PC-версия ремастера The Elder Scrolls 4: Oblivion вышла без защиты и уже появилась в сети

Сегодня компания Bethesda наконец-то подтвердила слухи, которые ходили на протяжении последних месяцев, и выпустила ремастер The Elder Scrolls 4: Oblivion, над которым работала студия Virtuos.

Как стало известно, издатель решил выпустить PC-версию игры без защиты, благодаря чему уже появилась в сети. Размер дистрибутива с игрой составил внушительные 120 ГБ.

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered доступна на PC, PS5, Xbox Series X/S, а так же в сервисе Game Pass.