ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered 22.04.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.8 695 оценок

NexusMods вернули мод "Мужчина/Женщина" для ремастера Oblivion, по слухам, из-за массовой отмены премиум-подписок

2BLaraSex 2BLaraSex

После громкого релиза The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, игроки заметили, что при создании персонажа вместо выбора пола "Мужчина/Женщина", как в оригинальной игре, в ремастере появилась опция "Тип тела 1/Тип тела 2". Мод, который исправлял это недоразумение, мгновенно стал одним из самых загружаемых, но затем администрация NexusMods его удалила, а автора забанила.

Позже они удалили с сайта китайскую локализацию, которая также возвращала в игру опцию выбора пола вместо типа тела, и также забанили китайского моддера. По слухам, это вызвало возмущение среди китайских игроков, которые стали массово отменять премиум-подписку на NexusMods, в результате чего администрация сайта приняла решение вернуть мод, но отключить комментарии. Мод Body Type Selector уже вернулся в тройку самых популярных модов для Oblivion Remastered на NexusMods.

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered "Классический выбор тела"
37
38
Комментарии: 38
Ваш комментарий
MetalGearStranding

NexusMods - вот вроде крутая платформа, но во главе п****ы сидят, а это грустно)

37
flocker stovver

так везде

4
hKKK33

Не знаю чего в ней крутого. Помойка с модами. Место где моды складируются, вот это достижение. На этом сайте они тоже складируются. Но сайт не общемировая "крутая платформа".

10
RoboB

Это так. Сборище неадекватов в администрации сайтов - к сожалению, не редкая неприятность.

2
LukotakinaZ

Что в нем крутого? Несортированная свалка модов во главе с заднеприводными

1
Kalaka Whitewing hKKK33

Ну так потому что здесь они постольку-поскольку, авторы модов явно тут не сидят в большинстве своём.

Stalker608

по админам психушка плачет. натуральные сектанты

13
ZAUSA

А те, кто постоянно загружает такие моды на NexusMods?

4
Stalker608 ZAUSA

Ого, на Нексус моды можно моды загружать? Ну это бан

3
ZAUSA Stalker608

Если в прошлый раз дали бан за подобный мод, то зачем кто-то снова пытается?

1
Night Driving Avenger
По слухам, это вызвало возмущение среди китайских игроков, которые стали массово отменять премиум-подписку на NexusMods, в результате чего администрация сайта приняла решение вернуть мод

А вот и рычаги давления на соевую администрацию Нексуса )

12
agula98

Это рычаги давления вообще на все корпорации в мире, жаль только что таким рычагом пользуются только наши китайские братья

11
Stalker608

Ну так это же не рэднек с Небраски. их так просто не забросишь.

1
ZAUSA

Со стороны тех, кто "громко хлопнул дверью" ещё в прошлые скандалы?

3
rmplaton

Оно_боится.jpg

12
Combine-47

Забавно, что админы в комменте к моду настаивают на том, что удаление было не из-за содержания самого мода.

Ага, а когда удаляли моды, убирающие из Паучка радужные флаги, это тоже было не из-за содержания? Ага. Ну и клоуны

10
Кроллег

Ой, люди недовольны и не хотят платить? Какая неожиданность.

8
Jarvis666

Китайцы конечно очень сплочëнные челы, им надо почаще отменять премиум подписки, дабы ставить на место наглых админов и модеров Нексуса

6
Mr Sheppard

Вот и цена ваших продажных принципов, показушники вонючие. Корявее софта, чем нексусовский вортекс давно уже не видел, лучше бы за ним так следили, как за модами которые противоречат твиттеровской моде.

6
MadPyramus

Такие фуфлмёты как ты вечно твердять про корявость, но никто ничего не делает.

4
Victor Dukoff

Ибо сказано было: если плюнешь ты в общество, то общество утрется. Но если общество ответно плюнет в тебя, то ты утонешь)

3
yariko ookami

Очень верно. Особенно с учетом того, что плюнули они в большинство!

GamingWorkshop

ну и клоуны........

2
ГЛАВА МИРА

расскажите этим чудовищам что есть XX который может стать XY и на этом все

2
ZAUSA

Ну, ребята, надо в очередной раз объявить бойкот NexusMods и загрузить моды на PG.))

2
MadPyramus

А поддерживать их кто будет? Или на ПГ моддерам платят?

ZAUSA MadPyramus

Поддерживает автор, а на ресурс только загружают.

1
AndralStormborn

Вот что животворящее наказание "рублем" делает!

2
demon33251

Админы нексуса - просто петушки .

2
Marie Roswell

Знают видимо на что давить надо.

1
yariko ookami
стали массово отменять премиум-подписку на NexusMods, в результате чего администрация сайта приняла решение вернуть мод

Повестка-бабки-повестка-бабки-повестка-... думала администрация NexusMods. Бабки похоже перевесили!

1
Serpentrage

Поток сознания)))

Egik81

После такого почему то вспоминается анекдот про бабку и про ее жалобы что соседи неприличными вещами занимаются в соседнем доме.)))

1
Tommy.
Stalker608

прикольный совочек они построили

2
Комментарий удален
Tommy. ZAUSA

оно кликабельно

Xndr DeKoz
JustA_NiceGuy

Вот тут я соглашусь. Никого мод не оскорблял. Зачем было делать этот цирк?