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The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered 22.04.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.7 11 оценок

Официально: The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered покажут завтра вечером

butcher69 butcher69

Многомесячные слухи о переиздании The Elder Scrolls IV: Oblivion наконец обрели форму. После бесконечных утечек — «выйдет завтра», «на годовщину», «до июня» — Bethesda решила положить конец догадкам. Завтра, в 18:00 по московскому времени, состоится официальный показ проекта.

Пока точной даты релиза нет, но, судя по слухам, игру могут выпустить сразу после анонса. В любом случае, завтрашний стрим даст чёткий ответ: либо релиз, либо долгожданная дата выхода. Фанаты саги могут выдохнуть — ремейк или ремастер Oblivion стал реальностью. Остаётся только дождаться премьеры, чтобы узнать все подробности.

252
206
Комментарии: 206
Ваш комментарий
UralGames83Ru

Фанатов которые так надеялись и верили, что ремастер сегодня выйдет, опять обманули, произошёл только анонс, а ремастер черт знает когда выйдет, все мы помним анонс 6 части свитков и где сейчас игра, ее нет, нет не скриншотов и никакой информации 💁

106
ЮрецОдесса

Там выше фото твоего комментария, что это вообще фейк и игры нет. Ну как бы игра есть. И не факт что много ждать.

37
UralGames83Ru ЮрецОдесса

Разговор был, что сегодня выйдет но игра не вышла и черт знает когда выйдет 🤷

46
Шамхан Дудаев
38
Sivispacempb UralGames83Ru

Я одного не пойму , ну верят люди , нравится им игра ,ну и пускай ждут её хоть сегодня, вам от этого как то хуже стало если бы она вышла сегодня ? Откуда столько желчности

35
UralGames83Ru Шамхан Дудаев

Фейком и оказалась, игра то не выйдет сегодня и черт знает когда выйдет, даты выхода нету даже 🤷 😂😂😂

51
agula98

Горе инсайдеры опять закшварились, ничего нового. Кричали же что ребята ну сегодня в 19:00 по мск анонс и сразу выходит, дадада

42
Scerkrou7

Ну, посмотрим. Как минимум, он реально существует и это не вброс

22
borsic

А выход вообще хз когда.

3
PersonalBarnabas

Так сегодня и день не обычный вышел. Обычно в такие дни всякие весёлые ништяки переносят если таковые намечались. Да и заявляли в период недели

6
Freund Benno

Анонс есть, показ завтра

1
name1esss

Так сегодня у половины планеты горе, вряд ли многим до веселья

7
SexualHarassmentPanda
30
Галлиус Ракс

я тоже этого идиота заскринил)

14
Maddyd

Попустились малютки

5
Elewaar Галлиус Ракс

да вон эта клоунесса уже цепляется за то что всех все равно обманули и игра не вышла сегодня!

2
UralGames83Ru

Мою не правоту ты так и не объяснил, а тупо скрин выложил, из новости про то что был слух что игра сегодня выйдет и это был 100% фейк, но она сегодня не выйдет и вообще еще даты выхода нету! Скажи в чем я не прав? Вы просто не хотите признать что большинство из вас не правы и верили что игра сегодня выйдет? 🤷 😎😁😂😂

11
SexualHarassmentPanda UralGames83Ru

То, что игра существует и завтра её официально заононсят это не фейк а факт. Это самое главное для фанатов.

4
UralGames83Ru

В чем я не прав то был, в новости про слух, что игра мол сегодня выйдет? Это ведь фейк был 100% ! Игра то не выйдет сегодня, анонс состоялся, но разговор в той новости был не про анонс, а именно про выход ремастера сегодня!!! 😁😎

26
Scerkrou7

Ты писал, что это в принципе фейк. А не про сегодня, скрины есть. Хватит лепить......

6
Ivan313

Боже, да успокойся

4
Kontr Strik

Ты обдрестался, не оправдывайся

5
Altered

Главный фейк от "инсайдеров" не в том, что игра выйдет не сегодня, а то, что это будет ремастер, а не как они писали ремейк.

UralGames83Ru Altered

Игра сегодня не выйдет, вопрос в этом был, не передергивай факты!!!

5
Lunersun

Плевать, я уже через 20 минут начну качать ремастер, а вы сидите и ждите.

19
Clarke50

будем ждать,че

Just-a-your-King
15
JustA_NiceGuy

Не хорошо издеваться над покойным.
UPD: А в чём я клоун то? Старик реально помер сегодня.

15
В_о_л_ь_к_а JustA_NiceGuy

Покойный - не человека, а медийная фигура. Он и умер не сегодня, это понятно тем кто следит за политикой, а сегодня - это медийная смерть, с намеком, кому надо, что вообще то могли объявить, что умер и вчера, на Пасху... Реальная смерть могла же произойти например месяц! назад.

А намек с Обливионом кстати хорош, уж больно Франциск достал всех долго болеть и умирать (всех - это вокруг, претендентов то много).

Кстати понтифик умер в 88 лет!, на следующий день после годовщины рождения знаменитого австрийского художника ... Совпадений тут быть не может, лица такого уровня умирают тогда когда надо, а не тогда когда вышло.

3
Igor Udilov

Надеюсь в игре будет русская озвучка.

12
Пупсик 3D

Ты молись, чтобы хоть сабы были. Озвучка говорит....

20
Maddyd

Это очень маловероятно. И даже старую не запихнуть так как игра будет на новом движке

Alex Row

чел, ты ваще оторван от реальности? в лучшем случае будут субтитры- да и то не факт

4
vitovt-d Alex Row

Совсем не факт...

ЮрецОдесса Maddyd

Ну не знаю, мне кажется если есть старая озвучка ее будет легче оптимизировать под новую игру, ну умельцы найдутся.

Just-a-your-King

Я теперь вообще уверен, что она выйдет осенью, ибо нафига им теперь выпускать раз скоро дум на подходе. Им выгодно квартальные игры устраивать, а там пади на сентябрь перед гта выкинут.
Блядские инсайдеры, как же надоели уже своей дезинфой и не несут за это ничего.

9
Сотонеющий tichka

Им надо срочно ККД 2 перекрывать. Потому что теперь чехи на пьедестале ARPG от первого лица. Тодда попустили

1
lowkek

Майкрософт за месяц на ПС5 портировали пять игр. Им, похоже, вообще пофиг когда выпускаться

YummyBayard

А что они должны за это нести? Это твои проблемы, что ты сплетни бабок у подъезда за чистую монету принимаешь.

1
Just-a-your-King YummyBayard

Действительно, иди дальше сиди у падика и не бубни почем зря когда тебя не спрашивают.

1
VIGITAL1
9
Kentarou

Поднимем бокалы за скорый релиз!

9
Nukemall

Как-то неинтересно, мне подливион никогда не нравился, тупо generic fantasy, слепленное из унылых штампов, даже скурим не настолько вторичен-третичен-десятичен.

9
Kentarou

калоед ходит повторяется за другими
Обливион лучшая часть ТЕС такто

5
WaryDan Kentarou

по поводу лучшей части ТЕС я бы поспорил, но он внатуре калоед

2
Stas776

То, что там красивый мир (вне одинаковых пещер), едва ли не лучшая музыка в серии и шикарнейшая ветка ТБ с гильдией воров (да и Арена топ) мы, конечно, проигнорируем

граф бракула WaryDan

согласен - лучгшая часть это морроувинд, но а так то из рпгешек лучшая готика2 -ночь ворона

3
-zotik-

если сегодня не выйдет то папа римский умер зря)

8
Just-a-your-King
6
xunor Just-a-your-King

Так получается папа римский подосрал с выходом.

qstnb

В 2027 выйдет, но скорее всего до 2030 отложат

8
StarfieJId

Я хочу завтра поздно вечером начать играть, поэтому выйдет завтра, ибо это моя персональная матрица)).

3
janfondebruno

А где те люди которые орали что игры нет ? )

7
chanp14

а чё она есть?

2
ka4o4ek

Нет что бы новую игру сделать, они ремастеры клепают для хомячков, а хомячки радуются, цирк.

6
Rorschach93

куча шедевров нуждаются в ремейках

4
PeaceableLarkspur

Завтра они скажут что начата разработка над ремейком

6
Ded Chelyabinsk

Ну так оно и будет. Как и ремастеринг 1 Ведьмака, пару лет ждать!

Kentarou

Разработка как минимум 3-4 года идет.

ГЛАВА ПУК

перенесли на завтра из-за смерти святоши, найс чел умер и запарол анонс фанам....

5
ferum1992

в очередной раз поводили по губам фанатам обливиона

5
Artur 81

Всё ясно!она только в разработке и выйдет очень и очень не скоро!

5
Kentarou

ты тупой? Обливион в разработке с ковидных ограничении

1
ea_tiran

Официальная или не официальная новость какая разница… Зачем терять трафик ведь можно опубликовать новость о том, что старина Тодик навалил огромную кучу и стал известен её размер или слух о том, что за час до релиза Обливиона он опубликует фото этой кучи или вот еще инсайд что она была в форме врат Обливиона или как вариант что пока он её наваливал он переосмыслил всё что бефезда делала после 2011 года!

4
Ahnx

Есть один серьёзный момент. Если эта игра сделана на движке UE5, то с модами возникнут большие проблемы.

4
Владимир Караганда

на самом деле - это основной спорный момент, который вызывал сомнения в анонсе. У них свой движок, даже Старфилд умудрились на нем сделать, хотя видно, что через костыли. Может это коллаба с UE?

2
Пользователь ВКонтакте

// Михаил Томилов

4
NeuRonZ o

Кто говорил что не выйдет, что с лицом?

3
Hevin

Прогрев произошел. На улице потеплело. Мало того что анонс в итоге случится завтра, так ещё и именно анонс даты, а не сама игра. Инсайдеры балаболы.

3
StarfieJId

Там помимо инсайдеров ещё известный журналист писал про релиз в день анонса и размер игры на 120 гб, с большой долей вероятности выйдет завтра.

1
Hevin StarfieJId

Ну сам посмотришь =)

2
Stanis Aglo

Отлично. :) Значит опубликованный список игр и DLC оказался правдивым. Не знаю кто как, а я теперь жду не только "TES VI", но и "Fallout 3 Remaster" с "Dishonored 3".

3
chanp14

что такое fy24e?

Naughty_Kamikaze

а где ты тут увидел обливион?

2
Stanis Aglo chanp14

Финансовый год. Сейчас у них идёт смещение по годам релизов, но сам список не изменили.

Stanis Aglo Naughty_Kamikaze

FY22E

Naughty_Kamikaze Stanis Aglo

Пардон

gilian137

6 людей думают так же как и я и ставят лайк г*вна))))

3
LincolnRimes

буду орать от смеха если завтра анонсируют а игра выйдет только после тес 6 :)

3
askazanov

А чё его показывать - уже столько роликов было, что даже не очень интересно.

3
Константин335

Ну может хотя бы покажут дату выхода

salopic

Как её могут выпустить после анонса? Такого никогда не было.

3
ILGAMST

NINJA GAIDEN 2 Black вышел сразу же после анонса. В тот же час. Так что не надо писать если ты чего то не знаешь.

Artur 81

выйдет к августу 26 года

saa0891

Т.е. только покажут, а релиз я так понимаю ждать не раньше осени.

2
Skyrus Z

Рассчитывать на скорый выпуск игры, после показа, как минимум глупо.

2
Animi sikem

Майки так делали до этого уже не раз

Winnipuha

Очень жду! Дай Бог успех

2
Kontr Strik

Самое долабнутое, что ремейк делали дольше,чем оригинал

2
StarfieJId

Пожалуйста, не смотрите последующие сроки производства каждой части GTA).

doverAthletic

Потому, что очевидно на ремейки или ремастеры никогда не тратят силы основных разработчиков которые делают следующие ААА проекты, а дают скажем так, новичкам и другой небольшой кучке разрабов этим заняться или аутсорс, которые в 5 рыл просто переносят одно на другое

Kontr Strik StarfieJId

А гтаА гта тут причем чем? Между тес 5 и 6 так то промежуток поболее, чем уу гта

Kentarou

Тут как бы ультимативное издание с двумя ДЛС Острова и Рыцарей + бонусы. Подход был серьезный скорее всего а не как бы быстрее сделать и заработать.

demanik1

Поведай нам, сколько ремейк делали?

Altered

Как всегда "инсайдеры" обосрались, обещали ремейк, в итоге выйдет ремастер.

2
qaewraffaddd

И то года через 2 🤣

2
Ashley33

ну раз фейком оказался вброс о том, что 21 вечером анонс и релиз - то что мешает и завтра не быть релизу одновременно с анонсом. Вообще релизы такого уровня рекламируют за полгода, а точно не релизят одновременно с анонсом.

2
slim108

есть инфа что это не фейк. просто планы поменяли разрабы. а должно было 21го

Ashley33 slim108

Ну ладно, подождем до завтра, вон некие инсайды уже предзагрузку якобы качают, так что может и правда завтра релиз. Лично мне главное, что бы это было не такое убожество, как скурим и тесо с их деревянной физикой и анимациями.

Ezdeaz

где автор увидил инфу что это Remastered???????????????????идиотизм вкид сраный а не новость!

2
Most ancient

Это будет только показ проекта?! Ну всё правильно, а релиз состоится через несколько месяцев, это так по беседковски!

2
ruslan_dzusev

завтра скажут что выход намечен не раньше выхода 6 части

2
leonid22

Выходит прям на мою днюху!

2
Artur 81

где она выходит?просто покажут кусочек игры и всё!выйдет она очень и очень не скоро!

SteepKyran

Дайте. Где? Я уже подождал.

1
SelecCioner

Анонс 22, релиз август

1
StarfieJId

У инсайдеров уже предзагрузка игры на 120 гигов, игра скорее всего выйдет завтра в 19:00 МСК.

2
SelecCioner StarfieJId

Ждём

Kentarou

Как были слухи именно с 21 по 27 возможно ближе к выходным релиз, чтобы люди на выходных поиграли, ну или реально завтра анонс и выход как Хай Фай раш

Ashley33 Kentarou

ну что бы на выходных поиграли - надо уже сегодня предзагрузку давать, не у всех инет 100 мегабит

bubenson

Дак анонсировать - то можно чего угодно и когда угодно, а вот выйдет ли это - вопрос.

1
mon1332

Понятно почему перенесли. Сегодня в Италии вообще весь футбол отменили.

1
SERgik 777

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered не покажут завтра вечером )))

1
StarfieJId

У вас есть инсайд по важной персоне, которая завтра умрёт?

2
vzglydizugla StarfieJId

Да запросто. Может Филька как папа римский, бухнет и скопытится завтра.

1
BENDJI

Надеялся уже сегодня поиграть, печаль

1
StarfieJId

Ну простите Папу, прошу.

2
человек3

Судя по скринам, что я видел, этот ремастер делали Грувстритгеймс...

1
Rio17

Эй, слышь, купи «Скайрим», а нет, купи Oblivion. 😁

1
Ded Chelyabinsk

Этот Скайрим надоел больше пареной редьки!

Александр Дантес

Думаешь The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered будет что то вроде одного из десятка переизданий скайрима? А может беседка что то переосмыслила после старфэйлда xD

Маркет Плейс

Пока ждете Обливион, купите Скайрим.

1
CeekKings

Главное чтобы еще музыка от Джереми Соула была.

1
это никогда не шрекончитс

ммм так вчера же всемирный день конабиса был, вот и влили такой бред

1
Artur 81

а олени скачут с криками завтра выйдет))ржу не могу))они её ещё год пилить будут)))

1
QD19

Вряд ли так сразу выкатят после презентации. Хорошо если выйдет в этом году

Sivispacempb

Да вче может быть , ждать недолго , завтра уже

Sabris

То есть только анонс будет? Видимо релиз ближайшее время не увидим(

Sivispacempb

Подождите, завтра все узнаем.

001fess

ну хоть не надули

Misha Mi

Мало вероятно что они после анонса сразу выпустят.. Есть конечно небольшой процент такого варианта события, но это опять же лишь слухи и догадки.. Они могут его выпустить как и в мае, так и летом или же осенью..

Fatum Sibir

Уже не понимаю чего больше жду, чтобы это реально был анонс ремейка или чтоб Тодд вышел и анонсировал всратый инструментарий за 9.99 $ для модификаций, с помощью которого они на коленке сваяли пару локаций на основе Skyrim для тех всплывших скриншотов.

Просто посмотреть на зарево от полыхающих фанатов…

YummyBayard

Какая скучная у тебя жизнь.

Кей Овальд

Ну, поглядим.

Kokoprime1991

А по ФАКТУ- почему нигде нет на неё предзаказа, почему не было никакой маркетинг программы, почему не было хоть КАКОЙ-ТО мать его инфы и тут за сутки опа-типа делаем и уже выпускаем ремастер\ремейк... та это все как-то не вяжется, ибо я сомневаюсь что об этом молчали-бы, трубили-бы ВСЕ. Видимо она в плачевном состоянии(если и существует). И с чего вы вообще взяли, что он должна была седня-завтра выйти? Вроде люди, вроде даже с мозгами, а наивные что шизец.

StarfieJId

Хай Фай Раш так же выпустили в день первичного анонса, так что прецедент уже есть.

AndrewSolt

Так это ж беседка, она всегда начинает закидывать инфой и анонсами уже перед самым выходом. Тес 6 не считается т.к. это даже не тизер, а просто что-то типа "да-да, мы ещё даже не начинали, но вот вам чтобы не ныли"

saa0891 AndrewSolt
Так это ж беседка, она всегда начинает закидывать инфой и анонсами уже перед самым выходом.

Ага перед выходом, за пол года.

AndrewSolt saa0891

Ну все лучше чем за пару лет, а потом сплошная тишина и домыслы)

Kokoprime1991 StarfieJId

И тем самым отпугнув туеву кучу людей и не смотря на (УСПЕХ) среди фанатов, игра оказалась комерческим провалом, что её аж пришлось перекупать другой студии(права). Т.ч. это очень тупое решение такое чудить, людей нужно подготовить, что-б они БАБКИ приготовили, а не продавать кота в мешке со словами МЫ БЕСЕЗДА ЁП ТА ... и чё?

hpi

Не фейк? Чё рили?

Scerkrou7

Р

На официальном канале беседки, в трансляция

StarfieJId

Да, информация с официального аккаунта Бетесды в соцсети Илона Маска.

chanp14

этот петух опять анонсы клепает.

MrMaximusX

я так понял ,что будет анонс игры и показ 22-го , а релиз позже? как бы не на Двадцатилетие игры..

JollyYohann

Что и требовалось доказать...

ZlokrisNaVertele

Bethesda решила проверить как продастся игра серии TES если на её маркетинг и рекламу потратить 0 денег? Гениально. Другого объяснения почему они так долго скрывали инфу о ремастере oblivion нету.

yar1097

Так может завтра и начнется маркетинг. Покажут трейлер, и дата выхода, например, Fall 2026.

1
CykaBliet yar1097

она завтра сразу же и выйдет, fall 2026 уже номерная часть должна выйти, а "ремастер" обливиона и есть маркетинг шестой части

doverAthletic

Может как раз сокрытие игры и было задумано для нереального хайпа при анонсе

ZlokrisNaVertele yar1097

Может быть и так. Но те инсайдеры сообщали, что игра выйдет сразу после презентации в game pas, и даже ps5. Завтра узнаем.

vzglydizugla

Как будто они так впервые делают. Не хватает пикчи с "а кто это сделал".

Зачем такая практика не понятно, но это не первая игра что так выкидывается в релиз.

Да и сони так же поступила с пк версией чп2, тупо выкинув как мусор на помойку.

KookyPentheus

Тянут резину, давно пора показать, толку то тайну из старой игры делать.

FairUlu

Тизер анонса (/) дабы не тавтологизировать

DMETERS

Так ремастеред или ремейк выходит? В каждом посте по разному пишите

barfly89

ремастер - ремейк. Без иронии. Новый движок, новый графоний. Про всё остальное узнаем завтра.

Владимир Дизель

Лживые тоддговарды в своем репертуаре. Завтра покажут не анонс, а убогий трейлер ни о чем, после чего опять заткнутся на неопределенный срок.

Artur 81

всё так и будет

AT_Sagor

Новость вроде бы хорошая, написано, что официально, но ссылки на источник нет — всё в духе слухов, которые развели в последнее время, да и которые не забыли подмешать в новость, что уж там, не отставать же от трендов.

Oleg21143

Это официальный канал Bethesda так что в этот раз всё официально!

2
Carissa7517

Всё в духе желания получить баллы

В_о_л_ь_к_а

Вот и узнаем, что значит слова инсайдеров - реальная инфа от независимых лиц или прогрев аудитории перед анонсом...

Пользователь ВКонтакте

22 апреля в 7 вечера по мск!

// Василий Галимурза

Stanis Aglo

В 6 вечера по мск, не в 7 - об этом написано на самом видео со страницы Bethesda в YouTube.

Федя Кочегар

Первая версия выйдет с множество багов как всегда.

malkalis

Я больше жду фанатический ремейк . Там точно делается с любовью и нет долбаного Unreal Engine 5

vfa19

Опять

HiRuKo14

Если ремастер действительно есть, то я не очень понимаю почему его не анонсировать в июне на презентации XBOX и почему не анонсировали на пред-идущей презентации которая была в феврале.

slim108

есть такая вещь, как "теневой" анонс ( или как-то так, не помню точно), когда почти до релиза ничего не говорят. Так довольно редко делают, но иногда бывает. Я тоже не совсем понимаю логику компании, но главное чтоб вышел :)

Ammati

Remastered. Надеюсь ремейк. Да и задолбали с этими догадками.

Greencore

Игра скорее всего будет без русского языка, как старфилд. Привет консольщикам.

Nukemall

консольшики должны страдать. у меня вот ПК за 150К подключен к телевизору, играю во что и как хочу - в ПКшное, эксклюзивы с PS2/3/4 и свича, пользуюсь всем известным бесплатным магазином игр рутрекер.

7
clarkkent Nukemall

А зачем кому-то информация о твоём компе за 150к?🤣

3
граф бракула clarkkent

у меня комп 450к, моник 4к 32 дюйма, видюха 2080ти, проц 9900, диск М2 на 2 терабайта для системника и на 2 террабайта для игр, и файлопомойка на 3гб вестерн диджитал, блок питания на 1,2 кВт, оперативки 64 гиги - все на водяном охлаждении кастомка... завидуй молча, когда пишут какие у них системники

2
Dragon2055

Да не факт, вон новый Дум мало того что выходит с фулл-рус озвучкой, так ещё и ключи под ру-стим заготовили специально. А его издает тоже Беседка.

Nord_Paladin

Интересно насколько она будет багованной.

maximfighter

если реально сделали боевку с хорошим парированием то можно будет и пройти