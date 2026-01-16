Oblivion Remastered привлекла значительное количество игроков, однако статистические данные не внушают оптимизма

Прошлогодний неожиданный релиз The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, разработанной Bethesda Game Studios в сотрудничестве с Virtuous, оказался огромным коммерческим успехом.
Игра продала миллионы копий на всех платформах, при этом впечатляющие 1,1 миллиона копий были проданы только на PlayStation 5. Это сделало классическую RPG от Bethesda третьей самой продаваемой игрой для Xbox для Sony в 2025 году, уступая только Call of Duty: Black Ops 7 и Forza Horizon 5.
Несмотря на такие оптимистичные показатели продаж, отчёты аналитической компании Alinea Analytics ставят под сомнение вовлечённость игроков. Похоже, значительная часть покупателей очень быстро забросила свои приключения в провинции Сиродил. Стоит отметить:
- Короткое время игры: Примерно половина игроков на PS5 провели в игре менее 15 часов.
- Эффект ностальгии: Эксперты предполагают, что многие игроки приобрели ремастер исключительно ради кратковременного «прилива ностальгии», не имея намерения проходить обширную сюжетную кампанию.
- Отсутствие модов: В отличие от консольных версий Skyrim или Fallout 4, ремастер Oblivion полностью лишён поддержки модов, что может значительно сократить срок жизни игры.
Хотя официальная версия испытывает проблемы с производительностью на всех системах, финансовый успех порта для PS5 укрепил убеждение Bethesda в том, что возрождение старых франшиз стоит инвестиций. В настоящее время ведутся разговоры о разработке ремастеров Fallout 3 и культовой Fallout: New Vegas, призванных заполнить пробел перед запуском следующих крупных проектов студии.
С торрента скачал. Прошел подземелье. Вышел на улицу, выбрал первую миссию, пока шел пешком к точке что-то поднадоело идти и приступ ностальгии прошел и короче удалил игру.
Я точно также . через время , от скуки решил ещё раз попробовать, теперь оторваться не могу.
Игра чисто на "позырить". Взял по ностальгии, но такое ощущение от "ремастера", будто ремонт сделали,а кухню с ванной местами поменяли.
суть всех игорей беседки начиная с оригинальной облы - квартира пустая, мебель нужно покупать свою
Да, да,да. Моды спасают.
я еще тогда писал на форумах "вы дебилы... лошадиная броня"
ну а теперь сам DLC покупаю))
ждем ремастер скайрима 😂
При всей любви Тодда к деньгам для меня это остаётся величайшей загадкой, что он до сих пор его не сделал. Это самые лёгкие деньги в его жизни а он херней какой то страдает.
Ну, вообще там 4т модов на Нексусе. Какое отсутствие?
99,9% просто модельки и текстурки. Настоящих модов нет.
И не будет ибо анрил
Игра проходится за 5 минут.
ясный хрен
и так же будет с ремастерами фалоутов если выйдут
моды почти не поддерживают, только самые простые
редактора офицального не выпустили и врядли будут
проще взять оригинал, накатить 1000+ модов, включая графику и геймплэй
и можно из игры сделать что угодно
Ну и ладно.
Жаль, что она не привлекла хорошую оптимизацию или хотя бы адекватное количество патчей которые до неё доводят. А так ремейк классный получился.