NexusMods вернули мод "Мужчина/Женщина" для ремастера Oblivion, по слухам, из-за массовой отмены премиум-подписок

После громкого релиза The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, игроки заметили, что при создании персонажа вместо выбора пола "Мужчина/Женщина", как в оригинальной игре, в ремастере появилась опция "Тип тела 1/Тип тела 2". Мод, который исправлял это недоразумение, мгновенно стал одним из самых загружаемых, но затем администрация NexusMods его удалила, а автора забанила.
Позже они удалили с сайта китайскую локализацию, которая также возвращала в игру опцию выбора пола вместо типа тела, и также забанили китайского моддера. По слухам, это вызвало возмущение среди китайских игроков, которые стали массово отменять премиум-подписку на NexusMods, в результате чего администрация сайта приняла решение вернуть мод, но отключить комментарии. Мод Body Type Selector уже вернулся в тройку самых популярных модов для Oblivion Remastered на NexusMods.
NexusMods - вот вроде крутая платформа, но во главе п****ы сидят, а это грустно)
так везде
Не знаю чего в ней крутого. Помойка с модами. Место где моды складируются, вот это достижение. На этом сайте они тоже складируются. Но сайт не общемировая "крутая платформа".
Это так. Сборище неадекватов в администрации сайтов - к сожалению, не редкая неприятность.
Что в нем крутого? Несортированная свалка модов во главе с заднеприводными
Ну так потому что здесь они постольку-поскольку, авторы модов явно тут не сидят в большинстве своём.
по админам психушка плачет. натуральные сектанты
А те, кто постоянно загружает такие моды на NexusMods?
Ого, на Нексус моды можно моды загружать? Ну это бан
Если в прошлый раз дали бан за подобный мод, то зачем кто-то снова пытается?
А вот и рычаги давления на соевую администрацию Нексуса )
Это рычаги давления вообще на все корпорации в мире, жаль только что таким рычагом пользуются только наши китайские братья
Ну так это же не рэднек с Небраски. их так просто не забросишь.
Со стороны тех, кто "громко хлопнул дверью" ещё в прошлые скандалы?
Оно_боится.jpg
Забавно, что админы в комменте к моду настаивают на том, что удаление было не из-за содержания самого мода.
Ага, а когда удаляли моды, убирающие из Паучка радужные флаги, это тоже было не из-за содержания? Ага. Ну и клоуны
Ой, люди недовольны и не хотят платить? Какая неожиданность.
Китайцы конечно очень сплочëнные челы, им надо почаще отменять премиум подписки, дабы ставить на место наглых админов и модеров Нексуса
Вот и цена ваших продажных принципов, показушники вонючие. Корявее софта, чем нексусовский вортекс давно уже не видел, лучше бы за ним так следили, как за модами которые противоречат твиттеровской моде.
Такие фуфлмёты как ты вечно твердять про корявость, но никто ничего не делает.
Ибо сказано было: если плюнешь ты в общество, то общество утрется. Но если общество ответно плюнет в тебя, то ты утонешь)
Очень верно. Особенно с учетом того, что плюнули они в большинство!
ну и клоуны........
расскажите этим чудовищам что есть XX который может стать XY и на этом все
Ну, ребята, надо в очередной раз объявить бойкот NexusMods и загрузить моды на PG.))
А поддерживать их кто будет? Или на ПГ моддерам платят?
Поддерживает автор, а на ресурс только загружают.
Вот что животворящее наказание "рублем" делает!
Админы нексуса - просто петушки .
Знают видимо на что давить надо.
Повестка-бабки-повестка-бабки-повестка-... думала администрация NexusMods. Бабки похоже перевесили!
Поток сознания)))
После такого почему то вспоминается анекдот про бабку и про ее жалобы что соседи неприличными вещами занимаются в соседнем доме.)))
прикольный совочек они построили
оно кликабельно
Вот тут я соглашусь. Никого мод не оскорблял. Зачем было делать этот цирк?