NexusMods вернули мод "Мужчина/Женщина" для ремастера Oblivion, по слухам, из-за массовой отмены премиум-подписок

После громкого релиза The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, игроки заметили, что при создании персонажа вместо выбора пола "Мужчина/Женщина", как в оригинальной игре, в ремастере появилась опция "Тип тела 1/Тип тела 2". Мод, который исправлял это недоразумение, мгновенно стал одним из самых загружаемых, но затем администрация NexusMods его удалила, а автора забанила.

Позже они удалили с сайта китайскую локализацию, которая также возвращала в игру опцию выбора пола вместо типа тела, и также забанили китайского моддера. По слухам, это вызвало возмущение среди китайских игроков, которые стали массово отменять премиум-подписку на NexusMods, в результате чего администрация сайта приняла решение вернуть мод, но отключить комментарии. Мод Body Type Selector уже вернулся в тройку самых популярных модов для Oblivion Remastered на NexusMods.