"Опять подсмотрели?": Игроки нашли сцену из Baldur's Gate 3 в промо-материалах Oblivion Remastered

В сети не утихают обсуждения ремастера The Elder Scrolls IV: Oblivion. На этот раз внимание игроков, особенно поклонников Baldur's Gate 3, привлек один из официальных скриншотов обновленной классики. Некоторые пользователи заметили подозрительное сходство между кадром из Oblivion Remastered, где персонаж взирает на Имперский город с холма, и знаменитым стартовым экраном Baldur's Gate 3, где статуя Балдурана возвышается над Вратами Балдура.

Сходство композиции показалось части аудитории настолько очевидным, что в сети появились шутки и предположения о том, что команда, работавшая над промо-материалами ремастера, явно вдохновлялась успехом Larian Studios. Отмечается, что даже поиск по картинкам иногда путает эти два изображения, что лишь подливает масла в огонь споров о заимствовании.

Впрочем, как часто бывает в таких случаях, нашлись и те, кто указал на несостоятельность претензий. Композиция с фигурой, смотрящей вдаль со спины на масштабный пейзаж или город, является классическим художественным приемом, известным как "Rückenfigur". Он использовался художниками задолго до появления видеоигр, например, Каспаром Давидом Фридрихом в его знаменитой картине "Странник над морем тумана". Этот прием помогает зрителю ассоциировать себя с персонажем и подчеркивает величие открывающегося вида.