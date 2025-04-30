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The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered 22.04.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.9 1 479 оценок

"Опять подсмотрели?": Игроки нашли сцену из Baldur's Gate 3 в промо-материалах Oblivion Remastered

Extor Menoger Extor Menoger

В сети не утихают обсуждения ремастера The Elder Scrolls IV: Oblivion. На этот раз внимание игроков, особенно поклонников Baldur's Gate 3, привлек один из официальных скриншотов обновленной классики. Некоторые пользователи заметили подозрительное сходство между кадром из Oblivion Remastered, где персонаж взирает на Имперский город с холма, и знаменитым стартовым экраном Baldur's Gate 3, где статуя Балдурана возвышается над Вратами Балдура.

Сходство композиции показалось части аудитории настолько очевидным, что в сети появились шутки и предположения о том, что команда, работавшая над промо-материалами ремастера, явно вдохновлялась успехом Larian Studios. Отмечается, что даже поиск по картинкам иногда путает эти два изображения, что лишь подливает масла в огонь споров о заимствовании.

Впрочем, как часто бывает в таких случаях, нашлись и те, кто указал на несостоятельность претензий. Композиция с фигурой, смотрящей вдаль со спины на масштабный пейзаж или город, является классическим художественным приемом, известным как "Rückenfigur". Он использовался художниками задолго до появления видеоигр, например, Каспаром Давидом Фридрихом в его знаменитой картине "Странник над морем тумана". Этот прием помогает зрителю ассоциировать себя с персонажем и подчеркивает величие открывающегося вида.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
suckerold

Уже с холма на город посмотреть нельзя бл, сразу в плагиате обвиняют.

16
Rey4rtRO

Спасибо хоть в суд не подали как Нинтендо.

Adam55

Мда...опять эти долбанутые фанатики бг3, которые считают, что мир крутиться исключительно вокруг из "святой" игры...вы прям реально поражаете.

14
FENY_YT

потише будь шизоид, сразу фанатов бг3 обвиняешь во всем) не нравится игра, так и молчи в тряпочку

10
HellowRainbow FENY_YT

Ты лишь подтверждаешь, что фанаты БГ3 - не вполне здоровые люди

5
lDjazZy

О, фанатики Говарда сразу в атаку пошли я смотрю😁

1
Dick_Thunder

а бг подсмотрели в геншине

8
Хаттаб жив

Опять блохерасты высосали из пальца аж один скриншот на целый блог.

4
A E

в посте на ПГ подсмотрели

1