Лишь 3% игроков The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered прошли основную сюжетную линию

Согласно статистике достижений Xbox, только 3,10% игроков завершили главный квест в The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered.

Несмотря на популярность ремастера, большинство предпочитает заниматься побочными активностями — гильдиями, ареной и исследованием мира. Например, 11,21% прошли Арену, а 4,16% — Тёмное братство. Основной сюжет уступает даже большинству гильдий, кроме Гильдии бойцов (2,51%).

Причины — не только нежелание, но и баги: некоторые игроки случайно теряли ключевых NPC, делая квест невыполнимым. Тем не менее, как и в оригинале, Oblivion позволяет игрокам идти своим путём — и большинство им с радостью пользуется.