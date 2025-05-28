Новый мод для Oblivion Remastered делает Имперский город более красивым ночью с новыми источниками света

Для Oblivion Remastered вышел новый мод, который делает Имперский город более атмосферным и красивым ночью с введением новых источников света.

The Rabbit's Real Lights Imperial City представляет более 500 новых вручную размещенных источников света и объектов, которые обеспечивают лучшую видимость ночью и делают Имперский город более красивым, чем когда-либо. На данный момент новые источники света были добавлены в Район Арены, Эльфийский сад, Императорский дворец, Рыночный район, Талос Плаза, Храмовый район, Дендрарий и Арканный район, оставив только Тюремный район в его ванильном состоянии. Этот мод также полностью совместим с модом Lumiere - Lights of Cyrodiil, который добавляет источники света на открытом воздухе по всему Сиродилу, что делает два мода взаимодополняющими и обязательными для загрузки теми, кто хочет улучшить внешний вид игры ночью.