Oblivion Remastered на Switch 2 получила патч, но он подвергся критике, потому как ухудшил качество изображения

Для версии The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered на Nintendo Switch 2 вышел патч 1.1, устраняющий ряд ошибок, приводивших к вылетам игры в различных локациях. Обновление исправляет сбои, связанные с картой, камерой, системой быстрого перемещения, заданиями, использованием заклинаний и функцией ожидания.

Патч также устраняет несколько игровых неполадок, включая случайную смену экипировки во время выполнения заданий, дрожание персонажа при использовании заклинания «Хождение по воде», эксплойт, позволяющий выйти за пределы игровой зоны, и расходование запаса воздуха под водой во время экранов загрузки. Кроме того, исправлена ​​визуальная ошибка, затрагивавшая статую «Удачливой старушки» (Lucky Old Lady) в Бравиле.

Впрочем, не обошлось и без минусов. Обновление вызвало негативную реакцию игроков: многие пользователи сообщают о заметном ухудшении качества изображения после установки патча 1.1. Игроки отмечают, что теперь картинка выглядит значительно более размытой как в портативном, так и в стационарном режиме.

Сравнение скриншотов до и после обновления демонстрирует явную разницу в качестве изображения. Некоторые описывают картинку в стационарном режиме как «гораздо более размытую», а другие говорят, что изменения бросились в глаза сразу же после запуска игры с установленным патчем.

Ещё одной частой жалобой стало появление эффекта «двоения» (гостинга). Игроки отмечают, что этот эффект особенно заметен при движении или поворотах с оружием в руках; многие считают сочетание возросшего размытия и двоения серьёзным ухудшением качества.

Сообщения об ухудшении качества изображения вызвали недовольство ещё и потому, что эти изменения не упоминаются в официальном описании патча 1.1 от Bethesda. Основное внимание в обновлении уделено устранению сбоев, связанных с такими элементами и системами, как карта, камера, быстрое перемещение, задания, использование заклинаний и функция ожидания, а также ряду других исправлений игрового процесса и визуальной составляющей.

В связи с этим игроки склонны расценивать ухудшение картинки как непреднамеренное изменение, а не как намеренное снижение качества. Высказываются предположения, что обновление могло затронуть систему реконструкции изображения или какой-либо другой компонент рендеринга.

Bethesda пока не подтвердила, что визуальные изменения были внесены намеренно.