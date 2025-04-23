Инсайдер уверяет, что Oblivion Remastered выйдет на Switch 2

Продолжая демонстрировать свою издательскую идентичность, Xbox планирует выпустить The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered для Nintendo Switch 2. Аппаратное обеспечение консоли уже показало, что оно более чем способно справиться с современными AAA-релизами.

По данным инсайдера eXtas1stv, Bethesda активно работает над портом Elder Scrolls Oblivion Remastered на Switch 2. Инсайдер был довольно точен в своих заявлениях, таких как выпуск Hollow Knight: Silksong и других.

Предыдущие сообщения предполагали, что Nintendo планирует провести еще одну презентацию 5 июня перед запуском Switch 2. Презентация будет сосредоточена исключительно на сторонних релизах для портативном устройстве, где и может произойти анонс версии ремастера Oblivion для новой консоли Nintendo.

Switch 2 уже продемонстрировала свою способность запускать AAA-релизы, такие как Cyberpunk 2077. Таким образом, появление Oblivion Remastered на Switch 2 совсем не удивительно.