"Не дотягивает до уровня Elden Ring": бывший руководитель Blizzard скептически встретил выход ремастера TES 4: Oblivion

Вчерашний вечер стал неожиданным праздником для поклонников классических RPG — Bethesda внезапно выпустила The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, обновлённую версию культовой игры 2006 года. Ремейк, созданный на движке Unreal Engine 5, мгновенно стал предметом бурного обсуждения в игровом сообществе. Пока одни, как Даниэль Вавра, отмечают влияние оригинала на собственные проекты и хвалят ремастер за внимание к деталям, другие отнеслись к релизу с заметной долей скепсиса.

Одним из самых громких голосов критики стал бывший президент Blizzard Entertainment Майк Ибарра. В своём посте в X (ранее Twitter) он заявил:

Я скептически отношусь к ремастерам 20-летних игр. То, что когда-то было выдающимся, теперь, даже в переработанном виде, уже не выдерживает сравнения с современными шедеврами вроде Elden Ring. Планка ожиданий с тех пор сместилась.

По мнению Ибарры, индустрия уже перенасыщена переизданиями, и игроки всё чаще хотят новых впечатлений, а не возвращения к прошлому. Хотя он признал, что сам ещё не начал играть и только загружает 125-гигабайтный файл, своё мнение он сформировал по ранним откликам и общему тренду.

Однако, несмотря на его сомнения, первые данные говорят о прямо противоположной реакции аудитории. Ремастер Oblivion быстро вышел в лидеры продаж в Steam, несмотря на цену в 50 долларов, а 82% отзывов пользователей оказались положительными. Основные жалобы касаются технической стороны, тогда как сама игра, по мнению фанатов, до сих пор способна удерживать внимание благодаря проработанному миру, атмосфере и узнаваемой структуре геймплея.

Отдельной темой обсуждения стали визуальные изменения персонажей, особенно женских. На волне популярности ремастера игроки начали публиковать сравнения оригинальных и обновлённых моделей, отмечая, что новые лица порой теряют шарм и художественную выразительность оригинала.

Тем не менее, оценить качество ремастера каждый может сам: The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered уже доступен на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. И независимо от того, как вы относитесь к ностальгии, ремастер одного из главных RPG-хитов начала 2000-х точно стал одним из важных событий этого года.