Oblivion Remastered стала самой продаваемой игрой в США в апреле

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered стала самой продаваемой игрой в США в прошлом месяце. Новость была опубликована на Bluesky Мэтом Пискателлой, исполнительным директором и аналитиком индустрии видеоигр в Circana (ранее NPD), которая отслеживает данные о розничной продаже игр в США, включая как физические продажи, так и цифровые продажи.

Согласно данным Circana, Oblivion: Remastered стала самой продаваемой игрой апреля на Xbox, самой продаваемой игрой на PlayStation, пятой самой продаваемой игрой в Steam и самой продаваемой игрой в целом во всех форматах.

Пискателла также отметил, что за 13 дней с момента поступления игры в продажу 21 апреля до конца отчетного периода 3 мая Oblivion: Remastered удалось продать больше копий в США, чем оригинальная версия Oblivion за первые 15 месяцев вместе взятых.

Что касается продаж полной версии игры в долларах, она также принесла больше денег за эти 13 дней, чем оригинальный Oblivion за первые 14 месяцев вместе взятых.

В других чартах Forza Horizon 5 стала второй самой продаваемой игрой в США в прошлом месяце, поднявшись с 42-го места в предыдущем месяце. Это почти наверняка связано с выходом игры на PS5 29 апреля (и выпуском Premium Edition для PS5 25 апреля), что означает, что она заняла второе место менее чем за неделю продаж.

По объему продаж за весь год до 3 мая The Elder Scrolls: Oblivion Remastered стала третьей самой продаваемой игрой на данный момент, Monster Hunter: Wilds по-прежнему на первом месте, а Assassin’s Creed: Shadows по-прежнему на втором.

Пискателла отметил:

Четыре из пяти самых продаваемых игр месяца на платформах PlayStation — и пять из семи самых продаваемых игр — были изданы Microsoft.

Согласно трекеру вовлеченности игроков Circana, Call of Duty HQ имела наибольшее количество активных пользователей в месяц как на PlayStation, так и на Xbox, в то время как релизы PS Plus RoboCop: Rogue City и The Texas Chain Saw Massacre вывели их в ежемесячные чарты активных пользователей PlayStation на 8-е и 10-е места соответственно, поднявшись со 111-го и 375-го мест.