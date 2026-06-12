Oblivion Remastered получила рейтинг ESRB для Nintendo Switch 2 - релиз может состояться в ближайшее время

Игра The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered Deluxe Edition получила рейтинг ESRB для Nintendo Switch 2, что потенциально может свидетельствовать о приближении к релизу недавно анонсированного Bethesda порта.

В списке рейтинговой комиссии указана версия для Windows PC, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 и Xbox Series X/S. Игра получила рейтинг M (для взрослых, 17+), с описанием содержания, включающим кровь и расчленение, сексуальные темы и насилие.

Хотя рейтинг ESRB не гарантирует скорый релиз, такие классификации обычно появляются на более поздних этапах пути игры к рынку. Поэтому появление рейтинга для Nintendo Switch 2 подогрело слухи о том, что Bethesda может подготовиться к объявлению даты релиза в ближайшем будущем.

Ранее Bethesda подтвердила во время презентации Nintendo Direct, что Oblivion Remastered выйдет на Nintendo Switch 2 как в цифровом, так и в физическом формате с кодом в коробке. Рейтинг ESRB теперь является ещё одним подтверждением того, что версия для Nintendo может появиться в ближайшее время, хотя Bethesda пока не объявила конкретную дату релиза.