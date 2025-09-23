Коробочные версии Oblivion Remastered появятся 13 октября и будут дешевле цифровых

Появилась новая информация о долгожданном релизе The Elders Scrolls 4: Oblivion Remastered на физических носителях. Согласно этой информации, Microsoft готовит сюрприз для игроков.

Информатор Billbil-kun, сотрудничающий с редакцией журнала Dealabs Magazine, сообщил, что Microsoft решила ускорить выход The ​​Elders Scrolls IV: Oblivion Remastered на физических носителях.

Релиз физического издания запланирован на 13 октября этого года, а предварительные заказы в Европе начнутся 29 сентября. Стоимость релиза составит €44,99 / $39.99. Billbil-kun также подтвердил, что Oblivion Remastered для PlayStation 5 будет включать в себя диск со стандартным изданием игры и ключ обновления Deluxe Edition.

Пока неясно, что будет содержать диск для Xbox Series X, поэтому вполне возможно, что недавние сообщения о том, что игроки найдут в коробке код для цифровой загрузки игры, будут верны и для консоли Microsoft. Однако подтверждение или опровержение этой информации должно появиться в ближайшие дни.