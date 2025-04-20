Новая находка подтверждает очень скорый релиз обновлённой The Elder Scrolls 4: Oblivion

Фанаты культовой ролевой игры The Elder Scrolls IV: Oblivion продолжают находить всё новые подтверждения скорого выхода ремастера. На этот раз внимательные пользователи обнаружили в кэше поисковика Bing скрытые ссылки на сайт студии Virtuos, одной из команд, участвующих в разработке проекта. Судя по попавшим в сеть данным, компания уже подготовила материал о своей «истории успеха» в рамках обновления Oblivion, что может свидетельствовать о практически завершённой работе над игрой. Выход проекта ожидается буквально уже завтра — 21 апреля, ближе к вечеру.
Ранее в сети уже появлялись утечки, связанные с Deluxe-изданием ремастера, а также изображения из базы Virtuos. Поклонники внимательно изучали каждую деталь, пытаясь понять, какие изменения будут внесены в переработанную версию культовой RPG 2006 года. Однако до сих пор Bethesda Game Studios сохраняет полное молчание — никакого официального анонса или даты выхода не последовало.
Тем временем в игровом сообществе растёт недовольство. Как мы ранее уже сообщали, игроки всё громче выражают критику в адрес Bethesda и Xbox за отсутствие каких-либо заявлений на фоне многочисленных утечек и слухов. Молчание студии только подогревает ожидания, но и создаёт ощущение неопределённости вокруг судьбы ремастера.
Учитывая всё большее число совпадений и косвенных подтверждений, запуск The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered может состояться уже в ближайшее время. Остаётся лишь дождаться, когда Bethesda решит официально прервать молчание. Может быть это случится уже завтра или фанатам придется подождать еще какое-то время.
молчат, потому что тупо ретекстур сделали и сейчас боятся коричневого цунами, которым их смоет, когда они зарядят 80 евро.
Game pass: ну-да, ну-да, пошел я нахер.
Уже скрины утекли, сразу видно что полноценный римейк. У меня только вопрос что у них с цветовой палитрой.
Да нет тупо держат интригу, это экономия на маркетинге.
он будет там
а чем тебе не нравиться? попытались сохранить тот самый шарм оригинала
не травите душу) и так все в ожидании=)
Бесконечные новости о ремастере
Шёл 2068 год, новости о скором официальном анонсе и быстром релизе TES 4: Oblivion (Remake) заполонили весь мир: крупные мировые издания, Пегач, университеты, школы, даже детские сады наполнены утечками о ремейке; политики обещают избавить мир от датамайнинга и инсайдов по TES 4: Oblivion (Remake), но последователи Тодда Говарда продолжают штурмовать умы десятков поколений, вкидывая всё новые и новые "новости" о TES 4: Oblivion (Remake): слышь, читай инсайд.
Шёл 3156 год... О The Elder Scrolls 6 по прежнему нет никакой информации, кроме тизера даты тизера...
я вот думаю в 2068 году ИИ ремастер обливиона сама замутит по запросу тебе. С минимумом участия человека или вообще без него. Как сейчас картинки и тексты клепает.
Ну, судя по такому скрину, кажется, что это просто нейроарт.
Так оригинал скриншота в низком разрешении, поэтому с помощью нейросети и это самое разрешение увеличили!
Лес какой то жидкий стал. особенно по второму скрину сильно видно. если в оригинале прямо хороший густой лес на фоне. то в ремастере просто отдельно стоящие деревья....
хотя помню как они хвалились как раз именно лесом в оригинальной четверке. мол смогли добиться прямо супер пупер генерации. первые в мире, круче чем у всех, и т. д. и тут на тебе. спустили все это в унитаз.
Жидколесье.
А я помню наоборот, что критиковали, типа парк, а за это хвалили Готику 3, с которой сравнивали (хоть за что-то хвалили).
Опять все желто-коричневым фильтром залили. Хрень какая-то. Мне хоть киндомкам2 не нравится, но цветовая палитра там на очень хорошем уровне. А здесь что... Коричневые статуи, коричневые мосты и всё это на фоне коричневых деревьев.
фанат игр Тода Говарда, занимаясь своим любимым занятием, а именно опуская свою голову в общественный толчок, обнаружил на ободке унитаза оставленную кем-то (сотрудником команды из Virtuos офк) дату выхода ремастера :Может быть это случится уже завтра или фанатам придется подождать еще какое-то время.
та быстрее уже, столько можно травить
если это не ремейк, то можно расходиться.... ремастеров нам даром не нать.
Вали, тебя не держут.
Кому нам ? Может лично тебе ? Не нужно говорить за всех
Не плохо, сюжет уже не помню, интересно перепройти.
Ну там крч заключëнный героем становится
иногда что-то вообще не меняется
А потом у него отрывается тромб. Или это из другой игры...
Но для этого он уронил мыло.
Ну как мне кажется, самое "вкусное" в Обле - не основной сюжет, а именно сайдквесты... В Обле было очень много крутых квестов вне основного сюжета, намного больше, чем в том же Скайриме...
Чего только стоит "Детектив" от Темного братства, где нужно было в доме убивать людей, чтобы никто не увидел... Или про художника, который пропал в картине, или детективная миссия, где нужно было найти картину и ее похитителя, ну и ветку про Шеогарата нельзя не упомянуть...
Да и квесты гильдии воров и темного братсва в обле намного интереснее раскрывают сами гильдии, чем они же в Скайрим...
Если это ремастер, то почему движок то другой? Да и вес игры больше в 27 раз? Бред бредом
значит ремейк
ГТА Дефинитив в пример
Ремейк это я думаю, ремастер же не делают на другом движке. Там обычно немного графику улучшают и все. А тут прям новая современная графика да и вес тоже какой
Нет
Почему нет? Если будет переработан геймплей и движок то это ближе к ремейку чем к ремастеру. Как было с Резиком 2-4.
реально если вставить в поисковую строку Bing запрос «oblivion site: https://www.virtuosgames.com» то в кэше будут такие ссылки, убедился. Хоть и нерабочие на данный момент. Надеюсь завтра реально выйдет, ждемс.
рекламы нет, потому что качество ремейка по лучшим традициям бесезды)) годик-два платного тестирования и смотришь объявят о выходе ремейка версии 2.0
Болтовня Беседки меня мало интересует. Их слова имеют снижающуюся ценность(анонс 6-х Свитков, Звездополе это ими захваленное, "Купи Скайрим").
Думаю, стоит дождаться результатов теста "не-лохами" и блогерами. А там уже станет немного понятее.
Мне одному кажется что это все фейк и их тупо разводят?
Выйдет опять альфа версия игры для которой выкатят пару патчей (неисправляющих ничего) и забьют болт, беседкоподелия только модеры дорабатывают, тод и компания просто лутают бабло.
Хз, UE5 на борту, которая будет использовать исходники оригинальной игры, конвектируя все в понятный для UE5 язык. Единственное что будет с производительностью? Ибо на UE5 выпадает честь рендерить картинку.
Игру жду, в оригинал не играл, так в ремейк поиграю
Игроки: выпустите ремейки популярных игр с изменеными механиками геймплея и гарфикой, добавте новых фишек которые не могли добавить ранее из за не спсобного движка
Разработчики: ну мы тут это текстурки поверх старых натянем, а вы хавайте
Я все понимаю, мол разработчики не хотят вваливать кучу бабла на переиздание тсарых игр, но блин ну сделайте вы новую (старую) игру на современном движке, и выставите ценник соответсвующий, а то натягивают слона на муху а потом удивляются почему их ремастеры гов ном поливают
Для ЛЛ: ремейк - полное переиздание игры с новым осмыслением, новой графикой, новым геймплеем но старым сюжетом.
Ремастер - натягивание текстурок на устаревшем движке игры, с сохранением всех багов и тд
а ты не видишь, что ещё и модели, шейдеры и освещение обновили, текстурки блин
Судя по слитым скринам и слухам именно разрабы это и сделали, в чем тогда ваше нытье заключается непонятно
Ааа побыстрее бы! Держу кошелек на готове. Моментально покупаю как вижу страницу в магазине Стим.
Беседка все равно не продает игры в РУ регионе. Но и денувы у Обливиона не будет. Держу кошелек подальше.
Как хорошо, что не живу в новом-КНДРово))) все будет в стиме
Ещё прошла инфа, что Fallout 3 ремастер в разработке...
среди бесездовских фолычей (NV сюда тоже закину. хоть это и мод) 3ка лучшая часть
Оба этих ремастера (3 фолыча и облы) засветились ещё в судебных документах Майков. Думаю судьба ремастера 3 Фолыча будет зависеть от успеха Облы
нью Вегас полноценная часть от Обсидиан
и лучшая
ага, "лучшая" часть в которую понатыкали невидимых стен на каждом шагу, в которой ты почти не встречаешь врагов в пустоши, где почти нет заданий кроме сюжетных. О и смысл самой игры строится на том чтобы ты пошёл в задницу мира, был похищен и в конце забрал коробочку с трупа... уж простите, но сюжет второго фаркрай для меня будет интереснее
почему сам Слыш Купи не выступил с опровержением слухов об этом переиздании? Адекватные люди понимают что это байки для прогрева гоев на реакции и не более
Ремастер облы несколько лет назад уже светился в судебных доках. Просто в какой то момент все подумали, что его отменили (некоторые "инсайдеры" вкидывали такую инфу), а с начала года снова пошёл какой то движ
Главное что бы вышел адекватный ремастер, а не то что с гта вышло.
Там уже новый слив появился , вес игры 120 гигов .
Давайте уже релиз - хватит динамить, не травите душу.
Я уж думал сегодня уже и не будет новостей о TES 4)
Ваши ожидания - ваши проблемы
То 21 в 19 00 , то с 21 по 27 , до 131 апреля по 69
Хорош мозги трахать
Да не было там никаких софтлоков, все приходилось легко и понятно, а если у вас там какие-то трудности возникли, то моровинд вам покажется вообще непроходимой игрой
Бред какой то. Ничего сложного в квестах нет.
Скайрим тоже вычислили задолго до анонса,а здесь уже и скрины слиты. // Николай Меринов
Интересно глянуть но опыт учит сильно не ждать проекты по которым мало информации
Да только тебе
Ну так "утечки" лучшее сарафанное радио.
Красотище! Если это правда, то разница в графоние небо и земля👍 Ждём🙏 // New Show
Ваши ожидания - ваши проблемы
Эй, слышь, хорош мучить так людей, сразу же режим ностальгии включается, где мой сборник музыки 🗿
переживаю за то что игра на 5 анриле ,а так ждем конечно
Как то странно это все, казалось бы наоборот надо громко шуметь по этому поводу, чтобы много людей купили это.
так сказали же - 21 (или 22, я лично не понял что имел в виду инсайд) в 19.00 сразу релиз на все, размер 121 гиг.