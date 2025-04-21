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The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered 22.04.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.7 11 оценок

По слухам, ремейк The Elder Scrolls 4: Oblivion выйдет сегодня в 19:00 по МСК

butcher69 butcher69

Слухи о ремейке классической RPG The Elder Scrolls 4: Oblivion подтвердились — игра выйдет сегодня, 19:00 по московскому времени. Этот шэдоу-дроп стал настоящим сюрпризом для поклонников серии, ведь информация о релизе появилась лишь несколько недель назад.

Согласно инсайдеру Detective Seeds, игра будет доступна на всех цифровых площадках, включая Steam, PlayStation Store и Xbox Store. Чуть позже он удалил свою публикацию после того, как кто-то попросил его это сделать, так что относитесь к этой информации с долей недоверия.

Похоже, стал известен размер файлов ремастера The Elder Scrolls 4: Oblivion, найденный в Steam

Ремейк обещает значительные улучшения: игра будет весить около 120 ГБ, что неудивительно, учитывая, что она разрабатывается на Unreal Engine 5 с текстурами высокого разрешения. Это в несколько раз больше, чем у оригинала, что связано с улучшением графики и переработкой всех игровых элементов.

Разработка ремейка началась еще в 2019 году, и теперь поклонники смогут вновь вернуться в мир Обливиона с улучшенной графикой и геймплеем, который привлечет как старых фанатов, так и новое поколение игроков.

146
239
Комментарии: 239
Ваш комментарий
UralGames83Ru

Фейк раздутый, игра сегодня не выйдет, но фанаты верят))

58
Евгений Сверский

Увидимся здесь

17
Юрий Пенкин

ну это по крайней мере лучше того что valve недавно сделали с half-life 2, клоун

17
PersonaR8 Юрий Пенкин

Я пока в танке, а что сделали?

5
Punisher1 Юрий Пенкин

Валв? Ты о чëм?

3
Юрий Пенкин PersonaR8

anniversary update https://store.steampowered.com/news/app/220/view/6633333780228604001

11
-zotik-

В 19ч будет или обливион или подливион

44
malars0

а авторам новостей и то и то в кайф будет чтобы бонусы стричь. если выйдет напишут 10 статей что вышла, не выйдет и напишут 6 что не вышла

6
Truthful Zaman malars0

Не выйдет - смогут каждый день писать, что "надёжный инсайдер" сказал, что релиз сегодня.

3
slavko_xxx

ровно в 19.00 сегоднгя я наподливил, подлива есть, обливиона нет

2
это никогда не шрекончитс

уже предвкушаю своё ехидное лицо когда в 7 вечера я буду сидеть угарая над полностью прожаренными со всех сторон гоями которых несколько месяцев тупо наё....

32
Юрий Пенкин

я думал ты пишешь как будешь сидеть в 7 вечера и качать 120 гигов на xbox по game pass

3
это никогда не шрекончитс Юрий Пенкин

120 гигов чего? Нет игры. нет 120 гигов!

3
Just_a_guy

Ну даже если это не сбудется, то, по крайней мере, с предзаказами никого не кидали.

Haranis

А чем жарили? Вроде ничего не продавали и не предлагали.

1
BrokVud Юрий Пенкин

Ну такой вариант тоже возможен, тут главное действовать по ситуации))

Lyс

Эх, ue5 у меня не потянет. Зато будет повод оригинал перепройти, а то стимовская лежит не тронута, последний раз с дисков 1с играл

17
Евгений Сверский

Продолжай плотно держать в курсе

29
Glodus Muspell

Кажется еще выйдет скайбливион на движке скайрим. Который точно потянет

2
hpi

Потянет.

2
MadDarkGuard

Ты это пишешь про все игры за последние пару лет или только тут?))

Lyс MadDarkGuard

Посмотрел список игр на ue5 и для меня там представляет интерес только ремейк готики и вот обла. Демку ремейка готики не тянет, вывод: и облу скорее всего не потянет, поэтому пишу тут

andreyTT

как вы за******* со своими слухами, администрация сайта вам самим не противно, такие новости выкладывать, вы же портите свой авторитет

12
Kokoprime1991
3
Евгений Сверский

Ты раздел новости видел?

1
Adam55

Даже если выйдет, вопрос в том - будет ли там русская озвучка? А то уже надоело читать субтитры, а нейросеть к сожалению далека от хотя бы нормального качества

11
poterr

Озвучки и в оригинальном Обливионе нету.

25
Евгений Сверский poterr

Лол што

5
vertehwost poterr

Есть

4
Kenn1y

Такие игры вполне можно, хотя, с озвучкой приятнее.

poterr Евгений Сверский

да в Обливионе озвучки не было со старта, ее сделали спустя год уже при выпуске Золотого Издание со всеми дополнениями.

2
Well-to-doAelinor

Перемотал часы на 19'00, игра не появилась...это наёп, расходимся

10
MrGamerDad

Ждём, было бы здорово

9
Ahnx

Думаю, что вас обманули. Вместо ТЕС 4 Беседка выпустит ТЕС 6.

8
Glodus Muspell

Я думал она разрабатывался на движке скайрим

6
Евгений Сверский

Такого движка не существует. С морровинд все игры беседки на одном и том же движке, который модифицируют. Зачем им делать на версии 2011 года, когда щас 2025ый? Да и про анрил 5 полгода говорят

4
Юрий Пенкин

при чём тут скайрим если после него уже выходили fallout 4 и старфилд?

vzglydizugla Евгений Сверский

Анрил младше движка беседки на 2 года, всего.

Лев Макридичев vzglydizugla

ты это к чему? речь же не про это шла

Glodus Muspell Юрий Пенкин

Везде же было написано что oblivion разрабатывалась на двтжке скайрим и графика будет точно такой же

smallhell

Если бы игры не было, то Беседка давно бы об этом прямо сказала, потому что хайп разогнался до такой степени, что если игры действительно не будет, то беседка схлопочет гигантскую волну хейта на пустом месте из-за того, что не остановила лживые слухи.
Так что игра скорее всего есть. Следующий вопрос - когда?

5
Евгений Сверский

Разумно

2
Animi sikem

Сегодня в 19:00

TedBaggins Animi sikem

Ну это тоже слухи ведь, но хотелось бы верить)

1
Animi sikem TedBaggins

Не только слухи есть и немало фактов

Владимир Дизель

Насколько я помню, игра вышла в 2006 г. В 2019 г., т.е. через 13 лет начали работу над ремейком, который типа закончили в 2025 г., т.е. через 6 лет после начала работы. Ну, как закончили- учитывая, что криворуко*жоп*ая дрянь от тоддговардов ТРАДИЦИОННО потребует еще кучу патчей, поиграть в нее можно будет эдак в 2028-2030 гг. В общем, ждем наше до боли любимое:

ВЫПЕРЕГРУЖЕНЫИНЕМОЖЕТЕБЕЖАТЬВЫПЕРЕГРУЖЕНЫИНЕМОЖЕТЕБЕЖАТЬВЫПЕРЕГРУЖЕНЫИНЕМОЖЕТЕБЕЖАТЬ......

5
AHDPEU86

да кстати и сегодня в 19.05 выходит Half-Life 3 ... ждите!!!!

5
Пупсик 3D

Вали отсюда, клоун.

2
Лев Макридичев

Bethesda анонсировала презентацию ремастера The Elder Scrolls IV: Oblivion - она пройдёт 22 апреля. Что теперь скажешь?

Animi sikem Лев Макридичев

Ну завтра значит, может они подогревают фанов специально

Евгений Сверский

Было 4 - стало почти 121. Сказать В "несколько" раз не совсем уместно.

4
Котян Сутоевич

В "несколько (3) десятков раз" :)

2
Чукча в чуме
позже он удалил свою публикацию после того, как кто-то попросил его это сделать

Ты запостил, но сделал это без уважения...

4
Шамхан Дудаев

Там на твиче отдельная категория появилась

4
Лев Макридичев

Спс, дельная инфа

Шамхан Дудаев Лев Макридичев

Всегда рад, пожалуйста!

Alex Row

- И что там?
- Сидят, ждут

AndralStormborn

Играть Облу, как и прочие игры Беседки без модов - так себе удовольствие. Зачем вы ждете? Вы же знаете какие сейчас игры на релизах бывают? Не торопитесь, подождите патчей и модов.

Будто вы Облу не играли, чего там нового? Тем более не уверен что в ремейке сохранится атмосфера оригинала.

4
BENDJI

Люблю с самого начала следить за тем как комьюнити пилит моды, и ставить их постепенно по мере выхода.

3
Sabris

Шутишь что ли? 19 лет ждали, а ты предлагаешь еще год подождать пока редактор модов под ремейк накатят. Лучше уж сейчас ворваться, а потом через годик еще раз влететь, но уже с модами и прочим.

2
Scerkrou7 Sabris

Полностью согласен, я уже соскучился по тес. Дайте хоть что то

3
AndralStormborn Sabris

Можно было не ждать, а играть оригинал. Потом Скайрим играли. Потом ТесОнлайн. Лично я не скучал

1
Max P

Сейчас главный вопрос системные требования.

3
Tom[Cat]

Берешь любую игру на ue5 и проверяешь как сильно и жестко этот кусок кода будет у тебя лагать.

9
Юрий Пенкин Tom[Cat]

после запуска на моём ноуте 3050ti ремастера первой ластухи на пятом анриле, я понял что всё плохо, но у меня есть series x, играю сейчас в индиану в 2к 60 фпс с лучами на высоких и всё гуд

4
Хаттаб жив

Лол. Если нужны низкие системки, то просто ставишь оригинал 2006 года с модами и играешь. )) Всё просто, чудик.

5
Tom[Cat] Юрий Пенкин

Я вообще не понимаю этого прикола с ue5, игры лагают из за отсутствия оптимизации (девы даже не хотят что-то делать с двиглом, как собрали игру в sdk так и толкают) и гады даже не пытаются сжимать текстуры/модели/аудио все почти в raw валяется из за этого игры вываливают по 120 гигов.

Антуан Экзюпери Tom[Cat]

Да все нормально с UE5. Просто люди все ждут чуда от своих 1660, 2060 и т.д карточек. Сейчас для 1080p минимум 3060 и 4060 надо и то я бы взял что то мощнее.

5
Kollich

А демейк когда ждать?

3
Sivispacempb

Играть в оригинал -❌️

Ждать 19 лет выход ремастера, что бы играть в демейк-😎✅️

1
bazyl2011

Слухи, Слухи, С*К*ААА Слухииии
(читать голосом Козловского) :D

3
Blimpini

Чет мне подсказывает что это будет или очередной Fallout London - где уже на старте начнутся проблемы. Либо как какая нибудь глобальная сборка для Skyrim, где для минималок потребуется 5090ти)))

3
Саша Борцов

В семь часов начнется ремейк рикроллинга. :)

3
AHDPEU86

че вы гоните..... это все пыль в глоза!!!!!!

3
Евгений Сверский

Во что?

3
oranzheviymamont Евгений Сверский

В ГЛОЗА!111

4
Smile Mister

Без анонса просто возьмет и выйдет прям сегодня? Ну ну

3
Lilly3227

ну наконец то впервые в нее по играю, а то оригинал 2007 года графика просто срань

3
Лев Макридичев

он не выходил в 2007

Kenn1y

За столько лет, она все равно не скакнула как обещали, продвинутой физики тканей, воды, волос, других объектов и разрушаемости, все ещё нет, только пихают всякие DLSS, левые RT, причём, отражения не везде ещё и адекватные ну пиарят свои 100500 ФПС при генерации кадров в обрезанном 4к разрешении. Пора бы как-то двигаться дальше, а не просто толкать разрешение и левые ФПС.

Kokoprime1991

По СЛУХАМ-авторы статьи балаболы.
Красиво байтят этой фразой, если при...пи..здели, то вроде и выкрутились. ^_^

3
Суровый Нуб

странно что ее нет в стиме вообще)

2
Юрий Пенкин

в гоге есть

3
Суровый Нуб Юрий Пенкин

в стиме только оригинал ) и без русской локализации

Ahsis69

вангую 50 фпс на 4090 в 2к

2
Юрий Пенкин

прям как на xbox series x за 50к

Kenn1y

Интересно, почему Oblivion, а не Morrowind, читал про него, пишут, что вроде лучшая часть, ставил с модами, уже не то, но в ремейк бы погонял.

2
Лев Макридичев

Морровинд сложнее в реализации т.к. Обливион это, по сути, обрубленная версия в механиках.

4
TedBaggins

Морра душевнее была) в свое время не пробовал ее, но прошёл в итоге в 2020, накатив репак с чуть улучшенной графой. И вообще плевать на неё было, с таким кайфом играл. Так что да, хотелось бы ремейк.

1
0ncnjqybr Лев Макридичев

В сравнении с Даггерфоллом Морровинд вообще обрубок, однако даже багеру дали ремастер на Unity, а морре нихрена

4
0ncnjqybr

Не слушай шизов, у них моррик лучший, потому что это их первый ТЕС, а то и первая игра. Синдром утенка как он есть. По факту любая игра серии в чем-то лучше морры: ролеплей и механики лучше в Даггерфолле, квесты в Обле, картинка и боевка в Скуриме. Морровинд в 2002 тащил картинкой и грибной атмосферой, но сейчас это все смотрится не очень

3
Kenn1y 0ncnjqybr

Мне Oblivion запомнился шикарной музыкой, хорошей архитектурой основного города, квестами, дополнением Дрожащие острова и отличной картинкой и физикой для того времени, плюс гамма была красивой, лес прям поражал тогда. Не смотря на то, что на такие масштабные игры времени совсем нет, с удовольствием бы поиграл в ремейк не спеша, просто ради той атмосферы.

1
chanp14

автор статьи забыл добавить "...эксклюзивно для vkplay"

2
Пользователь ВКонтакте

А для меня самое главное, чтоб перевод на русский был, иначе минус 90% удовольствия от игры. // Александр Невский

2
Никита Дроздоvv

Посмотрим!

2
Zachemm

19:09

2
ruslan_dzusev

пора распускать слуги про TES III

1
meushroom

Ещё бы 3 фолыч,чтобы адекватно работал на современном железе

1
Евгений Сверский

Так говорили же про

1
TurboKapycta

Есть хорошая сборка с фиксами без всякого лишнего на рутрекере, за пару часов ни одного вылета и картинка плавная

1
Юрий Пенкин

а что там не работает?

Paulx61 TurboKapycta

Как называется сборка?

TurboKapycta Paulx61

Не помню точно, ReBuild что-то там, пока что на работе глянуть не могу

1
Пользователь ВКонтакте

Наконец то🙏 Главное, чтоб оптимизон был. На счёт графония и вовсе не беспокоюсь. Судя по роликам он там потрясный. Ну, а сюжет само собой достойный, как в оригинале. // New Show

1
Евгений Сверский

Роликам?

Artur 81

каким роликам?

Tsssss

Ну всё.. теперь точно.!? встречаемся тут после 19:00 по слухам ремастер-ремейк Облы вышел но это не точно ))

1
hpi

Где предзаказ?

1
Kokoprime1991

Unreal Engine 5 , готовимся к полыханию пердаков в чате про оптимизацию и тд... ибо чёт этот МОМЕНТ никто не обсуждает.

1
Serpentrage

Ну фанатам обливиона уже лет 40+. Думаю компы есть =) как и консоли)

6
hKKK33 Serpentrage

Думаю, фанатам Обливиона уже давно не до игр. Ипотеки, семья и прочие - вот их игры. А кто-то уже одной ногой в могиле.

3
Лев Макридичев Serpentrage

у меня не особо слабый комп, а он демку ремейка готики тянул крехтя-пердя

2
Nodas Лев Макридичев
у меня не особо слабый комп

Эт какой ?

Serpentrage hKKK33

Ну за всех то не говори =) Есть и семья и двое детей - но... время тоже есть)

2
RedAge

Дождемся 18 часов, дальше будем смотреть, TES 6 все равно не дождаться, а игры сервесы- отстой.

1
hKKK33

А Тодд Говард в курсе вообще что игра выходит?

Готов поспорить, там лютейший забагованный мусор на Анриале. Потому о нём и молчат. О мёртвых либо хорошее, либо ничего.

1
Nodas
О мёртвых либо хорошее, либо ничего.

Ничего кроме правды, даже поговорку правильно не смогли вы сказать

3
mollydead

кто молчит? мы уже про облу знаем почти все ) каждый день десятки новостей и типо сливов. там пиарщики сидят потеют.

hKKK33 Nodas

Честно говоря, никогда не слышал в таком виде.

1
Nodas hKKK33

Ну так почти все неправильный вариант трактуют

ArXaHgEL17 Nodas

Не разу не слышал такую интепритацию, всегда - либо хорошее, либо ничего

saa0891

Как может выйти то что не подтверждено разрабами.

1
Scerkrou7

Темный релиз, Майкрософт так уже делали. В частности с хай фай Раш. Просто, трейлер и через час релиз

2
saa0891 Scerkrou7

Без понятие кто так делает но это полная тупость, адекватные разрабы всегда рекламируют и пиарят свои игры не только перед выходом но и на этапе разработки т.к. это всё потом отражается на продажах.

6
Scerkrou7 saa0891

Хз, я не маркетолог. Но, хай фай Раш Стрельнула на 10 из 10. Так что, поглядим

1
saa0891 Scerkrou7

Тут не надо быть маркетологом это же очевидные, элементарные вещи, даже если это какая то известная серий игр у которой тонна фанатов, больше проданных копий точно не помешают тому же разработчику.

4
1LoneWolf1 saa0891

В данном случае речь идет не о новом проекте, а о ремастере культовой игры в культовой вселенной у которой десятки, если не сотни миллионов фанатов, которые почти 14ть лет сидят в сферическом вакууме без свежих релизов, только на подачках TESO. Отсюда можно ввести 2 причины - трата денег на маркетинг заведомо хайпового проекта бессмысленна и только раздует бюджет, - ранний анонс раздует ожидания старых фанатов, которым угодить редко кому удается, что создаст негативынй фон вокруг релиза и подорвет продажи.

4
Ded Chelyabinsk

Мужичье, вы что, с дуба рухнули? Какой ремейк? Его никто даже не анонсировал!

А если анонсируют, то выйдет через год-два! Совсем с ума посходили....

1
Well-to-doAelinor

Да тут видишь в чем проблема, не то что она выйдет, а в том что игра геймплейно( очень много пишут об этом)ни как не поменяется, даже часть багов на UE5 уедит. Т.е просто новая обёртка..А зачем она тогда тем, кто прошёл её на старте?

Евгений Сверский

Никто не анонсировал ремейк. Слухи только про ремастер

Well-to-doAelinor Евгений Сверский

Да тут вообще анонсов не было, непонятно зачем только? Либо удивить игроков или просто на скорую руку сделали....сидим ждём!

Miko86

А теперь почитай, что некоторые игры так и выходили)

Ниалот Нзотович

О, причина перепройти облу:)

1
cthulhu42

Если вдруг это правдой окажется тогда я вообще отказываюсь понимать PR отдел Майков. Но скорее всего сегодня нихрена и не произойдет. Посмотрим.

1
MadDarkGuard

Уже всё понятно, презентация завтра, беседка сдалась.

1
cthulhu42 MadDarkGuard

Видел ага. Круто. Жду. Пусть завтра и выйдет. Че тянуть кота за яйца то.)

brutalpadla

ну что , вышел ?

1
MadDarkGuard

завтра

Water Coller MadDarkGuard

ууууууууууууууу ждемс!!!

KookyPentheus

Ага щас, осенью выйдет наверняка

1
Пользователь ВКонтакте

Будет классно если выйдет сегодня, давно хотел ещё разок пройти // Александр Ловчиков

Юрий Пенкин

было бы классно если бы вышла в пятницу или четверг прошлые, а так выхи потеряны

3
Комментарий удален
Антуан Экзюпери

В SteamDB уже в грузили слухи.

1
Samson48

Интересно про изменения геймплея, будет ли оно, там надо кардинально улучшать боевую систему и РПГ составляющую (особенно ужасный автолевалинг), это самые слабые стороны оригинала. Вообще странно, что Ремастер никак не рекламируют, а он вот уже выходит.

Евгений Сверский

Будет

vzglydizugla

Придумай автолевелинг лучше, ждем.

2
janfondebruno

Вся компания Майкрософт .Выпустить проект без продвижения , рекламы)) видимо в успех сами не верят

это никогда не шрекончитс

потому что никого проекта и нет

5
Юрий Пенкин

сарафанное радио, фанов тьма

2
Skyff это никогда не шрекончитс

Тебе, походу, бапки капают с каждого поста про "не выйдет"? Поделись.))

2
BENDJI

Думаю тут стратегия в долгую, а не на массовую продажу копий на старте. Меньше будет криков и ора от нытиков в первые дни, даже если игра окажется плохой. После Старфилда решили всё делать без лишней шумихи. А игра и так рекламит сама себя через фан комьюнити, при этом совершенно бесплатно. Плюс когда нет никакой информации, то появляется атмосфера какой-то загадочности и это само по себе подогревает интерес.

Пользователь ВКонтакте

Так ремейк или ремастер // Кейт Фостер

Евгений Сверский

На скринах написано РЕМАСТЕР. Если пишут слово ремейк - это очевидно некомпетенция

1
Kokoprime1991 Евгений Сверский

Ну если прям верить скринам- это ОЧЕНЬ годный получится ремастер и по сути вот такими они должны быть , а не тупо +- текстуры подогнали и все.

Animi sikem

По факту ремейк, ремастер это когда текстуры натягивают только

TedBaggins Animi sikem

Не, ремейк это игра с нуля, как с мафией первой, а тут просто графен на анриле натянули на ту же игру, так что ремастер.

Animi sikem TedBaggins

Ха в смысле графен на анреал натянуть что простите? Ты что думаешь там какая то автоматическая конвертация происходит? Игру воссоздают на анреале если то это нифига себе труд почти такой же как и разработка новой игры

Artur 81

Наверное они бы предзаказ сделали если собирались бы игры выпускать скоро???

Victor Dukoff
игра будет весить около 120 ГБ

1 апреля было долбанных 20 дней назад! Да даже Киберпанк вместе с аддоном весит меньше.

Лев Макридичев

это прикол движка

1
Zloimamont

Ну если выйдет поиграем. Не выйдет тоже поиграю в обычную облу с модами.

Langlitz

Все еще не верю, но хоть бы я ошибался.

Abarmot90

🤣🤣🤣

Сережаа

Ох чувствую там еще патчей будет на три месяца, пока станет играбельно

Erihon777

На твиче кстати категория появилась соответствующая. Походу прям там и ждем анонса

Евгений Сверский

Про это уже здесь писали и скрин выкладывали.

BabyDontHurtMe

Не знаю на сколько можно этому верить, но на твиче уже есть раздел The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered...

ruslan_dzusev

не удивлюсь если это буде просто тестом теневого маркетинга

synth17dm

Интересно потом посмотреть сравнение всего этого переосмысления:

- [8K] Oblivion Remastered RTX4090 | Ultra Modded 300+Mods | Raytracing Beyond all limits preset

- [4K100] Oblivion Port in Unreal engine 5 got another HUGE update and 3000 new textures | RTX5090

- SKYBLIVION Live Gameplay Demo and Q&A [Liking The Stream Is Appreciated]

- The Elder Scrolls IV Oblivion Remaster vs Original Early Graphics Comparison

- Avowed vs Oblivion: These Games are 19 Years Apart

Maddyd

Уже написала беседка в X

eng1neR

Всё же завтра

Animi sikem

Видел пост что завтра анонс только, что то я не понимаю

Scerkrou7

А что тут понимать.

1. Да, оно реально существует, это не фейк и вброс

2. Сегодня ничего не будет, бетесда официально анонсировала на завтра презентацию игры в 18 по мск

Animi sikem Scerkrou7

Мда обломали уже собирался качать, понятно что существует, дополнительно решили прогреть аудиторию?

Water Coller Scerkrou7

да достали они честно, когда выходила обнова на Фаллаут 4 тоже сначала одно время указали, а в итоге вообще через 2 или 3 часа вышло капец гады, я уже блин весь извелся и тут такое

Вуконг Обезьяныч

Может и заиграю как-нибудь.

Пользователь ВКонтакте

В Стиме будет? // Василий Галимурза

Пользователь ВКонтакте

И это то же оказалось наёбкай // Антон Мишин

Stinger_Max

Вышел?

Blimpini

В очко себе такие слухи затусуй - глубоко и надолго!

Ermol WestWood

Хоп! И ничего)))