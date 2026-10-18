Моддер подключил Claude к Oblivion Remastered и исправил около 40 проблем, заметно подняв производительность

Моддер LTSharpe выпустил Oblivion Remastered Performance Fix — неофициальный патч, созданный при активной помощи Claude. По словам автора, ИИ занимался профилированием, обратной разработкой, поиском узких мест, подготовкой исправлений и бенчмарков, тогда как сам LTSharpe ставил задачи, принимал решения и вручную проверял каждую сборку. Работа заняла около двух с половиной недель.

В общей сложности удалось исправить около 40 проблем. Среди них — выполнение части работы DirectX 12 в одном потоке, постоянное перестроение солнца, неба и тумана погодной системой, лишние операции с памятью, а также сильные просадки при загрузке новых областей, NPC и физических объектов. Теперь часть этих задач распределяется между несколькими ядрами и кадрами, при этом автор подчёркивает, что графику, дальность прорисовки и качество освещения патч не снижает.

На тестовой системе с Ryzen 7 5800X, Radeon RX 9070 XT и 32 ГБ памяти прирост заметно различался в зависимости от сцены. Облёт Имперского города ускорился с 72 до 102 FPS, улицы Чейдинхола с генерацией кадров — с 64 до 91 FPS, а в CPU-зависимом тесте без Frame Generation результат вырос с 45 до 57 FPS. Автор отдельно предупреждает, что итог зависит от конфигурации компьютера: максимальная польза будет там, где игра упирается именно в процессор.

Патч распространяется бесплатно через GitHub и устанавливается простой распаковкой двух файлов в папку игры. Пока версия считается бета-сборкой и полноценно протестирована только на одном ПК. Для основных версий Oblivion Remastered последнее крупное официальное обновление 1.2 вышло ещё 16 июля 2025 года.