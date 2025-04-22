PC-версия ремастера The Elder Scrolls 4: Oblivion вышла без защиты и уже появилась в сети

Сегодня компания Bethesda наконец-то подтвердила слухи, которые ходили на протяжении последних месяцев, и выпустила ремастер The Elder Scrolls 4: Oblivion, над которым работала студия Virtuos.
Как стало известно, издатель решил выпустить PC-версию игры без защиты, благодаря чему уже появилась в сети. Размер дистрибутива с игрой составил внушительные 120 ГБ.
The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered доступна на PC, PS5, Xbox Series X/S, а так же в сервисе Game Pass.
4000 рублей конечно нет смысла тратить. Качайте бесплатно. Владельцам оригинала, ничего не дали, зажали жадюги. Русскую локализацию конечно зажали как всегда. Ну давайте по очереди, начинайте писать. С лицом у меня все в порядке, игра вчера не вышла, она вышла сегодня, да и собственно мне плевать на агрессию вашу. 😁😁😁
Заплачь. Как там под себя срать не снимая штанов? Не выйдет сегодня да?
Она должна была выйти вчера, но вчера не вышла, так что какай под себя сам и сиди плач умник 🤓
Еще и цена вполне себе адекватная. 50 долларов всего за вполне себе ремастер, который недалеко от ремейка
22 000 тенге за делюкс — ну хз. Но я взял. Тупо за такую работу колоссальную поблагодарить виртуозов.
Поблагодарить что твой основной язык (а так же основной язык СНГ) просто взяли и выкинули, ну не - я бы понял если бы чисто РФ на нем говорила, мол беседка не ведет с нами дел, но в чем казахи, белорусы, молдоване и прочие виноваты?
из-за таких как ты подобные гады продолжают обдирать людей на деньги.
за что их благодарить? за ебаную русофобию?
так ты не покупай
в чем проблема то?
если бы сделали русский я бы купил
а так пиратить буду + подожду русика
если бы сделали русский хотя бы сабы купил
а так, даже сабы влом было сделать, пиратка только так
Подождем, пока завезут, великий и могучий.
жду скайобливион, потому что это просто смехотворно, для мастера переизданий игры с кучей модов это позор
Даже сабов нет только торрент.
бесплатной игре - хороших продаж
Ну вот.. пойду качать )))
Привет
в топку.
Без русских субтитров эта новость бесполезная
Ну и отлично. Значит через полгодика можно будет качнуть.
Ибо этих лицемерных тварей-блокировщиков только пиратить.
не нашел ее на торрентах
Я человек простой. Есть русские сабы? Покупаю. Вообще нет локализации? Тоже покупаю, но в зелёном магазине.
Иди обниму.
у меня оригинал 73гб с модами, на ремастер место уже не хватит
Что-то не видно её пока на торрентах
В течении часа уже будет
Без русского и даром не надо!
Игра весит 125 гигов а компиляция шейдиров это.
Без русской озвучки бессмысленно. Англосаквлс и другие 8 языков с которыми доступна игра, не перевариваю.