Недавний рейтинг Oblivion Remastered в Steam упал до "смешанного"

Рейтинг The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered в Steam недавно упал до «смешанных» из-за ряда проблем, которые некоторое время раздражали пользователей ПК. Когда в начале этого года состоялся релиз Oblivion Remastered, игра быстро стала одной из самых популярных на разных платформах. Однако запуск ПК-версии оказался непростым, и она не оправдала ожиданий многих фанатов.
Средний рейтинг недавних обзоров Oblivion Remastered в Steam упал до «смешанного», что свидетельствует о том, что многие игроки недовольны ПК-версией. Одной из основных причин недавних негативных отзывов, по-видимому, стали технические проблемы, такие как падение частоты кадров и длительное время загрузки. Некоторые пользователи Steam также утверждают, что игра работала лучше на старте, предполагая, что последующие обновления Oblivion Remastered только ухудшили её производительность.
Разочарованные игроки также отметили, что Bethesda Game Studios и Virtuos очень долго выпускают патчи. Хотя последние крупные обновления выходили одно за другим в июне и июле, никаких дальнейших исправлений не было. Некоторые фанаты утверждают, что даже неясно, работает ли команда над новым обновлением или июльский патч для Oblivion Remastered был последним.
Помимо проблем с производительностью, Oblivion Remastered также испытывает трудности с поддержкой модов, созданных сообществом. Поклонники франшизы знают, что её значительная часть привлекательности заключается в обширных и креативных модификациях, созданных сообществом. Без этой функции Oblivion Remastered уступает своим конкурентам, таким как Skyrim, которые процветают благодаря поддержке модов.
Мне поначалу очень зашло, красиво всё, травка, домики, лес густой. А через недельку уже вообще не тянет возвращаться. Все-таки игра безбожно морально устарела. Мерзкий автолевелинг, когда после 20 каждая крыса бегает в стекле и даэдрике. Миллион тонн лута, который ты бросаешь потому, что его не утащить, да и он не нужен, ибо золото кроме домиков девать некуда. Однообразные ммошные квесты по типу "зачисти данж и принеси жутковажнуюсемейнуюреликвию." Ну и как две коричневые вишенки на торте - богопротивный уе5 и периодические вылеты даже в последней версии. В итоге заходишь и понимаешь, что продолжать не хочется.
Но так да, прикольно, ностальгия и все дела.
ТЕС в принципе сильно морально устарело, вообщем-то. Ибо всё кроме крысы в даэдрике актуально и в Скайриме. (Там наоборот, оборванцы в стартовом шмотье пасут сундук с волшебной эбонитовый бронёй и в голове не у них, ни у разработчиков ничего не щёлкает.)
Потому что беседка никак не развивается. Она выпустила тоже самое в виде старфилда, и в будущем выпустит тоже самое в виде тес6, а это никак не тянет на настоящий момент времени.
Эта проблема только двух последних частей - в моровинде все топовые комплекты брони были в единственных экземплярах и хорошо охранялись. В Море в плане награды за лут и экипы врагов было все в порядке. Правда там другая проблема - там морально устарела боевика.
Необходимо было делать полноценный ремейк, а не ремастер, Обливион (хоть и не так как Морровинд), но всё же морально устарел.
Некоторые старички поностальгировали, оставили "добрые" комменты и свалили, нахлынули новые(молодые) игроки и типа - "хм что-то тут не так с геймплеем и миром, сейчас выскажу всё, что думаю, а ещё она у меня лагает! и мало фэпэсов!"..
не фига, весь негатив старички то и поставили игре, так как баги те же самые + появились новые, оптимизация на дне и в целом все проблемы игры на месте и никто ничего не чинит
Хз, мб.. В ремастерах старых игр сначала пускают скупую(обильную) мужскую(женскую) слезу, а потом уже хаят по чём зря, но рука не поднимется написать негативный отзыв, когда там всё на 100% как было, только если уж совсем всё плохо для конкретного чела лично.
И никакие баги никто чинить и не собирался, это просто ремастер, - "слышь просто купи Обливион ещё раз с новыми текстурками, рожами и всё, больше ни слова!"
Еще бы, там багов до дури!
Каких ? Я чёт прошел ничего критичного не встретил, были пару мелких и все
Недавний обзор этой темы на IXBT games освещает более понятно эту ситуацию.
"The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered это старая игра 2006г просто с новой графикой"
"Недостатки старого Oblivion в ремастере не исправили (низкая плотность толпы и пр) так как в 2006г компьютеры были не способны потянуть оживленную клицу как в скайриме"
и т.п.
Зачем играть в игру 2006 просто с обновлённой графикой? Это странно. Ремастер же должен осовременнить игру, сделать её лучше улучшив игровой процессю
Не компы, а сосноли. Графон и прочее резали из за немощного x360. Топовые сборки спокойно тянули это на максималках, тогда как сосноль выдавала месиво.
Ты путаешь Ремастер с Ремейком.
Вот и эта игра Беседки ракрылась.
главное чтобы она окупилась и выкатили fallout 3 по новой , яб забалдел
Видимо дизбинарные игроки наигрались в тип-номер, вот и упало!
Тебя до сих пор трясёт?
Понимаю.
Ну ты то поиграть не можешь тебе и завидно ))
Заслуженно игра трешь, склепали на коленках, и движок выбрали совсем не тот, для переиздания и 4 анриала бы хватила бы но нет нам нужно в 5 залезть, потом тод будет говорить покупай новый пк если тормозит, а то что оптимизацию не завезли не наше дело.
Удалил после прохождения пролога. За исключением графики, это всё та же игра 2006 года со всеми её проблемами. Лучше дождусь выхода Скайбливиона
оригинал тоже багованный но не чего прошли же его и получали удовольствие
Ну извините, тогда крышу сносило от кажущихся безграничными возможностей и огромного по тем временам мира, что можно было терпеть любые баги. А теперь-то чем это можно оправдать?))
атмосферой но тут кому как