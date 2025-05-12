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The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered 22.04.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.9 2 105 оценок

Oblivion Remastered - самая скачиваемая игра 2025 года в Game Pass

Gruz_ Gruz_

Внезапный выход The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered на консолях, ПК и Xbox Game Pass был, определенно, рискованной стратегией для одного из самых долгожданных ремейков в истории, но сейчас можно определенно сказать, что такой шаг Xbox Game Studios и Bethesda полностью оправдал себя.

Ремастированное издание The Elder Scrolls 4 быстро стало одной из самых продаваемых видеоигр года, но Microsoft также может порадоваться невероятному успеху игры в Xbox Game Pass. По данным TrueAchievements, Oblivion Remastered сейчас является самой скачиваемой игрой в 2025 году среди подписчиков сервиса.

Учитывая, что это не совсем «новая» игра, это потрясающий результат, подтверждающий, как сильно пользователи ждали возвращения в Сиродил, пусть и со всеми техническими ограничениями.

Спойлер
  1. The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
  2. Avowed
  3. Clair Obscur: Expedition 33
  4. Atomfall
  5. Sniper Elite: Resistance
  6. Ninja Gaiden 2 Black
  7. Crime Scene Cleaner
  8. South of Midnight
  9. Balatro
  10. EA Sports UFC 5

Чтобы понять, насколько грандиозным был этот результат, стоит учесть, что другой большой дебют апреля 2025 года, Clair Obscur Expedition 33, занял лишь третье место в этом специальном рейтинге, к тому же Oblivion Remastered привлека на 153,4% больше игроков. Еще один интересный факт, который вы можете увидеть выше, заключается в том, что на втором месте в этом рейтинге находится Avowed: то есть все три самые скачиваемые игры в 2025 году в Xbox Game Pass - это ролевые игры.

Впрочем, рейтинг может значительно измениться с появлением Doom: The Dark Ages, еще одной долгожданной игры, релиз которой состоится через несколько дней

4
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
AlexFoRestor

Да, про Абобу реал удивительно, думал, что там будет что-то другое.

Scorpion_GamePlay

Получается 33 не игра года