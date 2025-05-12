Oblivion Remastered - самая скачиваемая игра 2025 года в Game Pass

Внезапный выход The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered на консолях, ПК и Xbox Game Pass был, определенно, рискованной стратегией для одного из самых долгожданных ремейков в истории, но сейчас можно определенно сказать, что такой шаг Xbox Game Studios и Bethesda полностью оправдал себя.

Ремастированное издание The Elder Scrolls 4 быстро стало одной из самых продаваемых видеоигр года, но Microsoft также может порадоваться невероятному успеху игры в Xbox Game Pass. По данным TrueAchievements, Oblivion Remastered сейчас является самой скачиваемой игрой в 2025 году среди подписчиков сервиса.

Учитывая, что это не совсем «новая» игра, это потрясающий результат, подтверждающий, как сильно пользователи ждали возвращения в Сиродил, пусть и со всеми техническими ограничениями.

Спойлер

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered Avowed Clair Obscur: Expedition 33 Atomfall Sniper Elite: Resistance Ninja Gaiden 2 Black Crime Scene Cleaner South of Midnight Balatro EA Sports UFC 5

Чтобы понять, насколько грандиозным был этот результат, стоит учесть, что другой большой дебют апреля 2025 года, Clair Obscur Expedition 33, занял лишь третье место в этом специальном рейтинге, к тому же Oblivion Remastered привлека на 153,4% больше игроков. Еще один интересный факт, который вы можете увидеть выше, заключается в том, что на втором месте в этом рейтинге находится Avowed: то есть все три самые скачиваемые игры в 2025 году в Xbox Game Pass - это ролевые игры.

Впрочем, рейтинг может значительно измениться с появлением Doom: The Dark Ages, еще одной долгожданной игры, релиз которой состоится через несколько дней