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The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered 22.04.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.9 2 449 оценок

Новый мод для Oblivion Remastered делает Имперский город более красивым ночью с новыми источниками света

monk70 monk70

Для Oblivion Remastered вышел новый мод, который делает Имперский город более атмосферным и красивым ночью с введением новых источников света.

The Rabbit's Real Lights Imperial City представляет более 500 новых вручную размещенных источников света и объектов, которые обеспечивают лучшую видимость ночью и делают Имперский город более красивым, чем когда-либо. На данный момент новые источники света были добавлены в Район Арены, Эльфийский сад, Императорский дворец, Рыночный район, Талос Плаза, Храмовый район, Дендрарий и Арканный район, оставив только Тюремный район в его ванильном состоянии. Этот мод также полностью совместим с модом Lumiere - Lights of Cyrodiil, который добавляет источники света на открытом воздухе по всему Сиродилу, что делает два мода взаимодополняющими и обязательными для загрузки теми, кто хочет улучшить внешний вид игры ночью.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
U S A

ИЗ ЗА ТОГО ЧТО В ИГРЕ Г0BНОЛЮМЕН АКИ РЕШЕЙД ВМЕСТО НАСТОЯЩЕГО РЕТРЕЙСИНГА ТО ТАКИЕ ОБОСАНЫЕ КЛОЧКИ СВЕТА ВЫГЛЯДЯТ ОТВРАТИТЕЛЬНО. НИКАКОГО РАССЕЯНОГО СВЕТА НЕТ И В ПОМИНЕ. НАДЕЮСЬ ТУПОЙ КАРЛИК В СВОЙ ТЕС6 ТАКИ ДОБАВИТ РЕТРЕЙСИНГ ХОТЯ ВРЯДЛИ. ЭТОТ КАЛ СОТРУДНИЧАЕТ С ДЕБИЛАМИ АМУДЕШНИКАМИ

9
Rock8

Красиво.

1
это никогда не шрекончитс

такой мод есть и на оригинал

1