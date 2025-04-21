Официально: The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered покажут завтра вечером

Многомесячные слухи о переиздании The Elder Scrolls IV: Oblivion наконец обрели форму. После бесконечных утечек — «выйдет завтра», «на годовщину», «до июня» — Bethesda решила положить конец догадкам. Завтра, в 18:00 по московскому времени, состоится официальный показ проекта.
Пока точной даты релиза нет, но, судя по слухам, игру могут выпустить сразу после анонса. В любом случае, завтрашний стрим даст чёткий ответ: либо релиз, либо долгожданная дата выхода. Фанаты саги могут выдохнуть — ремейк или ремастер Oblivion стал реальностью. Остаётся только дождаться премьеры, чтобы узнать все подробности.
Фанатов которые так надеялись и верили, что ремастер сегодня выйдет, опять обманули, произошёл только анонс, а ремастер черт знает когда выйдет, все мы помним анонс 6 части свитков и где сейчас игра, ее нет, нет не скриншотов и никакой информации 💁
Там выше фото твоего комментария, что это вообще фейк и игры нет. Ну как бы игра есть. И не факт что много ждать.
Разговор был, что сегодня выйдет но игра не вышла и черт знает когда выйдет 🤷
Я одного не пойму , ну верят люди , нравится им игра ,ну и пускай ждут её хоть сегодня, вам от этого как то хуже стало если бы она вышла сегодня ? Откуда столько желчности
Фейком и оказалась, игра то не выйдет сегодня и черт знает когда выйдет, даты выхода нету даже 🤷 😂😂😂
Горе инсайдеры опять закшварились, ничего нового. Кричали же что ребята ну сегодня в 19:00 по мск анонс и сразу выходит, дадада
Ну, посмотрим. Как минимум, он реально существует и это не вброс
А выход вообще хз когда.
Так сегодня и день не обычный вышел. Обычно в такие дни всякие весёлые ништяки переносят если таковые намечались. Да и заявляли в период недели
Анонс есть, показ завтра
Так сегодня у половины планеты горе, вряд ли многим до веселья
я тоже этого идиота заскринил)
Попустились малютки
да вон эта клоунесса уже цепляется за то что всех все равно обманули и игра не вышла сегодня!
Мою не правоту ты так и не объяснил, а тупо скрин выложил, из новости про то что был слух что игра сегодня выйдет и это был 100% фейк, но она сегодня не выйдет и вообще еще даты выхода нету! Скажи в чем я не прав? Вы просто не хотите признать что большинство из вас не правы и верили что игра сегодня выйдет? 🤷 😎😁😂😂
То, что игра существует и завтра её официально заононсят это не фейк а факт. Это самое главное для фанатов.
В чем я не прав то был, в новости про слух, что игра мол сегодня выйдет? Это ведь фейк был 100% ! Игра то не выйдет сегодня, анонс состоялся, но разговор в той новости был не про анонс, а именно про выход ремастера сегодня!!! 😁😎
Ты писал, что это в принципе фейк. А не про сегодня, скрины есть. Хватит лепить......
Боже, да успокойся
Ты обдрестался, не оправдывайся
Главный фейк от "инсайдеров" не в том, что игра выйдет не сегодня, а то, что это будет ремастер, а не как они писали ремейк.
Игра сегодня не выйдет, вопрос в этом был, не передергивай факты!!!
Плевать, я уже через 20 минут начну качать ремастер, а вы сидите и ждите.
будем ждать,че
Не хорошо издеваться над покойным.
UPD: А в чём я клоун то? Старик реально помер сегодня.
Покойный - не человека, а медийная фигура. Он и умер не сегодня, это понятно тем кто следит за политикой, а сегодня - это медийная смерть, с намеком, кому надо, что вообще то могли объявить, что умер и вчера, на Пасху... Реальная смерть могла же произойти например месяц! назад.
А намек с Обливионом кстати хорош, уж больно Франциск достал всех долго болеть и умирать (всех - это вокруг, претендентов то много).
Кстати понтифик умер в 88 лет!, на следующий день после годовщины рождения знаменитого австрийского художника ... Совпадений тут быть не может, лица такого уровня умирают тогда когда надо, а не тогда когда вышло.
Надеюсь в игре будет русская озвучка.
Ты молись, чтобы хоть сабы были. Озвучка говорит....
Это очень маловероятно. И даже старую не запихнуть так как игра будет на новом движке
чел, ты ваще оторван от реальности? в лучшем случае будут субтитры- да и то не факт
Совсем не факт...
Ну не знаю, мне кажется если есть старая озвучка ее будет легче оптимизировать под новую игру, ну умельцы найдутся.
Я теперь вообще уверен, что она выйдет осенью, ибо нафига им теперь выпускать раз скоро дум на подходе. Им выгодно квартальные игры устраивать, а там пади на сентябрь перед гта выкинут.
Блядские инсайдеры, как же надоели уже своей дезинфой и не несут за это ничего.
Им надо срочно ККД 2 перекрывать. Потому что теперь чехи на пьедестале ARPG от первого лица. Тодда попустили
Майкрософт за месяц на ПС5 портировали пять игр. Им, похоже, вообще пофиг когда выпускаться
А что они должны за это нести? Это твои проблемы, что ты сплетни бабок у подъезда за чистую монету принимаешь.
Действительно, иди дальше сиди у падика и не бубни почем зря когда тебя не спрашивают.
Поднимем бокалы за скорый релиз!
Как-то неинтересно, мне подливион никогда не нравился, тупо generic fantasy, слепленное из унылых штампов, даже скурим не настолько вторичен-третичен-десятичен.
калоед ходит повторяется за другими
Обливион лучшая часть ТЕС такто
по поводу лучшей части ТЕС я бы поспорил, но он внатуре калоед
То, что там красивый мир (вне одинаковых пещер), едва ли не лучшая музыка в серии и шикарнейшая ветка ТБ с гильдией воров (да и Арена топ) мы, конечно, проигнорируем
согласен - лучгшая часть это морроувинд, но а так то из рпгешек лучшая готика2 -ночь ворона
если сегодня не выйдет то папа римский умер зря)
Так получается папа римский подосрал с выходом.
В 2027 выйдет, но скорее всего до 2030 отложат
Я хочу завтра поздно вечером начать играть, поэтому выйдет завтра, ибо это моя персональная матрица)).
А где те люди которые орали что игры нет ? )
а чё она есть?
Нет что бы новую игру сделать, они ремастеры клепают для хомячков, а хомячки радуются, цирк.
куча шедевров нуждаются в ремейках
Завтра они скажут что начата разработка над ремейком
Ну так оно и будет. Как и ремастеринг 1 Ведьмака, пару лет ждать!
Разработка как минимум 3-4 года идет.
перенесли на завтра из-за смерти святоши, найс чел умер и запарол анонс фанам....
в очередной раз поводили по губам фанатам обливиона
Всё ясно!она только в разработке и выйдет очень и очень не скоро!
ты тупой? Обливион в разработке с ковидных ограничении
Официальная или не официальная новость какая разница… Зачем терять трафик ведь можно опубликовать новость о том, что старина Тодик навалил огромную кучу и стал известен её размер или слух о том, что за час до релиза Обливиона он опубликует фото этой кучи или вот еще инсайд что она была в форме врат Обливиона или как вариант что пока он её наваливал он переосмыслил всё что бефезда делала после 2011 года!
Есть один серьёзный момент. Если эта игра сделана на движке UE5, то с модами возникнут большие проблемы.
на самом деле - это основной спорный момент, который вызывал сомнения в анонсе. У них свой движок, даже Старфилд умудрились на нем сделать, хотя видно, что через костыли. Может это коллаба с UE?
// Михаил Томилов
Кто говорил что не выйдет, что с лицом?
Прогрев произошел. На улице потеплело. Мало того что анонс в итоге случится завтра, так ещё и именно анонс даты, а не сама игра. Инсайдеры балаболы.
Там помимо инсайдеров ещё известный журналист писал про релиз в день анонса и размер игры на 120 гб, с большой долей вероятности выйдет завтра.
Ну сам посмотришь =)
Отлично. :) Значит опубликованный список игр и DLC оказался правдивым. Не знаю кто как, а я теперь жду не только "TES VI", но и "Fallout 3 Remaster" с "Dishonored 3".
что такое fy24e?
а где ты тут увидел обливион?
Финансовый год. Сейчас у них идёт смещение по годам релизов, но сам список не изменили.
FY22E
Пардон
6 людей думают так же как и я и ставят лайк г*вна))))
буду орать от смеха если завтра анонсируют а игра выйдет только после тес 6 :)
А чё его показывать - уже столько роликов было, что даже не очень интересно.
Ну может хотя бы покажут дату выхода
Как её могут выпустить после анонса? Такого никогда не было.
NINJA GAIDEN 2 Black вышел сразу же после анонса. В тот же час. Так что не надо писать если ты чего то не знаешь.
выйдет к августу 26 года
Т.е. только покажут, а релиз я так понимаю ждать не раньше осени.
Рассчитывать на скорый выпуск игры, после показа, как минимум глупо.
Майки так делали до этого уже не раз
Очень жду! Дай Бог успех
Самое долабнутое, что ремейк делали дольше,чем оригинал
Пожалуйста, не смотрите последующие сроки производства каждой части GTA).
Потому, что очевидно на ремейки или ремастеры никогда не тратят силы основных разработчиков которые делают следующие ААА проекты, а дают скажем так, новичкам и другой небольшой кучке разрабов этим заняться или аутсорс, которые в 5 рыл просто переносят одно на другое
А гтаА гта тут причем чем? Между тес 5 и 6 так то промежуток поболее, чем уу гта
Тут как бы ультимативное издание с двумя ДЛС Острова и Рыцарей + бонусы. Подход был серьезный скорее всего а не как бы быстрее сделать и заработать.
Поведай нам, сколько ремейк делали?
Как всегда "инсайдеры" обосрались, обещали ремейк, в итоге выйдет ремастер.
И то года через 2 🤣
ну раз фейком оказался вброс о том, что 21 вечером анонс и релиз - то что мешает и завтра не быть релизу одновременно с анонсом. Вообще релизы такого уровня рекламируют за полгода, а точно не релизят одновременно с анонсом.
есть инфа что это не фейк. просто планы поменяли разрабы. а должно было 21го
Ну ладно, подождем до завтра, вон некие инсайды уже предзагрузку якобы качают, так что может и правда завтра релиз. Лично мне главное, что бы это было не такое убожество, как скурим и тесо с их деревянной физикой и анимациями.
где автор увидил инфу что это Remastered???????????????????идиотизм вкид сраный а не новость!
Это будет только показ проекта?! Ну всё правильно, а релиз состоится через несколько месяцев, это так по беседковски!
завтра скажут что выход намечен не раньше выхода 6 части
Выходит прям на мою днюху!
где она выходит?просто покажут кусочек игры и всё!выйдет она очень и очень не скоро!
Дайте. Где? Я уже подождал.
Анонс 22, релиз август
У инсайдеров уже предзагрузка игры на 120 гигов, игра скорее всего выйдет завтра в 19:00 МСК.
Ждём
Как были слухи именно с 21 по 27 возможно ближе к выходным релиз, чтобы люди на выходных поиграли, ну или реально завтра анонс и выход как Хай Фай раш
ну что бы на выходных поиграли - надо уже сегодня предзагрузку давать, не у всех инет 100 мегабит
Дак анонсировать - то можно чего угодно и когда угодно, а вот выйдет ли это - вопрос.
Понятно почему перенесли. Сегодня в Италии вообще весь футбол отменили.
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered не покажут завтра вечером )))
У вас есть инсайд по важной персоне, которая завтра умрёт?
Да запросто. Может Филька как папа римский, бухнет и скопытится завтра.
Надеялся уже сегодня поиграть, печаль
Ну простите Папу, прошу.
Судя по скринам, что я видел, этот ремастер делали Грувстритгеймс...
Эй, слышь, купи «Скайрим», а нет, купи Oblivion. 😁
Этот Скайрим надоел больше пареной редьки!
Думаешь The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered будет что то вроде одного из десятка переизданий скайрима? А может беседка что то переосмыслила после старфэйлда xD
Пока ждете Обливион, купите Скайрим.
Главное чтобы еще музыка от Джереми Соула была.
ммм так вчера же всемирный день конабиса был, вот и влили такой бред
а олени скачут с криками завтра выйдет))ржу не могу))они её ещё год пилить будут)))
Вряд ли так сразу выкатят после презентации. Хорошо если выйдет в этом году
Да вче может быть , ждать недолго , завтра уже
То есть только анонс будет? Видимо релиз ближайшее время не увидим(
Подождите, завтра все узнаем.
ну хоть не надули
Мало вероятно что они после анонса сразу выпустят.. Есть конечно небольшой процент такого варианта события, но это опять же лишь слухи и догадки.. Они могут его выпустить как и в мае, так и летом или же осенью..
Уже не понимаю чего больше жду, чтобы это реально был анонс ремейка или чтоб Тодд вышел и анонсировал всратый инструментарий за 9.99 $ для модификаций, с помощью которого они на коленке сваяли пару локаций на основе Skyrim для тех всплывших скриншотов.
Просто посмотреть на зарево от полыхающих фанатов…
Какая скучная у тебя жизнь.
Ну, поглядим.
А по ФАКТУ- почему нигде нет на неё предзаказа, почему не было никакой маркетинг программы, почему не было хоть КАКОЙ-ТО мать его инфы и тут за сутки опа-типа делаем и уже выпускаем ремастер\ремейк... та это все как-то не вяжется, ибо я сомневаюсь что об этом молчали-бы, трубили-бы ВСЕ. Видимо она в плачевном состоянии(если и существует). И с чего вы вообще взяли, что он должна была седня-завтра выйти? Вроде люди, вроде даже с мозгами, а наивные что шизец.
Хай Фай Раш так же выпустили в день первичного анонса, так что прецедент уже есть.
Так это ж беседка, она всегда начинает закидывать инфой и анонсами уже перед самым выходом. Тес 6 не считается т.к. это даже не тизер, а просто что-то типа "да-да, мы ещё даже не начинали, но вот вам чтобы не ныли"
Ага перед выходом, за пол года.
Ну все лучше чем за пару лет, а потом сплошная тишина и домыслы)
И тем самым отпугнув туеву кучу людей и не смотря на (УСПЕХ) среди фанатов, игра оказалась комерческим провалом, что её аж пришлось перекупать другой студии(права). Т.ч. это очень тупое решение такое чудить, людей нужно подготовить, что-б они БАБКИ приготовили, а не продавать кота в мешке со словами МЫ БЕСЕЗДА ЁП ТА ... и чё?
Не фейк? Чё рили?
Р
На официальном канале беседки, в трансляция
Да, информация с официального аккаунта Бетесды в соцсети Илона Маска.
этот петух опять анонсы клепает.
я так понял ,что будет анонс игры и показ 22-го , а релиз позже? как бы не на Двадцатилетие игры..
Что и требовалось доказать...
Bethesda решила проверить как продастся игра серии TES если на её маркетинг и рекламу потратить 0 денег? Гениально. Другого объяснения почему они так долго скрывали инфу о ремастере oblivion нету.
Так может завтра и начнется маркетинг. Покажут трейлер, и дата выхода, например, Fall 2026.
она завтра сразу же и выйдет, fall 2026 уже номерная часть должна выйти, а "ремастер" обливиона и есть маркетинг шестой части
Может как раз сокрытие игры и было задумано для нереального хайпа при анонсе
Может быть и так. Но те инсайдеры сообщали, что игра выйдет сразу после презентации в game pas, и даже ps5. Завтра узнаем.
Как будто они так впервые делают. Не хватает пикчи с "а кто это сделал".
Зачем такая практика не понятно, но это не первая игра что так выкидывается в релиз.
Да и сони так же поступила с пк версией чп2, тупо выкинув как мусор на помойку.
Тянут резину, давно пора показать, толку то тайну из старой игры делать.
Тизер анонса (/) дабы не тавтологизировать
Так ремастеред или ремейк выходит? В каждом посте по разному пишите
ремастер - ремейк. Без иронии. Новый движок, новый графоний. Про всё остальное узнаем завтра.
Лживые тоддговарды в своем репертуаре. Завтра покажут не анонс, а убогий трейлер ни о чем, после чего опять заткнутся на неопределенный срок.
всё так и будет
Новость вроде бы хорошая, написано, что официально, но ссылки на источник нет — всё в духе слухов, которые развели в последнее время, да и которые не забыли подмешать в новость, что уж там, не отставать же от трендов.
Это официальный канал Bethesda так что в этот раз всё официально!
Всё в духе желания получить баллы
Вот и узнаем, что значит слова инсайдеров - реальная инфа от независимых лиц или прогрев аудитории перед анонсом...
22 апреля в 7 вечера по мск!
// Василий Галимурза
В 6 вечера по мск, не в 7 - об этом написано на самом видео со страницы Bethesda в YouTube.
Первая версия выйдет с множество багов как всегда.
Я больше жду фанатический ремейк . Там точно делается с любовью и нет долбаного Unreal Engine 5
Опять
Если ремастер действительно есть, то я не очень понимаю почему его не анонсировать в июне на презентации XBOX и почему не анонсировали на пред-идущей презентации которая была в феврале.
есть такая вещь, как "теневой" анонс ( или как-то так, не помню точно), когда почти до релиза ничего не говорят. Так довольно редко делают, но иногда бывает. Я тоже не совсем понимаю логику компании, но главное чтоб вышел :)
Remastered. Надеюсь ремейк. Да и задолбали с этими догадками.
Игра скорее всего будет без русского языка, как старфилд. Привет консольщикам.
консольшики должны страдать. у меня вот ПК за 150К подключен к телевизору, играю во что и как хочу - в ПКшное, эксклюзивы с PS2/3/4 и свича, пользуюсь всем известным бесплатным магазином игр рутрекер.
А зачем кому-то информация о твоём компе за 150к?🤣
у меня комп 450к, моник 4к 32 дюйма, видюха 2080ти, проц 9900, диск М2 на 2 терабайта для системника и на 2 террабайта для игр, и файлопомойка на 3гб вестерн диджитал, блок питания на 1,2 кВт, оперативки 64 гиги - все на водяном охлаждении кастомка... завидуй молча, когда пишут какие у них системники
Да не факт, вон новый Дум мало того что выходит с фулл-рус озвучкой, так ещё и ключи под ру-стим заготовили специально. А его издает тоже Беседка.
Интересно насколько она будет багованной.
если реально сделали боевку с хорошим парированием то можно будет и пройти