Обновление 1.2 для TES 4: Oblivion Remastered незаметно исправило досадную ошибку с лором игры

В обновлении 1.2 для The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered разработчики незаметно исправили досадную ошибку в лоре, касающуюся двери в убежище Тёмного Братства.

В оригинальной игре на дверном барельефе изображено жертвоприношение пяти детей Матери Ночи (каноничное количество её потомков от Ситиса), но в ремастере по ошибке появилось семь фигур.

Хотя это изменение не упомянуто в официальном патч-ноуте, игроки заметили, что после установки тестовой версии 1.2 барельеф вернулся к первоначальному виду. Разработчики так же вернули красное свечение для двери, которое было в оригинальной игре, но почему-то отсутствовало в ремастере.

Патч пока доступен только в тестовом режиме, и его финальный релиз на всех платформах ожидается в ближайшее время - тестирование длится уже около недели.