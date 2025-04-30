Изменение статуи Алессии в Oblivion вызвало споры на Reddit

На платформе Reddit активно обсуждается изображение, сравнивающее статую Императрицы Алессии из оригинальной The Elder Scrolls IV: Oblivion с измененной версией. В оригинале статуя имеет более традиционный вид с декольте, тогда как на сравнительном изображении она предстает в ином облачении и позе.
Это изменение вызвало дискуссию: некоторые пользователи увидели в нем "дефеминизацию" и следование современным трендам, другие же обсуждают художественную ценность и соответствие лору.
Статуя женщины которая просто стоит опустив руки, вау как уникально и интересно.
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Статуя женщины которая подняла руку чтобы не быть статуей аутистки из оригинала, ряяяяя сильная женщина, пОвЕсТкА!
это выглядит нелепо, достаточно нагуглить статуи женщин и понять, как выглядят статуи, это именно статуя придуманная сильнонезависимойкрашеннойлезбухивочкахсидязамонитором
У неё отобрали грудь и сделали не императрицу, а непонятно что с улицы в непонятно каком одеянии.
по лору кажется она освободительница рабов или что-то с ними связанное, загуглил только что, по канону уже как бэ достаточно сильная женщина получается и новая статуя больше подходит этому. К тому же я не слышал чтобы кто нибудь плакал о её статуи в teso
Она тут еще и черная.)
может потому, что никто её не замечал?))
Плевали они на художественную ценность игры, и на соответствие лору.
А как по лору-то?
Очень похожа.)
Грудь изъяли практически полностью,бёдра тряпкой завесили,чтобы трансов не обидеть и добавили мужские клешни,для сильной женщины. Рядом ещё негр должен стоять,с вермишелью на башке,чтобы соответствовать трендам.)
Рядом другая статуя, но...
Я всегда был против намеренного снижения сексуальности и подобных манипуляций, но справедливости ради стоит отметить: нынешняя версия подходит под образ императрицы гораздо лучше чем оригинал - выглядящая словно краля из трактира, только пива не хватает.
по моему стало лучше
Так стало лучше. XD
Справа - памятник и символ основательницы Сиродила. Сразу видно, что это крутая воительница и важная шишка.
Слева - памятник колхознице без рабочего. Для полноты композиции не хватает только ведра и граблей.
Так что по лору-то, а то людям лень почитать то, что сразу появляется при поиске.
По лору это Спартак в юбке, бывшая рабыня, поднявшая людей против хозяев-айлейдов. Старая версия похожа на Алессию времен рабства, когда она таскала навоз и чистила коровники, новая - на нее же после победы и коронации.
Какая же версия лучше? Я прям не знаю. :D
Тогда это для вас:
Я знаю об этом, и что? Древние князья на наших памятниках тоже не особо схожи с оригиналами.
То, что просто из NPC сделали статую. Там каждая вторая "императрица".
в оригинале вообще не статуя,как будто модельку НПС увеличили и текстурку на каменную поменяли,так что стало только лучше
Вспоминая манекены в Скайриме, не исключено, что так оно и есть.
Обе хуже. Поза оригинала донельзя тупая, а про повесточную переделку и говорить нечего. Модеры (как всегда с "играми" Беседки) поправят.
Мне новая больше нравится.
Если не путаю она воевала за свободу людей от рабства с эльфами и спала с минотавром, думаю измененный дизайн ей больше подходит.)
СЖВ 4: ИHКЛЮЗИШИОН
Какая на хрен разница? Стоит она или сидит. Как это влияет на сюжет? Я понимаю если бы вместо императрицы слепили бы негра тpангeндeра, ещё можно было бы возмутиться. А так. Игра отличная? Что ещё надо?
И
Имхо. Новая версия мне нравится в целом.
Они еще не видели что с русалкой сделали, вот где следование современным/дегродатским трендам
Ебанутым нет покоя
все это имперская пропаганда. скайрим для нордов.
Причем здесь Скайрим? Сиродил для айлейдов!
там только умарил неоперенный из них набегает на храмы
испортил мне хилку от всех болезней
Но технически это и в правду имперская пропаганда,по сути она была королева рабов воевавшая почти всю жизнь а ее мужем был минотавр.
Но изобразили ее имперцы милой пуританской девушкой а ее мужа человеком имперцем.)