уровня (например, с видеокартами уровня Radeon RX 7600), так и владельцев более мощного железа.

Многие связывают эти трудности с использованием движка Unreal Engine 5 и его технологий, таких как глобальное освещение Lumen и система виртуализированной геометрии Nanite. Отмечается, что даже отключение Lumen через конфигурационные файлы не всегда приводит к значительному улучшению ситуации. Также критике подвергается реализация временного сглаживания (TAA), которое, по словам игроков, приводит к излишней размытости картинки, особенно на разрешениях ниже 4K. Использование технологий апскейлинга, таких, как FSR, по отзывам, часто сопровождается артефактами вроде гостинга (шлейфов за движущимися объектами) и не всегда обеспечивает существенный прирост производительности при приемлемом качестве.

Игроки выражают разочарование тем, что вынуждены тратить значительное время на поиск оптимальных настроек, редактирование .ini файлов, установку модов и применение неочевидных исправлений (вроде отключения технологии Smart Access Memory или изменения частоты опроса мыши) вместо того, чтобы просто играть. Некоторые пользователи сообщают, что оформили возврат средств за игру или решили отложить ее прохождение до выхода патчей, исправляющих наиболее критичные проблемы.

В сообществе идет дискуссия о том, является ли проблемой сам движок UE5 или же дело в недостаточной оптимизации со стороны разработчиков, которые, по мнению некоторых, чрезмерно полагаются на стандартные возможности движка, не уделяя должного внимания тонкой настройке и оптимизации ассетов.