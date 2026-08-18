Oblivion Remastered возглавила британский розничный чарт благодаря выходу на Switch 2

Обновленная версия культовой ролевой игры The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered возглавила британский розничный чарт по итогам недели, завершившейся 15 августа 2026 года. Согласно свежим данным аналитического агентства GfK, ключевым драйвером продаж стал долгожданный релиз проекта на новой консоли Switch 2, который позволил игре обойти всех конкурентов и занять первую строчку рейтинга.

Главными преследователями лидера стали семейные франшизы. На второе место поднялась Pokémon Pokopia, улучшившая свой результат на одну позицию. Следом за ней, на третьей строчке, расположилась Tomodachi Life: Living the Dream, которая неделей ранее занимала четвертое место. Самый мощный рывок в верхней части таблицы продемонстрировала Mario Kart World — игра отыграла сразу пять позиций и закрепилась на четвертом месте. В то же время бывший лидер в лице Assassin's Creed Black Flag Resynced потерял три строчки и опустился на пятую позицию.

Вторая половина первой десятки также отметилась высокой динамикой. Шпионский экшен 007 First Light поднялся на шестое место. Настоящую сенсацию недели сотворили Tekken 8 и Elden Ring: файтинг совершил рывок с 21-й позиции сразу на восьмую, а хардкорный хит от FromSoftware отыграл восемь строчек и замкнул топ-10 на десятом месте. Между ними расположился шутер Splatoon Raiders, незначительно просевший на одну позицию (девятое место).

Что касается главных новинок недели, то в топ-40 смогли пробиться два новых релиза, однако их стартовые результаты оказались полярными. Так, тактический шутер Hell Let Loose: Vietnam показал отличный дебют, с ходу ворвавшись в десятку сильнейших на седьмое место. В свою очередь, ежегодный симулятор американского футбола Madden NFL 27 стартовал заметно скромнее, заняв лишь 22-ю строчку розничного чарта.