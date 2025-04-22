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The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered 22.04.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.8 37 оценок

PC-версия ремастера The Elder Scrolls 4: Oblivion вышла без защиты и уже появилась в сети

AceTheKing AceTheKing

Сегодня компания Bethesda наконец-то подтвердила слухи, которые ходили на протяжении последних месяцев, и выпустила ремастер The Elder Scrolls 4: Oblivion, над которым работала студия Virtuos.

Дождались: Bethesda представила ремастер The Elder Scrolls 4: Oblivion - игра уже вышла на ПК и консолях

Как стало известно, издатель решил выпустить PC-версию игры без защиты, благодаря чему уже появилась в сети. Размер дистрибутива с игрой составил внушительные 120 ГБ.

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered доступна на PC, PS5, Xbox Series X/S, а так же в сервисе Game Pass.

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Комментарии: 31
Ваш комментарий
UralGames83Ru

4000 рублей конечно нет смысла тратить. Качайте бесплатно. Владельцам оригинала, ничего не дали, зажали жадюги. Русскую локализацию конечно зажали как всегда. Ну давайте по очереди, начинайте писать. С лицом у меня все в порядке, игра вчера не вышла, она вышла сегодня, да и собственно мне плевать на агрессию вашу. 😁😁😁

20
Kentarou

Заплачь. Как там под себя срать не снимая штанов? Не выйдет сегодня да?

5
UralGames83Ru Kentarou

Она должна была выйти вчера, но вчера не вышла, так что какай под себя сам и сиди плач умник 🤓

PolGhost

Еще и цена вполне себе адекватная. 50 долларов всего за вполне себе ремастер, который недалеко от ремейка

6
Max Dibister

22 000 тенге за делюкс — ну хз. Но я взял. Тупо за такую работу колоссальную поблагодарить виртуозов.

2
ArXaHgEL17 Max Dibister

Поблагодарить что твой основной язык (а так же основной язык СНГ) просто взяли и выкинули, ну не - я бы понял если бы чисто РФ на нем говорила, мол беседка не ведет с нами дел, но в чем казахи, белорусы, молдоване и прочие виноваты?

3
Tialiko

из-за таких как ты подобные гады продолжают обдирать людей на деньги.

3
Tialiko Max Dibister

за что их благодарить? за ебаную русофобию?

1
My life is a game Tialiko

так ты не покупай
в чем проблема то?
если бы сделали русский я бы купил
а так пиратить буду + подожду русика

My life is a game

если бы сделали русский хотя бы сабы купил
а так, даже сабы влом было сделать, пиратка только так

4
InboxM

Подождем, пока завезут, великий и могучий.

3
это никогда не шрекончитс

жду скайобливион, потому что это просто смехотворно, для мастера переизданий игры с кучей модов это позор

3
kotasha

Даже сабов нет только торрент.

3
Хаттаб жив

бесплатной игре - хороших продаж

2
Tsssss

Ну вот.. пойду качать )))

2
hpi

Привет

1
Narkuhaa

в топку.

Denis Kyokushin

Без русских субтитров эта новость бесполезная

Кей Овальд

Ну и отлично. Значит через полгодика можно будет качнуть.
Ибо этих лицемерных тварей-блокировщиков только пиратить.

AltMe

не нашел ее на торрентах

Just_a_guy

Я человек простой. Есть русские сабы? Покупаю. Вообще нет локализации? Тоже покупаю, но в зелёном магазине.

Пупсик 3D

Иди обниму.

Tommy.

у меня оригинал 73гб с модами, на ремастер место уже не хватит

Destroited

Что-то не видно её пока на торрентах

ZLOI GOOSE

В течении часа уже будет

Никита Дроздоvv

Без русского и даром не надо!

KookyPentheus

Игра весит 125 гигов а компиляция шейдиров это.

vfa19

Без русской озвучки бессмысленно. Англосаквлс и другие 8 языков с которыми доступна игра, не перевариваю.