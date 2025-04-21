По слухам, ремейк The Elder Scrolls 4: Oblivion выйдет сегодня в 19:00 по МСК

Слухи о ремейке классической RPG The Elder Scrolls 4: Oblivion подтвердились — игра выйдет сегодня, 19:00 по московскому времени. Этот шэдоу-дроп стал настоящим сюрпризом для поклонников серии, ведь информация о релизе появилась лишь несколько недель назад.
Согласно инсайдеру Detective Seeds, игра будет доступна на всех цифровых площадках, включая Steam, PlayStation Store и Xbox Store. Чуть позже он удалил свою публикацию после того, как кто-то попросил его это сделать, так что относитесь к этой информации с долей недоверия.
Ремейк обещает значительные улучшения: игра будет весить около 120 ГБ, что неудивительно, учитывая, что она разрабатывается на Unreal Engine 5 с текстурами высокого разрешения. Это в несколько раз больше, чем у оригинала, что связано с улучшением графики и переработкой всех игровых элементов.
Разработка ремейка началась еще в 2019 году, и теперь поклонники смогут вновь вернуться в мир Обливиона с улучшенной графикой и геймплеем, который привлечет как старых фанатов, так и новое поколение игроков.
Фейк раздутый, игра сегодня не выйдет, но фанаты верят))
Увидимся здесь
ну это по крайней мере лучше того что valve недавно сделали с half-life 2, клоун
Я пока в танке, а что сделали?
Валв? Ты о чëм?
anniversary update https://store.steampowered.com/news/app/220/view/6633333780228604001
В 19ч будет или обливион или подливион
а авторам новостей и то и то в кайф будет чтобы бонусы стричь. если выйдет напишут 10 статей что вышла, не выйдет и напишут 6 что не вышла
Не выйдет - смогут каждый день писать, что "надёжный инсайдер" сказал, что релиз сегодня.
ровно в 19.00 сегоднгя я наподливил, подлива есть, обливиона нет
уже предвкушаю своё ехидное лицо когда в 7 вечера я буду сидеть угарая над полностью прожаренными со всех сторон гоями которых несколько месяцев тупо наё....
я думал ты пишешь как будешь сидеть в 7 вечера и качать 120 гигов на xbox по game pass
120 гигов чего? Нет игры. нет 120 гигов!
Ну даже если это не сбудется, то, по крайней мере, с предзаказами никого не кидали.
А чем жарили? Вроде ничего не продавали и не предлагали.
Ну такой вариант тоже возможен, тут главное действовать по ситуации))
Эх, ue5 у меня не потянет. Зато будет повод оригинал перепройти, а то стимовская лежит не тронута, последний раз с дисков 1с играл
Продолжай плотно держать в курсе
Кажется еще выйдет скайбливион на движке скайрим. Который точно потянет
Потянет.
Ты это пишешь про все игры за последние пару лет или только тут?))
Посмотрел список игр на ue5 и для меня там представляет интерес только ремейк готики и вот обла. Демку ремейка готики не тянет, вывод: и облу скорее всего не потянет, поэтому пишу тут
как вы за******* со своими слухами, администрация сайта вам самим не противно, такие новости выкладывать, вы же портите свой авторитет
Ты раздел новости видел?
Даже если выйдет, вопрос в том - будет ли там русская озвучка? А то уже надоело читать субтитры, а нейросеть к сожалению далека от хотя бы нормального качества
Озвучки и в оригинальном Обливионе нету.
Лол што
Есть
Такие игры вполне можно, хотя, с озвучкой приятнее.
да в Обливионе озвучки не было со старта, ее сделали спустя год уже при выпуске Золотого Издание со всеми дополнениями.
Перемотал часы на 19'00, игра не появилась...это наёп, расходимся
Ждём, было бы здорово
Думаю, что вас обманули. Вместо ТЕС 4 Беседка выпустит ТЕС 6.
Я думал она разрабатывался на движке скайрим
Такого движка не существует. С морровинд все игры беседки на одном и том же движке, который модифицируют. Зачем им делать на версии 2011 года, когда щас 2025ый? Да и про анрил 5 полгода говорят
при чём тут скайрим если после него уже выходили fallout 4 и старфилд?
Анрил младше движка беседки на 2 года, всего.
ты это к чему? речь же не про это шла
Везде же было написано что oblivion разрабатывалась на двтжке скайрим и графика будет точно такой же
Если бы игры не было, то Беседка давно бы об этом прямо сказала, потому что хайп разогнался до такой степени, что если игры действительно не будет, то беседка схлопочет гигантскую волну хейта на пустом месте из-за того, что не остановила лживые слухи.
Так что игра скорее всего есть. Следующий вопрос - когда?
Разумно
Сегодня в 19:00
Ну это тоже слухи ведь, но хотелось бы верить)
Не только слухи есть и немало фактов
Насколько я помню, игра вышла в 2006 г. В 2019 г., т.е. через 13 лет начали работу над ремейком, который типа закончили в 2025 г., т.е. через 6 лет после начала работы. Ну, как закончили- учитывая, что криворуко*жоп*ая дрянь от тоддговардов ТРАДИЦИОННО потребует еще кучу патчей, поиграть в нее можно будет эдак в 2028-2030 гг. В общем, ждем наше до боли любимое:
ВЫПЕРЕГРУЖЕНЫИНЕМОЖЕТЕБЕЖАТЬВЫПЕРЕГРУЖЕНЫИНЕМОЖЕТЕБЕЖАТЬВЫПЕРЕГРУЖЕНЫИНЕМОЖЕТЕБЕЖАТЬ......
да кстати и сегодня в 19.05 выходит Half-Life 3 ... ждите!!!!
Вали отсюда, клоун.
Bethesda анонсировала презентацию ремастера The Elder Scrolls IV: Oblivion - она пройдёт 22 апреля. Что теперь скажешь?
Ну завтра значит, может они подогревают фанов специально
Было 4 - стало почти 121. Сказать В "несколько" раз не совсем уместно.
В "несколько (3) десятков раз" :)
Ты запостил, но сделал это без уважения...
Там на твиче отдельная категория появилась
Спс, дельная инфа
Всегда рад, пожалуйста!
- И что там?
- Сидят, ждут
Играть Облу, как и прочие игры Беседки без модов - так себе удовольствие. Зачем вы ждете? Вы же знаете какие сейчас игры на релизах бывают? Не торопитесь, подождите патчей и модов.
Будто вы Облу не играли, чего там нового? Тем более не уверен что в ремейке сохранится атмосфера оригинала.
Люблю с самого начала следить за тем как комьюнити пилит моды, и ставить их постепенно по мере выхода.
Шутишь что ли? 19 лет ждали, а ты предлагаешь еще год подождать пока редактор модов под ремейк накатят. Лучше уж сейчас ворваться, а потом через годик еще раз влететь, но уже с модами и прочим.
Полностью согласен, я уже соскучился по тес. Дайте хоть что то
Можно было не ждать, а играть оригинал. Потом Скайрим играли. Потом ТесОнлайн. Лично я не скучал
Сейчас главный вопрос системные требования.
Берешь любую игру на ue5 и проверяешь как сильно и жестко этот кусок кода будет у тебя лагать.
после запуска на моём ноуте 3050ti ремастера первой ластухи на пятом анриле, я понял что всё плохо, но у меня есть series x, играю сейчас в индиану в 2к 60 фпс с лучами на высоких и всё гуд
Лол. Если нужны низкие системки, то просто ставишь оригинал 2006 года с модами и играешь. )) Всё просто, чудик.
Я вообще не понимаю этого прикола с ue5, игры лагают из за отсутствия оптимизации (девы даже не хотят что-то делать с двиглом, как собрали игру в sdk так и толкают) и гады даже не пытаются сжимать текстуры/модели/аудио все почти в raw валяется из за этого игры вываливают по 120 гигов.
Да все нормально с UE5. Просто люди все ждут чуда от своих 1660, 2060 и т.д карточек. Сейчас для 1080p минимум 3060 и 4060 надо и то я бы взял что то мощнее.
А демейк когда ждать?
Играть в оригинал -❌️
Ждать 19 лет выход ремастера, что бы играть в демейк-😎✅️
Слухи, Слухи, С*К*ААА Слухииии
(читать голосом Козловского) :D
Чет мне подсказывает что это будет или очередной Fallout London - где уже на старте начнутся проблемы. Либо как какая нибудь глобальная сборка для Skyrim, где для минималок потребуется 5090ти)))
В семь часов начнется ремейк рикроллинга. :)
че вы гоните..... это все пыль в глоза!!!!!!
Во что?
В ГЛОЗА!111
Без анонса просто возьмет и выйдет прям сегодня? Ну ну
ну наконец то впервые в нее по играю, а то оригинал 2007 года графика просто срань
он не выходил в 2007
За столько лет, она все равно не скакнула как обещали, продвинутой физики тканей, воды, волос, других объектов и разрушаемости, все ещё нет, только пихают всякие DLSS, левые RT, причём, отражения не везде ещё и адекватные ну пиарят свои 100500 ФПС при генерации кадров в обрезанном 4к разрешении. Пора бы как-то двигаться дальше, а не просто толкать разрешение и левые ФПС.
По СЛУХАМ-авторы статьи балаболы.
Красиво байтят этой фразой, если при...пи..здели, то вроде и выкрутились. ^_^
странно что ее нет в стиме вообще)
в гоге есть
в стиме только оригинал ) и без русской локализации
вангую 50 фпс на 4090 в 2к
прям как на xbox series x за 50к
Интересно, почему Oblivion, а не Morrowind, читал про него, пишут, что вроде лучшая часть, ставил с модами, уже не то, но в ремейк бы погонял.
Морровинд сложнее в реализации т.к. Обливион это, по сути, обрубленная версия в механиках.
Морра душевнее была) в свое время не пробовал ее, но прошёл в итоге в 2020, накатив репак с чуть улучшенной графой. И вообще плевать на неё было, с таким кайфом играл. Так что да, хотелось бы ремейк.
В сравнении с Даггерфоллом Морровинд вообще обрубок, однако даже багеру дали ремастер на Unity, а морре нихрена
Не слушай шизов, у них моррик лучший, потому что это их первый ТЕС, а то и первая игра. Синдром утенка как он есть. По факту любая игра серии в чем-то лучше морры: ролеплей и механики лучше в Даггерфолле, квесты в Обле, картинка и боевка в Скуриме. Морровинд в 2002 тащил картинкой и грибной атмосферой, но сейчас это все смотрится не очень
Мне Oblivion запомнился шикарной музыкой, хорошей архитектурой основного города, квестами, дополнением Дрожащие острова и отличной картинкой и физикой для того времени, плюс гамма была красивой, лес прям поражал тогда. Не смотря на то, что на такие масштабные игры времени совсем нет, с удовольствием бы поиграл в ремейк не спеша, просто ради той атмосферы.
автор статьи забыл добавить "...эксклюзивно для vkplay"
А для меня самое главное, чтоб перевод на русский был, иначе минус 90% удовольствия от игры. // Александр Невский
Посмотрим!
19:09
пора распускать слуги про TES III
Ещё бы 3 фолыч,чтобы адекватно работал на современном железе
Так говорили же про
Есть хорошая сборка с фиксами без всякого лишнего на рутрекере, за пару часов ни одного вылета и картинка плавная
а что там не работает?
Как называется сборка?
Не помню точно, ReBuild что-то там, пока что на работе глянуть не могу
Наконец то🙏 Главное, чтоб оптимизон был. На счёт графония и вовсе не беспокоюсь. Судя по роликам он там потрясный. Ну, а сюжет само собой достойный, как в оригинале. // New Show
Роликам?
каким роликам?
Ну всё.. теперь точно.!? встречаемся тут после 19:00 по слухам ремастер-ремейк Облы вышел но это не точно ))
Где предзаказ?
Unreal Engine 5 , готовимся к полыханию пердаков в чате про оптимизацию и тд... ибо чёт этот МОМЕНТ никто не обсуждает.
Ну фанатам обливиона уже лет 40+. Думаю компы есть =) как и консоли)
Думаю, фанатам Обливиона уже давно не до игр. Ипотеки, семья и прочие - вот их игры. А кто-то уже одной ногой в могиле.
у меня не особо слабый комп, а он демку ремейка готики тянул крехтя-пердя
Эт какой ?
Ну за всех то не говори =) Есть и семья и двое детей - но... время тоже есть)
Дождемся 18 часов, дальше будем смотреть, TES 6 все равно не дождаться, а игры сервесы- отстой.
А Тодд Говард в курсе вообще что игра выходит?
Готов поспорить, там лютейший забагованный мусор на Анриале. Потому о нём и молчат. О мёртвых либо хорошее, либо ничего.
Ничего кроме правды, даже поговорку правильно не смогли вы сказать
кто молчит? мы уже про облу знаем почти все ) каждый день десятки новостей и типо сливов. там пиарщики сидят потеют.
Честно говоря, никогда не слышал в таком виде.
Ну так почти все неправильный вариант трактуют
Не разу не слышал такую интепритацию, всегда - либо хорошее, либо ничего
Как может выйти то что не подтверждено разрабами.
Темный релиз, Майкрософт так уже делали. В частности с хай фай Раш. Просто, трейлер и через час релиз
Без понятие кто так делает но это полная тупость, адекватные разрабы всегда рекламируют и пиарят свои игры не только перед выходом но и на этапе разработки т.к. это всё потом отражается на продажах.
Хз, я не маркетолог. Но, хай фай Раш Стрельнула на 10 из 10. Так что, поглядим
Тут не надо быть маркетологом это же очевидные, элементарные вещи, даже если это какая то известная серий игр у которой тонна фанатов, больше проданных копий точно не помешают тому же разработчику.
В данном случае речь идет не о новом проекте, а о ремастере культовой игры в культовой вселенной у которой десятки, если не сотни миллионов фанатов, которые почти 14ть лет сидят в сферическом вакууме без свежих релизов, только на подачках TESO. Отсюда можно ввести 2 причины - трата денег на маркетинг заведомо хайпового проекта бессмысленна и только раздует бюджет, - ранний анонс раздует ожидания старых фанатов, которым угодить редко кому удается, что создаст негативынй фон вокруг релиза и подорвет продажи.
Мужичье, вы что, с дуба рухнули? Какой ремейк? Его никто даже не анонсировал!
А если анонсируют, то выйдет через год-два! Совсем с ума посходили....
Да тут видишь в чем проблема, не то что она выйдет, а в том что игра геймплейно( очень много пишут об этом)ни как не поменяется, даже часть багов на UE5 уедит. Т.е просто новая обёртка..А зачем она тогда тем, кто прошёл её на старте?
Никто не анонсировал ремейк. Слухи только про ремастер
Да тут вообще анонсов не было, непонятно зачем только? Либо удивить игроков или просто на скорую руку сделали....сидим ждём!
А теперь почитай, что некоторые игры так и выходили)
О, причина перепройти облу:)
Если вдруг это правдой окажется тогда я вообще отказываюсь понимать PR отдел Майков. Но скорее всего сегодня нихрена и не произойдет. Посмотрим.
Уже всё понятно, презентация завтра, беседка сдалась.
Видел ага. Круто. Жду. Пусть завтра и выйдет. Че тянуть кота за яйца то.)
ну что , вышел ?
завтра
ууууууууууууууу ждемс!!!
Ага щас, осенью выйдет наверняка
Будет классно если выйдет сегодня, давно хотел ещё разок пройти // Александр Ловчиков
было бы классно если бы вышла в пятницу или четверг прошлые, а так выхи потеряны
В SteamDB уже в грузили слухи.
Интересно про изменения геймплея, будет ли оно, там надо кардинально улучшать боевую систему и РПГ составляющую (особенно ужасный автолевалинг), это самые слабые стороны оригинала. Вообще странно, что Ремастер никак не рекламируют, а он вот уже выходит.
Будет
Придумай автолевелинг лучше, ждем.
Вся компания Майкрософт .Выпустить проект без продвижения , рекламы)) видимо в успех сами не верят
потому что никого проекта и нет
сарафанное радио, фанов тьма
Тебе, походу, бапки капают с каждого поста про "не выйдет"? Поделись.))
Думаю тут стратегия в долгую, а не на массовую продажу копий на старте. Меньше будет криков и ора от нытиков в первые дни, даже если игра окажется плохой. После Старфилда решили всё делать без лишней шумихи. А игра и так рекламит сама себя через фан комьюнити, при этом совершенно бесплатно. Плюс когда нет никакой информации, то появляется атмосфера какой-то загадочности и это само по себе подогревает интерес.
Так ремейк или ремастер // Кейт Фостер
На скринах написано РЕМАСТЕР. Если пишут слово ремейк - это очевидно некомпетенция
Ну если прям верить скринам- это ОЧЕНЬ годный получится ремастер и по сути вот такими они должны быть , а не тупо +- текстуры подогнали и все.
По факту ремейк, ремастер это когда текстуры натягивают только
Не, ремейк это игра с нуля, как с мафией первой, а тут просто графен на анриле натянули на ту же игру, так что ремастер.
Ха в смысле графен на анреал натянуть что простите? Ты что думаешь там какая то автоматическая конвертация происходит? Игру воссоздают на анреале если то это нифига себе труд почти такой же как и разработка новой игры
Наверное они бы предзаказ сделали если собирались бы игры выпускать скоро???
1 апреля было долбанных 20 дней назад! Да даже Киберпанк вместе с аддоном весит меньше.
это прикол движка
Ну если выйдет поиграем. Не выйдет тоже поиграю в обычную облу с модами.
Все еще не верю, но хоть бы я ошибался.
🤣🤣🤣
Ох чувствую там еще патчей будет на три месяца, пока станет играбельно
На твиче кстати категория появилась соответствующая. Походу прям там и ждем анонса
Про это уже здесь писали и скрин выкладывали.
Не знаю на сколько можно этому верить, но на твиче уже есть раздел The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered...
не удивлюсь если это буде просто тестом теневого маркетинга
Интересно потом посмотреть сравнение всего этого переосмысления:
- [8K] Oblivion Remastered RTX4090 | Ultra Modded 300+Mods | Raytracing Beyond all limits preset
- [4K100] Oblivion Port in Unreal engine 5 got another HUGE update and 3000 new textures | RTX5090
- SKYBLIVION Live Gameplay Demo and Q&A [Liking The Stream Is Appreciated]
- The Elder Scrolls IV Oblivion Remaster vs Original Early Graphics Comparison
- Avowed vs Oblivion: These Games are 19 Years Apart
Уже написала беседка в X
Всё же завтра
Видел пост что завтра анонс только, что то я не понимаю
А что тут понимать.
1. Да, оно реально существует, это не фейк и вброс
2. Сегодня ничего не будет, бетесда официально анонсировала на завтра презентацию игры в 18 по мск
Мда обломали уже собирался качать, понятно что существует, дополнительно решили прогреть аудиторию?
да достали они честно, когда выходила обнова на Фаллаут 4 тоже сначала одно время указали, а в итоге вообще через 2 или 3 часа вышло капец гады, я уже блин весь извелся и тут такое
Может и заиграю как-нибудь.
В Стиме будет? // Василий Галимурза
И это то же оказалось наёбкай // Антон Мишин
Вышел?
В очко себе такие слухи затусуй - глубоко и надолго!
Хоп! И ничего)))