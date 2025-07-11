Патч 1.2 для ремастера Oblivion повышает производительность, но игра всё ещё не может преодолеть 30 к/с на RTX 5080 в 4K

Новый патч для Oblivion Remastered, выпущенный ранее на этой неделе, привносит некоторые улучшения производительности по сравнению с предыдущей версией, но игра всё ещё далека от оптимального состояния, поскольку даже на мощном оборудовании с высокой производительностью игра с трудом воспроизводится в высоких нативных разрешениях без генерации кадров.

MxBenchmarkPC опубликовал на YouTube новое видео, сравнивающее версию игры 1.2 с версией на старте. В нём показано, что обещанное в описании обновления улучшение производительности действительно заметно, но общая ситуация всё ещё далека от оптимальной. На RTX 5080 с NVIDIA DLSS в режиме качества, ультра-настройками и отключённой генерацией кадров игра с трудом достигает отметки 60 к/с в разрешении 4K и 70 к/с в разрешении 1440p. В нативном разрешении дела обстоят не лучше: игра работает чуть выше 30 к/с в нативном разрешении 4K и в диапазоне 40 к/с с NVIDIA DLSS в режиме качества. Чтобы превысить отметку 60 к/с, Oblivion Remastered требуется генерация кадров. Это странно, учитывая видеокарту, на которой работает игра, но, к сожалению, неудивительно, учитывая, что ремастер четвёртой части серии — определённо не единственная игра на Unreal Engine 5, которая плохо работает на ПК.