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The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered 22.04.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.7 11 оценок

Новая находка подтверждает очень скорый релиз обновлённой The Elder Scrolls 4: Oblivion

Gutsz Gutsz

Фанаты культовой ролевой игры The Elder Scrolls IV: Oblivion продолжают находить всё новые подтверждения скорого выхода ремастера. На этот раз внимательные пользователи обнаружили в кэше поисковика Bing скрытые ссылки на сайт студии Virtuos, одной из команд, участвующих в разработке проекта. Судя по попавшим в сеть данным, компания уже подготовила материал о своей «истории успеха» в рамках обновления Oblivion, что может свидетельствовать о практически завершённой работе над игрой. Выход проекта ожидается буквально уже завтра — 21 апреля, ближе к вечеру.

Ранее в сети уже появлялись утечки, связанные с Deluxe-изданием ремастера, а также изображения из базы Virtuos. Поклонники внимательно изучали каждую деталь, пытаясь понять, какие изменения будут внесены в переработанную версию культовой RPG 2006 года. Однако до сих пор Bethesda Game Studios сохраняет полное молчание — никакого официального анонса или даты выхода не последовало.

Тем временем в игровом сообществе растёт недовольство. Как мы ранее уже сообщали, игроки всё громче выражают критику в адрес Bethesda и Xbox за отсутствие каких-либо заявлений на фоне многочисленных утечек и слухов. Молчание студии только подогревает ожидания, но и создаёт ощущение неопределённости вокруг судьбы ремастера.

Геймеры раскритиковали Xbox и Bethesda за тишину вокруг обновлённой The Elder Scrolls IV: Oblivion

Учитывая всё большее число совпадений и косвенных подтверждений, запуск The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered может состояться уже в ближайшее время. Остаётся лишь дождаться, когда Bethesda решит официально прервать молчание. Может быть это случится уже завтра или фанатам придется подождать еще какое-то время.

102
81
Комментарии: 81
Ваш комментарий
BigusDickus

молчат, потому что тупо ретекстур сделали и сейчас боятся коричневого цунами, которым их смоет, когда они зарядят 80 евро.

44
DeFaLT_TB

Game pass: ну-да, ну-да, пошел я нахер.

9
LethalApple

Уже скрины утекли, сразу видно что полноценный римейк. У меня только вопрос что у них с цветовой палитрой.

10
as1c

Да нет тупо держат интригу, это экономия на маркетинге.

4
Gеralt of rivia DeFaLT_TB

он будет там

1
Gеralt of rivia LethalApple

а чем тебе не нравиться? попытались сохранить тот самый шарм оригинала

1
Суровый Нуб

не травите душу) и так все в ожидании=)

24
Carissa7517

Бесконечные новости о ремастере

16
Kykyryzec

Шёл 2068 год, новости о скором официальном анонсе и быстром релизе TES 4: Oblivion (Remake) заполонили весь мир: крупные мировые издания, Пегач, университеты, школы, даже детские сады наполнены утечками о ремейке; политики обещают избавить мир от датамайнинга и инсайдов по TES 4: Oblivion (Remake), но последователи Тодда Говарда продолжают штурмовать умы десятков поколений, вкидывая всё новые и новые "новости" о TES 4: Oblivion (Remake): слышь, читай инсайд.

15
Artemij13

Шёл 3156 год... О The Elder Scrolls 6 по прежнему нет никакой информации, кроме тизера даты тизера...

2
slim108

я вот думаю в 2068 году ИИ ремастер обливиона сама замутит по запросу тебе. С минимумом участия человека или вообще без него. Как сейчас картинки и тексты клепает.

1
Кей Овальд

Ну, судя по такому скрину, кажется, что это просто нейроарт.

7
Armastik

Так оригинал скриншота в низком разрешении, поэтому с помощью нейросети и это самое разрешение увеличили!

9
muxamor2011 Armastik

Лес какой то жидкий стал. особенно по второму скрину сильно видно. если в оригинале прямо хороший густой лес на фоне. то в ремастере просто отдельно стоящие деревья....
хотя помню как они хвалились как раз именно лесом в оригинальной четверке. мол смогли добиться прямо супер пупер генерации. первые в мире, круче чем у всех, и т. д. и тут на тебе. спустили все это в унитаз.

2
Costollom muxamor2011
Лес какой то жидкий стал.

Жидколесье.

хотя помню как они хвалились как раз именно лесом в четверке. мол смогли добиться прямо супер пупер генерации. первые в мире, круче чем у всех, и т. д. и тут на тебе. спустили все это в унитаз.

А я помню наоборот, что критиковали, типа парк, а за это хвалили Готику 3, с которой сравнивали (хоть за что-то хвалили).

3
YummyBayard Armastik

Опять все желто-коричневым фильтром залили. Хрень какая-то. Мне хоть киндомкам2 не нравится, но цветовая палитра там на очень хорошем уровне. А здесь что... Коричневые статуи, коричневые мосты и всё это на фоне коричневых деревьев.

2
sorobar
Фанаты культовой ролевой игры The Elder Scrolls IV: Oblivion продолжают находить всё новые подтверждения скорого выхода ремастера. На этот раз

фанат игр Тода Говарда, занимаясь своим любимым занятием, а именно опуская свою голову в общественный толчок, обнаружил на ободке унитаза оставленную кем-то (сотрудником команды из Virtuos офк) дату выхода ремастера :Может быть это случится уже завтра или фанатам придется подождать еще какое-то время.

5
Rorschach93

та быстрее уже, столько можно травить

4
grendel777

если это не ремейк, то можно расходиться.... ремастеров нам даром не нать.

4
Пупсик 3D

Вали, тебя не держут.

7
Nodas
ремастеров нам даром не нать.


Кому нам ? Может лично тебе ? Не нужно говорить за всех

Lekrefo

Не плохо, сюжет уже не помню, интересно перепройти.

3
Саня Цукино Усаги

Ну там крч заключëнный героем становится

15
ruslan_dzusev Саня Цукино Усаги

иногда что-то вообще не меняется

1
WarCraf4er Саня Цукино Усаги

А потом у него отрывается тромб. Или это из другой игры...

4
Hellsing888 Саня Цукино Усаги

Но для этого он уронил мыло.

2
Footmob

Ну как мне кажется, самое "вкусное" в Обле - не основной сюжет, а именно сайдквесты... В Обле было очень много крутых квестов вне основного сюжета, намного больше, чем в том же Скайриме...

Чего только стоит "Детектив" от Темного братства, где нужно было в доме убивать людей, чтобы никто не увидел... Или про художника, который пропал в картине, или детективная миссия, где нужно было найти картину и ее похитителя, ну и ветку про Шеогарата нельзя не упомянуть...

Да и квесты гильдии воров и темного братсва в обле намного интереснее раскрывают сами гильдии, чем они же в Скайрим...

2
Гамер132

Если это ремастер, то почему движок то другой? Да и вес игры больше в 27 раз? Бред бредом

3
Erihon777

значит ремейк

3
Stas776

ГТА Дефинитив в пример

Константин335

Ремейк это я думаю, ремастер же не делают на другом движке. Там обычно немного графику улучшают и все. А тут прям новая современная графика да и вес тоже какой

1
Stas776 Erihon777

Нет

Erihon777 Stas776

Почему нет? Если будет переработан геймплей и движок то это ближе к ремейку чем к ремастеру. Как было с Резиком 2-4.

1
slim108

реально если вставить в поисковую строку Bing запрос «oblivion site: https://www.virtuosgames.com» то в кэше будут такие ссылки, убедился. Хоть и нерабочие на данный момент. Надеюсь завтра реально выйдет, ждемс.

2
Магае

рекламы нет, потому что качество ремейка по лучшим традициям бесезды)) годик-два платного тестирования и смотришь объявят о выходе ремейка версии 2.0

2
Аристов--Черный
игроки всё громче выражают критику в адрес Bethesda и Xbox за отсутствие каких-либо заявлений

Болтовня Беседки меня мало интересует. Их слова имеют снижающуюся ценность(анонс 6-х Свитков, Звездополе это ими захваленное, "Купи Скайрим").

Думаю, стоит дождаться результатов теста "не-лохами" и блогерами. А там уже станет немного понятее.

2
Meeli
2
MAdach

Мне одному кажется что это все фейк и их тупо разводят?

2
Майкл Скотт

Выйдет опять альфа версия игры для которой выкатят пару патчей (неисправляющих ничего) и забьют болт, беседкоподелия только модеры дорабатывают, тод и компания просто лутают бабло.

2
Ди Гы

Хз, UE5 на борту, которая будет использовать исходники оригинальной игры, конвектируя все в понятный для UE5 язык. Единственное что будет с производительностью? Ибо на UE5 выпадает честь рендерить картинку.

Константин335

Игру жду, в оригинал не играл, так в ремейк поиграю

2
ArXaHgEL17

Игроки: выпустите ремейки популярных игр с изменеными механиками геймплея и гарфикой, добавте новых фишек которые не могли добавить ранее из за не спсобного движка

Разработчики: ну мы тут это текстурки поверх старых натянем, а вы хавайте

Я все понимаю, мол разработчики не хотят вваливать кучу бабла на переиздание тсарых игр, но блин ну сделайте вы новую (старую) игру на современном движке, и выставите ценник соответсвующий, а то натягивают слона на муху а потом удивляются почему их ремастеры гов ном поливают

Для ЛЛ: ремейк - полное переиздание игры с новым осмыслением, новой графикой, новым геймплеем но старым сюжетом.

Ремастер - натягивание текстурок на устаревшем движке игры, с сохранением всех багов и тд

1
Rorschach93

а ты не видишь, что ещё и модели, шейдеры и освещение обновили, текстурки блин

2
Nodas
ремейк - полное переиздание игры с новым осмыслением, новой графикой, новым геймплеем но старым сюжетом.

Судя по слитым скринам и слухам именно разрабы это и сделали, в чем тогда ваше нытье заключается непонятно

Kentarou

Ааа побыстрее бы! Держу кошелек на готове. Моментально покупаю как вижу страницу в магазине Стим.

1
Emperor77

Беседка все равно не продает игры в РУ регионе. Но и денувы у Обливиона не будет. Держу кошелек подальше.

7
Kentarou Emperor77

Как хорошо, что не живу в новом-КНДРово))) все будет в стиме

Artemij13

Ещё прошла инфа, что Fallout 3 ремастер в разработке...

1
это никогда не шрекончитс

среди бесездовских фолычей (NV сюда тоже закину. хоть это и мод) 3ка лучшая часть

3
Kreatjke13

Оба этих ремастера (3 фолыча и облы) засветились ещё в судебных документах Майков. Думаю судьба ремастера 3 Фолыча будет зависеть от успеха Облы

1
Rorschach93 это никогда не шрекончитс

нью Вегас полноценная часть от Обсидиан

1
Artemij13 Rorschach93

и лучшая

1
это никогда не шрекончитс Artemij13

ага, "лучшая" часть в которую понатыкали невидимых стен на каждом шагу, в которой ты почти не встречаешь врагов в пустоши, где почти нет заданий кроме сюжетных. О и смысл самой игры строится на том чтобы ты пошёл в задницу мира, был похищен и в конце забрал коробочку с трупа... уж простите, но сюжет второго фаркрай для меня будет интереснее

это никогда не шрекончитс

почему сам Слыш Купи не выступил с опровержением слухов об этом переиздании? Адекватные люди понимают что это байки для прогрева гоев на реакции и не более

1
Kreatjke13

Ремастер облы несколько лет назад уже светился в судебных доках. Просто в какой то момент все подумали, что его отменили (некоторые "инсайдеры" вкидывали такую инфу), а с начала года снова пошёл какой то движ

kotasha

Главное что бы вышел адекватный ремастер, а не то что с гта вышло.

1
gloccc

Там уже новый слив появился , вес игры 120 гигов .

1
pavloalex

Давайте уже релиз - хватит динамить, не травите душу.

1
Mr Merlegant

Я уж думал сегодня уже и не будет новостей о TES 4)

1
Alex Bourne

Ваши ожидания - ваши проблемы

1
Kalter2077

То 21 в 19 00 , то с 21 по 27 , до 131 апреля по 69

1
SERgik 777

Хорош мозги трахать

Комментарий удален
Nodas
И так помню когда был мелким словил Условный Софтлок

Да не было там никаких софтлоков, все приходилось легко и понятно, а если у вас там какие-то трудности возникли, то моровинд вам покажется вообще непроходимой игрой

1
0ncnjqybr

Бред какой то. Ничего сложного в квестах нет.

Пользователь ВКонтакте

Скайрим тоже вычислили задолго до анонса,а здесь уже и скрины слиты. // Николай Меринов

Страйф

Интересно глянуть но опыт учит сильно не ждать проекты по которым мало информации

Комментарий удален
Nodas

Да только тебе

vfa19

Ну так "утечки" лучшее сарафанное радио.

Пользователь ВКонтакте

Красотище! Если это правда, то разница в графоние небо и земля👍 Ждём🙏 // New Show

Alex Bourne

Ваши ожидания - ваши проблемы

Rio17

Эй, слышь, хорош мучить так людей, сразу же режим ностальгии включается, где мой сборник музыки 🗿

MrMaximusX

переживаю за то что игра на 5 анриле ,а так ждем конечно

Уильям Аркетт

Как то странно это все, казалось бы наоборот надо громко шуметь по этому поводу, чтобы много людей купили это.

Ashley33

так сказали же - 21 (или 22, я лично не понял что имел в виду инсайд) в 19.00 сразу релиз на все, размер 121 гиг.