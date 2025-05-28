Новый мод для Oblivion Remastered делает Имперский город более красивым ночью с новыми источниками света

Для Oblivion Remastered вышел новый мод, который делает Имперский город более атмосферным и красивым ночью с введением новых источников света.
The Rabbit's Real Lights Imperial City представляет более 500 новых вручную размещенных источников света и объектов, которые обеспечивают лучшую видимость ночью и делают Имперский город более красивым, чем когда-либо. На данный момент новые источники света были добавлены в Район Арены, Эльфийский сад, Императорский дворец, Рыночный район, Талос Плаза, Храмовый район, Дендрарий и Арканный район, оставив только Тюремный район в его ванильном состоянии. Этот мод также полностью совместим с модом Lumiere - Lights of Cyrodiil, который добавляет источники света на открытом воздухе по всему Сиродилу, что делает два мода взаимодополняющими и обязательными для загрузки теми, кто хочет улучшить внешний вид игры ночью.
ИЗ ЗА ТОГО ЧТО В ИГРЕ Г0BНОЛЮМЕН АКИ РЕШЕЙД ВМЕСТО НАСТОЯЩЕГО РЕТРЕЙСИНГА ТО ТАКИЕ ОБОСАНЫЕ КЛОЧКИ СВЕТА ВЫГЛЯДЯТ ОТВРАТИТЕЛЬНО. НИКАКОГО РАССЕЯНОГО СВЕТА НЕТ И В ПОМИНЕ. НАДЕЮСЬ ТУПОЙ КАРЛИК В СВОЙ ТЕС6 ТАКИ ДОБАВИТ РЕТРЕЙСИНГ ХОТЯ ВРЯДЛИ. ЭТОТ КАЛ СОТРУДНИЧАЕТ С ДЕБИЛАМИ АМУДЕШНИКАМИ
Красиво.
такой мод есть и на оригинал