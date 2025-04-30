Изменение статуи Алессии в Oblivion вызвало споры на Reddit

На платформе Reddit активно обсуждается изображение, сравнивающее статую Императрицы Алессии из оригинальной The Elder Scrolls IV: Oblivion с измененной версией. В оригинале статуя имеет более традиционный вид с декольте, тогда как на сравнительном изображении она предстает в ином облачении и позе.

Это изменение вызвало дискуссию: некоторые пользователи увидели в нем "дефеминизацию" и следование современным трендам, другие же обсуждают художественную ценность и соответствие лору.