Новая находка подтверждает очень скорый релиз обновлённой The Elder Scrolls 4: Oblivion

Фанаты культовой ролевой игры The Elder Scrolls IV: Oblivion продолжают находить всё новые подтверждения скорого выхода ремастера. На этот раз внимательные пользователи обнаружили в кэше поисковика Bing скрытые ссылки на сайт студии Virtuos, одной из команд, участвующих в разработке проекта. Судя по попавшим в сеть данным, компания уже подготовила материал о своей «истории успеха» в рамках обновления Oblivion, что может свидетельствовать о практически завершённой работе над игрой. Выход проекта ожидается буквально уже завтра — 21 апреля, ближе к вечеру.

Ранее в сети уже появлялись утечки, связанные с Deluxe-изданием ремастера, а также изображения из базы Virtuos. Поклонники внимательно изучали каждую деталь, пытаясь понять, какие изменения будут внесены в переработанную версию культовой RPG 2006 года. Однако до сих пор Bethesda Game Studios сохраняет полное молчание — никакого официального анонса или даты выхода не последовало.

Тем временем в игровом сообществе растёт недовольство. Как мы ранее уже сообщали, игроки всё громче выражают критику в адрес Bethesda и Xbox за отсутствие каких-либо заявлений на фоне многочисленных утечек и слухов. Молчание студии только подогревает ожидания, но и создаёт ощущение неопределённости вокруг судьбы ремастера.

Учитывая всё большее число совпадений и косвенных подтверждений, запуск The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered может состояться уже в ближайшее время. Остаётся лишь дождаться, когда Bethesda решит официально прервать молчание. Может быть это случится уже завтра или фанатам придется подождать еще какое-то время.