Лишь 3% игроков The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered прошли основную сюжетную линию

Согласно статистике достижений Xbox, только 3,10% игроков завершили главный квест в The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered.
Несмотря на популярность ремастера, большинство предпочитает заниматься побочными активностями — гильдиями, ареной и исследованием мира. Например, 11,21% прошли Арену, а 4,16% — Тёмное братство. Основной сюжет уступает даже большинству гильдий, кроме Гильдии бойцов (2,51%).
Причины — не только нежелание, но и баги: некоторые игроки случайно теряли ключевых NPC, делая квест невыполнимым. Тем не менее, как и в оригинале, Oblivion позволяет игрокам идти своим путём — и большинство им с радостью пользуется.
Это нормально для Oblivion.
Я в своё время тока её и прошёл
Нет, по "правилам фанатов Oblivion" вы должны были пройти тёмное братство и гильдию воров, а сюжет можно вообще не проходить.
Я и не фанат, для меня это самая нелюбимая часть
Нас никто не гонит.Все в ожидании что из задницы у Беседки руки будут(или вырастут) длиннее и провористее.Пусть помогут маленькой кампании разожравшийся штат до полутора тысяч человек что то исправить из своего старья что влезло в игру и НЕ коснулось работ молодой кампании.Они свою работу сделали почти на отлично.
.. К тому же старички помнят, что если не хочешь, чтобы земли были засраны порталами обливиона - не проходи квест с Кватчем.
в свое время они и комп поджарить могли)
Если бы игра цепляля лишь основным сюжетом не думаю что она бы так стала популярна. Значит ципляет она другим...
Ничего удивительного. Я Skyrim с момента выхода всё ещё прохожу, с перерывами конечно, но сюжетку так и не закончил. Слишком много разных квестов.
Аналогично, только последние лет 5 даже не заходил, так в отличии от Fallout 4 сборка на другую систему не переносится, хотя все файлы по тому же пути идут и железо подвязалось.
Fallout 4, я кстати в итоге осилил за года 4 примерно прохождения. И то с читом на огромный рюкзак и бесконечные постройки. А так бомжевал я там бы гораздо дольше.
Какой процент игроков купили броню для лошади?
И к чему эта новость? Это новость уровня того, что кто-то написал о том, что людям для жизни, нужно дышать и жрать. Зачем такую очевидную вещь для всех писать? Тем более, далеко не в первый раз. Игры беседки как раз знамениты тем, что всем плевать на главный сюжет и в игре просто каждый делает что хочет и играет как хочет, благодаря огромному количеству выбора.
Да потому что в игре баг и я не могу вобще сюжет пройти XDD У меня финальная катсцена не запускается потому что (спойлер)
Мартин врезается в статую себя дракона которая почему то появляется заранее и это не даёт ему запустить катсцену, я уже пробовал переходить на старые сейвы но проблема всё та же какого то фига эта статуя появляется раньше времени.
Это я, простите...
Ну всё, нужно писать провал года.