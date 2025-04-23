Оказывается, The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered поддерживает редактор модов 2006 года

Вчера Bethesda без предварительных долгих выступлений и презентаций внезапно анонсировала и сразу же выпустила The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered — обновлённую версию культовой RPG 2006 года, теперь на движке Unreal Engine 5. Игра получила поддержку современных разрешений, переработанную графику и обновлённые анимации. Однако одновременно с этим разработчики предупредили: из-за технических особенностей движка модификации не поддерживаются.
Несмотря на это, сообщество моддеров не стало терять времени. Уже в первые часы после релиза игроки начали изучать структуру файлов игры и довольно быстро пришли к неожиданному выводу: Oblivion Remastered полностью совместим с оригинальным редактором модов TES Construction Set (который сейчас известен под названием Creation Kit), выпущенным почти 20 лет назад — в 2006 году.
На это первым обратил внимание пользователь под ником Zealousideal_Pen9063 на Reddit. Он сообщил, что ему удалось открыть файлы ремастера с помощью старой версии инструментария, и что все базовые элементы — от объектов и скриптов до локаций — работают без ошибок. В подтверждение этого он выложил скриншот редактора с открытой локацией AbandonedMine — с читаемыми списками объектов и активным предпросмотром сцены, как и в оригинальной версии Oblivion.
Скептики предполагали, что использование Unreal Engine 5 исключает такую совместимость, однако оказалось, что базовая архитектура данных и внутриигровые ресурсы были сохранены в том же формате, что и в версии 2006 года. По одной из версий, UE5 в этом случае выступает лишь как рендер-надстройка, тогда как логика, скрипты и структура мира остались прежними.
На форумах уже появились обсуждения создания первых модов: от классических улучшений освещения и погоды до потенциальных новых квестов и даже поддержки VR. Один из пользователей отметил, что "это безумие — но всё просто работает из коробки".
Таким образом, несмотря на официальное заявление Bethesda, моддинг-сцена Oblivion Remastered уже ожила — и делает это с теми же инструментами, что использовались почти два десятилетия назад. Это открывает уникальные возможности не только для восстановления старых модов, но и для создания новых, вдохновлённых классическим стилем.
Похоже, ремастер Oblivion может стать не просто обновлением классики, но и новым стартом для моддерского сообщества, которое, как известно, редко останавливают технические ограничения. Уже сейчас энтузиасты выпустили несколько версий русификаторов игры и работают над улучшением производительности игры.
Прекрасно. Минус повесточка в редакторе персонажей.
Это поправят модами.
вот тебя Барнаульца бомбит от этой "повестки" которая указана только в выборе пола, где нет даже "произношения" и прочего как в том же старфилде. А самое забавное, что ты это все видишь только на ютубе, ибо я уверен игру ты даже не запускал
а у вас в голове одна повесточка
Замечательно. Значит, эту игру доведут до ума.
А с чего бы она не поддерживала редактор, если это абсолютна та же игра 2006 года с натянутыми поверх модельками и текстурами (из-за чего, собственно, сейчас местами и ломается физика).
Это не "та же игра 2006 года с натянутыми поверх модельками и текстурами" и поэтому были ожидания что будет не работать.
Как сказали дополнительные рты Говарда - двигло ремастера UE5. Ожидаемо, что способ хранения и работы с данными могли отличаться, ведь из коробки UE5 сильно другой. Но видать специально для обливиона(а может и для последующих игр студии) UE5 затюнили достаточно сильно, чтобы сохранить совместимость с модерскими прогами, наверняка, для того, чтобы продлить хвост продаж игры.
Как это может быть та же игра, если она сделана на новом движке анриал 5?
Написано же, что Анрил там только для рендера и никто ничего не тюнил. Это, буквально, базовый его функционал.
Седьмая новость подряд и всё про The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered! Чувствуется, кому-то занесли. Только толку от такого пиара, если игра всё равно на английском. Если на компе ещё хоть русификатор можно поставить, то на консольках это приговор!
нет на старфилд есть руссификатор на консолях
Спрос рождает предложение. Пока народ читает, они будут накидывать на вентилятор... Перестанут читать - перестанут писать. Современные СМИ они такие.
СМИ всегда такие были
Два сверх топчиковых ремейка уже есть, это Мафия, Обливион. Теперь осталось дождаться ещё три. Макс Пэйн, Фар Край первая часть, Return to Castle Wolfenstein - всё это дело на супер графонистом движке UE5! И жизнь удалась 🤗🙏🤝 // New Show
Следующими должны быть Fallout 3 и Skyblivion // Илья Афанасьев
Скайбливион уже не особо то и нужен после сегодняшнего Обливиона. А Фолыч, ну на любителя🤷 Можно ещё ремейк первой части легендарного Сплинтер Целла. // New Show
Splinter Cell делают давно уже, интересно только на каком движке // Илья Афанасьев
Скорее всего на UE5. Сейчас все игры поголовно пойдут на нём. // New Show
Тогда готовим мощные компутеры или денежки)) // Илья Афанасьев
Уффф...
Зелье сопротивления огню главное не забудь выпить...
Вообще шикарно)
Так про это сразу писали, откуда вылезла инфа на счет отсутсвие, не ясно. Сейчас самые важные моды, это по оптимизации и дизайну женских персонажей.
Кто знает, в игре обязательно дружить с имперцами? Или можно их кошмарить и на сюжет это не будет влиять?
Что значит кошмарить? Сиродил полностью имперский, тут 90% населения имперцы. Будешь мочить мирняк/стражу, из тюряги не вылезешь.
Это же не Скайрим, там в самой игре как такого нет противостояния нордов и имперцев. Так что это ни на что не влияет, кроме того, что за нападение на имперцев, как и в Скайриме, нужно будет или отсидеть, или откупиться.
походу беседка просчиталась и не сможет клипать платные ДЛС на шмот и внешку как в других играх, модеры все сами сделают бесплатно. Надеюсь первыми модами вернут зелень а то игра как будто на рассвете и закате играется, все желтое
Мод поддерживает другие моды.
Удобно устроились: и игру выпустили под "современные тренды", и неофициально дали возможность внести изменения.