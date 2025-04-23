"Не дотягивает до уровня Elden Ring": бывший руководитель Blizzard скептически встретил выход ремастера TES 4: Oblivion

Вчерашний вечер стал неожиданным праздником для поклонников классических RPG — Bethesda внезапно выпустила The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, обновлённую версию культовой игры 2006 года. Ремейк, созданный на движке Unreal Engine 5, мгновенно стал предметом бурного обсуждения в игровом сообществе. Пока одни, как Даниэль Вавра, отмечают влияние оригинала на собственные проекты и хвалят ремастер за внимание к деталям, другие отнеслись к релизу с заметной долей скепсиса.
Одним из самых громких голосов критики стал бывший президент Blizzard Entertainment Майк Ибарра. В своём посте в X (ранее Twitter) он заявил:
Я скептически отношусь к ремастерам 20-летних игр. То, что когда-то было выдающимся, теперь, даже в переработанном виде, уже не выдерживает сравнения с современными шедеврами вроде Elden Ring. Планка ожиданий с тех пор сместилась.
По мнению Ибарры, индустрия уже перенасыщена переизданиями, и игроки всё чаще хотят новых впечатлений, а не возвращения к прошлому. Хотя он признал, что сам ещё не начал играть и только загружает 125-гигабайтный файл, своё мнение он сформировал по ранним откликам и общему тренду.
Однако, несмотря на его сомнения, первые данные говорят о прямо противоположной реакции аудитории. Ремастер Oblivion быстро вышел в лидеры продаж в Steam, несмотря на цену в 50 долларов, а 82% отзывов пользователей оказались положительными. Основные жалобы касаются технической стороны, тогда как сама игра, по мнению фанатов, до сих пор способна удерживать внимание благодаря проработанному миру, атмосфере и узнаваемой структуре геймплея.
Отдельной темой обсуждения стали визуальные изменения персонажей, особенно женских. На волне популярности ремастера игроки начали публиковать сравнения оригинальных и обновлённых моделей, отмечая, что новые лица порой теряют шарм и художественную выразительность оригинала.
Тем не менее, оценить качество ремастера каждый может сам: The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered уже доступен на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. И независимо от того, как вы относитесь к ностальгии, ремастер одного из главных RPG-хитов начала 2000-х точно стал одним из важных событий этого года.
Ну это конечно сугубо его личное мнение и ничего более. Для меня, как раз Эллен Ринг является ничего не представляющей из себя игрой, очередной соулслайк, только в открытом мире (ну и расхайпленный до предела). Напротив же Обливион Ремастер, одна из немногих игр за последнее время, которая вызвала у меня интерес.
полностью согласен
Я бы сказал, что Элден Ринг - это игра для альтернативно одарённых.
Ахахаха, игра с боевкой "стой и бей" может вызвать интерес в 2025?
Ну потому что это не очередная игра про кувырки/парырования?
перекатывайся и бей это другое?
Мнение клоуна не учитывается. Где Обливион, а где Элден с пустым унылым миром.
Не читал/смотрел/играл, но осуждаю.
Сравнил х*й с пальцем.
Я смотрю Ибарра с завидной регулярностью любит ссать против ветра.
на то он и бывший
Мало что дотягивает до уровня Элден Ринг
Как их сравнивать можно ? Elden Ring по-сути слешер в открытых декорациях ну или симулятор убийства босов. Они настолько разные что с тем же успехом Обливион можно было бы сравнить с автосимом в открытом мире, примерно столько же смысла.
После этого дальше можно не читать
Причём тут Elden Ring?
Лол ньюфаг сца*ый )))
Ну это то что можно ожидать от директоров и толстосумов, у них на уме только мани, Маск тому пример, они сколько угодно могут втирать что разбираются в чем то но они запрограмировпны только на мысли о деньгах, иногда кажется что они не люди в полной мере а отдельный слой того же стада отдельного, которому просто с пелёнок дали много денег
Сравнить игру про билды и боёвку с песочницей, ну-ну.
Так, оставлю возможно не популярное мнение но всё же. Я познакомился со свитками в Скайриме, вселенная мне понравился (чего не скажешь о том же Средиземье), и когда поиграл в Скайрим узнал что есть еще Морровинд и Обливион, вот только потиграть в них я не смог, меня отталкивала графика. Так как я в свое время в них не играл, я не могу смотреть на нее, особенно после Скайрима. И режима утёнка не включилось в отличии от других игр где грфика даже худе XD но я в них играл и настольгия включается. И вот в моём случае ремастер это отличный вариант все же познакомиться с этой игрой . Я все эти года ждал Скайбливион и Скайвинд что бы хотя бы так сыграть. Поэтому я не согласен с челом этим, некоторым играм нужны ремастер а лучше ремейки. И я в этом не вижу ничего плохого. + Ремейки это новая база игроков и фанатов. Ведь какой ребёнок сейчас будет играть в Resident evil 1? (оригинал а не ремейк)
Ибарра живёт в каком-то своём волшебном мире. // Максим Терешков
Бывший руководитель и этим всё сказано.
Сравнил х с пальцем, игра 2006 и какого года? 2020?