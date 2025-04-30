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The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered 22.04.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.9 1 451 оценка

Изменение статуи Алессии в Oblivion вызвало споры на Reddit

Extor Menoger Extor Menoger

На платформе Reddit активно обсуждается изображение, сравнивающее статую Императрицы Алессии из оригинальной The Elder Scrolls IV: Oblivion с измененной версией. В оригинале статуя имеет более традиционный вид с декольте, тогда как на сравнительном изображении она предстает в ином облачении и позе.

Это изменение вызвало дискуссию: некоторые пользователи увидели в нем "дефеминизацию" и следование современным трендам, другие же обсуждают художественную ценность и соответствие лору.

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9
33
Комментарии: 33
Ваш комментарий
Tommy.

Статуя женщины которая просто стоит опустив руки, вау как уникально и интересно.
//
Статуя женщины которая подняла руку чтобы не быть статуей аутистки из оригинала, ряяяяя сильная женщина, пОвЕсТкА!

22
Властелин Сосцов

это выглядит нелепо, достаточно нагуглить статуи женщин и понять, как выглядят статуи, это именно статуя придуманная сильнонезависимойкрашеннойлезбухивочкахсидязамонитором

12
Gords

У неё отобрали грудь и сделали не императрицу, а непонятно что с улицы в непонятно каком одеянии.

8
Tommy. Властелин Сосцов

по лору кажется она освободительница рабов или что-то с ними связанное, загуглил только что, по канону уже как бэ достаточно сильная женщина получается и новая статуя больше подходит этому. К тому же я не слышал чтобы кто нибудь плакал о её статуи в teso

7
XalimoV Tommy.

Она тут еще и черная.)

4
Властелин Сосцов Tommy.

может потому, что никто её не замечал?))

1
RAMFALL

Плевали они на художественную ценность игры, и на соответствие лору.

11
ZAUSA

А как по лору-то?

Очень похожа.)

1
Serj77777

Грудь изъяли практически полностью,бёдра тряпкой завесили,чтобы трансов не обидеть и добавили мужские клешни,для сильной женщины. Рядом ещё негр должен стоять,с вермишелью на башке,чтобы соответствовать трендам.)

9
ZAUSA
Рядом ещё негр должен стоять,с вермишелью на башке,чтобы соответствовать трендам.)

Рядом другая статуя, но...

Считается, что Морихаус выглядел как крылатый бык с кольцом в носу и был воином огромной силы и ярости. Однако скульпторы в Имперском городе изобразили его человеком. Возможно, он мог менять свой внешний облик (хотя вероятнее всего, такой образ был ему придан из-за разногласий в Совете старейшин, так как большинство считало недопустимым изобразить его в облике быка). Неизвестно и происхождение Морихауса. Возможно, родителей как таковых вообще не было, и он был сотворён самой Кинарет.
Аристов--Черный

Я всегда был против намеренного снижения сексуальности и подобных манипуляций, но справедливости ради стоит отметить: нынешняя версия подходит под образ императрицы гораздо лучше чем оригинал - выглядящая словно краля из трактира, только пива не хватает.

8
ОТСТУПНИК Style

по моему стало лучше

6
0ncnjqybr

Так стало лучше. XD

Справа - памятник и символ основательницы Сиродила. Сразу видно, что это крутая воительница и важная шишка.

Слева - памятник колхознице без рабочего. Для полноты композиции не хватает только ведра и граблей.

6
ZAUSA

Так что по лору-то, а то людям лень почитать то, что сразу появляется при поиске.

0ncnjqybr ZAUSA

По лору это Спартак в юбке, бывшая рабыня, поднявшая людей против хозяев-айлейдов. Старая версия похожа на Алессию времен рабства, когда она таскала навоз и чистила коровники, новая - на нее же после победы и коронации.

Какая же версия лучше? Я прям не знаю. :D

ZAUSA 0ncnjqybr

Тогда это для вас:

В Третьей эре в районе Арены Имперского города была установлена статуя Алессии, однако маловероятно, что данная скульптура имеет хоть какую-то схожесть с реальным обликом Королевы рабов, поскольку известно, что в своё время Алессианский орден наложил жёсткие ограничения на скульптуры с изображением императрицы
0ncnjqybr ZAUSA

Я знаю об этом, и что? Древние князья на наших памятниках тоже не особо схожи с оригиналами.

ZAUSA 0ncnjqybr

То, что просто из NPC сделали статую. Там каждая вторая "императрица".

h1fter

в оригинале вообще не статуя,как будто модельку НПС увеличили и текстурку на каменную поменяли,так что стало только лучше

6
0ncnjqybr

Вспоминая манекены в Скайриме, не исключено, что так оно и есть.

Gords

Обе хуже. Поза оригинала донельзя тупая, а про повесточную переделку и говорить нечего. Модеры (как всегда с "играми" Беседки) поправят.

4
XalimoV

Мне новая больше нравится.

Если не путаю она воевала за свободу людей от рабства с эльфами и спала с минотавром, думаю измененный дизайн ей больше подходит.)

4
Johnny Rotten

СЖВ 4: ИHКЛЮЗИШИОН

3
lucsses

Какая на хрен разница? Стоит она или сидит. Как это влияет на сюжет? Я понимаю если бы вместо императрицы слепили бы негра тpангeндeра, ещё можно было бы возмутиться. А так. Игра отличная? Что ещё надо?

2
ZAUSA
В Третьей эре в районе Арены Имперского города была установлена статуя Алессии, однако маловероятно, что данная скульптура имеет хоть какую-то схожесть с реальным обликом Королевы рабов, поскольку известно, что в своё время Алессианский орден наложил жёсткие ограничения на скульптуры с изображением императрицы

И

2
bysaturn

Имхо. Новая версия мне нравится в целом.

1
Braini Shy

Они еще не видели что с русалкой сделали, вот где следование современным/дегродатским трендам

Unicorling

Ебанутым нет покоя

MunchkiN 616

все это имперская пропаганда. скайрим для нордов.

0ncnjqybr

Причем здесь Скайрим? Сиродил для айлейдов!

MunchkiN 616 0ncnjqybr

там только умарил неоперенный из них набегает на храмы
испортил мне хилку от всех болезней

XalimoV 0ncnjqybr

Но технически это и в правду имперская пропаганда,по сути она была королева рабов воевавшая почти всю жизнь а ее мужем был минотавр.

Но изобразили ее имперцы милой пуританской девушкой а ее мужа человеком имперцем.)