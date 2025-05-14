Модераторы Reddit больше не могут терпеть посты с горячими попами Атронах из Oblivion Remastered

Сообщество фанатов The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered на Reddit оказалось в центре неожиданного скандала: администрация субреддита r/tes4 ввела официальный запрет на «горячие» посты, посвящённые обновлённым Пламенным атронахам. Поводом стало нарастающее количество публикаций, в которых пользователи выражали чрезмерный интерес к формам огненных существ, отрендеренных в новой версии игры на движке Unreal Engine 5. Как оказалось, монстры получились слишком "горячими".

С момента релиза ремастера культовой игры студией Virtuos, внимательные игроки обратили внимание на одну деталь: Пламенные атронахи стали заметно более «скульптурными». Их новая модель вызвала бурю мемов, фан-артов и неуместных шуток, распространившихся по Reddit, TikTok и другим социальным сетям. Вдохновением для этих реакций послужили как визуальные изменения, так и уже устоявшийся в фанатской культуре образ «привлекательной элементали».

Однако в какой-то момент ситуация вышла из-под контроля. В сообщении модераторов сообщества прозвучала усталая, но решительная фраза:

Мы больше не можем терпеть посты про сексуальных Пламенных атронахов. С этого момента все «низкоэффортные» публикации, фокусирующиеся исключительно на анатомических формах огненных существ, подлежат удалению.

Реакция пользователей не заставила себя ждать. Под запрет попали не только мемы, но и любые намёки на чрезмерную «горячесть» (в прямом и переносном смысле) этих существ. Некоторые фанаты сочли это проявлением модераторского деспотизма. Комментарии варьировались от саркастичных «В Сиродиле нельзя иметь ничего своего» до более эпичных: «Тогда заплати своей кровью».

Тем не менее, сообщество быстро адаптировалось: следующим объектом коллективного восхищения стали обновлённые Ледяные атронахи. Первый пост, посвящённый «морозной альтернативе», модераторы допустили, но предупредили, что дальнейшие публикации на тему «форменных» элементалей или дриад будут жёстко фильтроваться.

Стоит отметить, что эта волна откровенного контента — не уникальное явление. Недавно фанаты Grand Theft Auto 6 создали отдельное сообщество на Reddit, посвящённое ягодицам героини Люсии. Однако учитывая стремление администрации Reddit ограничивать гиперсексуализированные образы, судьба этого сообщества также остаётся под вопросом.

И хотя весь этот всплеск мемов может показаться курьёзным, он указывает на более широкую тенденцию: непереносимость визуального контента сексуального характера со стороны платформ и сообществ в ближайшем будущем вполне может изменить стиль подачи даже в самых известных играх.