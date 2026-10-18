Моддер подключил Claude к Oblivion Remastered и исправил около 40 проблем, заметно подняв производительность

Моддер LTSharpe выпустил Oblivion Remastered Performance Fix — неофициальный патч, созданный при активной помощи Claude. По словам автора, ИИ занимался профилированием, обратной разработкой, поиском узких мест, подготовкой исправлений и бенчмарков, тогда как сам LTSharpe ставил задачи, принимал решения и вручную проверял каждую сборку. Работа заняла около двух с половиной недель.
В общей сложности удалось исправить около 40 проблем. Среди них — выполнение части работы DirectX 12 в одном потоке, постоянное перестроение солнца, неба и тумана погодной системой, лишние операции с памятью, а также сильные просадки при загрузке новых областей, NPC и физических объектов. Теперь часть этих задач распределяется между несколькими ядрами и кадрами, при этом автор подчёркивает, что графику, дальность прорисовки и качество освещения патч не снижает.
На тестовой системе с Ryzen 7 5800X, Radeon RX 9070 XT и 32 ГБ памяти прирост заметно различался в зависимости от сцены. Облёт Имперского города ускорился с 72 до 102 FPS, улицы Чейдинхола с генерацией кадров — с 64 до 91 FPS, а в CPU-зависимом тесте без Frame Generation результат вырос с 45 до 57 FPS. Автор отдельно предупреждает, что итог зависит от конфигурации компьютера: максимальная польза будет там, где игра упирается именно в процессор.
Патч распространяется бесплатно через GitHub и устанавливается простой распаковкой двух файлов в папку игры. Пока версия считается бета-сборкой и полноценно протестирована только на одном ПК. Для основных версий Oblivion Remastered последнее крупное официальное обновление 1.2 вышло ещё 16 июля 2025 года.
Тодд Говард продал бы это за фулл прайс под видом super definitive edition