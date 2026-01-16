Oblivion Remastered привлекла значительное количество игроков, однако статистические данные не внушают оптимизма

Прошлогодний неожиданный релиз The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, разработанной Bethesda Game Studios в сотрудничестве с Virtuous, оказался огромным коммерческим успехом.

Игра продала миллионы копий на всех платформах, при этом впечатляющие 1,1 миллиона копий были проданы только на PlayStation 5. Это сделало классическую RPG от Bethesda третьей самой продаваемой игрой для Xbox для Sony в 2025 году, уступая только Call of Duty: Black Ops 7 и Forza Horizon 5.

Несмотря на такие оптимистичные показатели продаж, отчёты аналитической компании Alinea Analytics ставят под сомнение вовлечённость игроков. Похоже, значительная часть покупателей очень быстро забросила свои приключения в провинции Сиродил. Стоит отметить:

Короткое время игры: Примерно половина игроков на PS5 провели в игре менее 15 часов.

Эффект ностальгии: Эксперты предполагают, что многие игроки приобрели ремастер исключительно ради кратковременного «прилива ностальгии», не имея намерения проходить обширную сюжетную кампанию.

Отсутствие модов: В отличие от консольных версий Skyrim или Fallout 4, ремастер Oblivion полностью лишён поддержки модов, что может значительно сократить срок жизни игры.

Хотя официальная версия испытывает проблемы с производительностью на всех системах, финансовый успех порта для PS5 укрепил убеждение Bethesda в том, что возрождение старых франшиз стоит инвестиций. В настоящее время ведутся разговоры о разработке ремастеров Fallout 3 и культовой Fallout: New Vegas, призванных заполнить пробел перед запуском следующих крупных проектов студии.