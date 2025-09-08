Недавний рейтинг Oblivion Remastered в Steam упал до "смешанного"

Рейтинг The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered в Steam недавно упал до «смешанных» из-за ряда проблем, которые некоторое время раздражали пользователей ПК. Когда в начале этого года состоялся релиз Oblivion Remastered, игра быстро стала одной из самых популярных на разных платформах. Однако запуск ПК-версии оказался непростым, и она не оправдала ожиданий многих фанатов.

Средний рейтинг недавних обзоров Oblivion Remastered в Steam упал до «смешанного», что свидетельствует о том, что многие игроки недовольны ПК-версией. Одной из основных причин недавних негативных отзывов, по-видимому, стали технические проблемы, такие как падение частоты кадров и длительное время загрузки. Некоторые пользователи Steam также утверждают, что игра работала лучше на старте, предполагая, что последующие обновления Oblivion Remastered только ухудшили её производительность.

Разочарованные игроки также отметили, что Bethesda Game Studios и Virtuos очень долго выпускают патчи. Хотя последние крупные обновления выходили одно за другим в июне и июле, никаких дальнейших исправлений не было. Некоторые фанаты утверждают, что даже неясно, работает ли команда над новым обновлением или июльский патч для Oblivion Remastered был последним.

Помимо проблем с производительностью, Oblivion Remastered также испытывает трудности с поддержкой модов, созданных сообществом. Поклонники франшизы знают, что её значительная часть привлекательности заключается в обширных и креативных модификациях, созданных сообществом. Без этой функции Oblivion Remastered уступает своим конкурентам, таким как Skyrim, которые процветают благодаря поддержке модов.