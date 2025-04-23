Оказывается, The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered поддерживает редактор модов 2006 года

Вчера Bethesda без предварительных долгих выступлений и презентаций внезапно анонсировала и сразу же выпустила The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered — обновлённую версию культовой RPG 2006 года, теперь на движке Unreal Engine 5. Игра получила поддержку современных разрешений, переработанную графику и обновлённые анимации. Однако одновременно с этим разработчики предупредили: из-за технических особенностей движка модификации не поддерживаются.

Несмотря на это, сообщество моддеров не стало терять времени. Уже в первые часы после релиза игроки начали изучать структуру файлов игры и довольно быстро пришли к неожиданному выводу: Oblivion Remastered полностью совместим с оригинальным редактором модов TES Construction Set (который сейчас известен под названием Creation Kit), выпущенным почти 20 лет назад — в 2006 году.

На это первым обратил внимание пользователь под ником Zealousideal_Pen9063 на Reddit. Он сообщил, что ему удалось открыть файлы ремастера с помощью старой версии инструментария, и что все базовые элементы — от объектов и скриптов до локаций — работают без ошибок. В подтверждение этого он выложил скриншот редактора с открытой локацией AbandonedMine — с читаемыми списками объектов и активным предпросмотром сцены, как и в оригинальной версии Oblivion.

Скептики предполагали, что использование Unreal Engine 5 исключает такую совместимость, однако оказалось, что базовая архитектура данных и внутриигровые ресурсы были сохранены в том же формате, что и в версии 2006 года. По одной из версий, UE5 в этом случае выступает лишь как рендер-надстройка, тогда как логика, скрипты и структура мира остались прежними.

На форумах уже появились обсуждения создания первых модов: от классических улучшений освещения и погоды до потенциальных новых квестов и даже поддержки VR. Один из пользователей отметил, что "это безумие — но всё просто работает из коробки".

Таким образом, несмотря на официальное заявление Bethesda, моддинг-сцена Oblivion Remastered уже ожила — и делает это с теми же инструментами, что использовались почти два десятилетия назад. Это открывает уникальные возможности не только для восстановления старых модов, но и для создания новых, вдохновлённых классическим стилем.

Похоже, ремастер Oblivion может стать не просто обновлением классики, но и новым стартом для моддерского сообщества, которое, как известно, редко останавливают технические ограничения. Уже сейчас энтузиасты выпустили несколько версий русификаторов игры и работают над улучшением производительности игры.