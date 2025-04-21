По слухам, ремейк The Elder Scrolls 4: Oblivion выйдет сегодня в 19:00 по МСК

Слухи о ремейке классической RPG The Elder Scrolls 4: Oblivion подтвердились — игра выйдет сегодня, 19:00 по московскому времени. Этот шэдоу-дроп стал настоящим сюрпризом для поклонников серии, ведь информация о релизе появилась лишь несколько недель назад.

Согласно инсайдеру Detective Seeds, игра будет доступна на всех цифровых площадках, включая Steam, PlayStation Store и Xbox Store. Чуть позже он удалил свою публикацию после того, как кто-то попросил его это сделать, так что относитесь к этой информации с долей недоверия.

Ремейк обещает значительные улучшения: игра будет весить около 120 ГБ, что неудивительно, учитывая, что она разрабатывается на Unreal Engine 5 с текстурами высокого разрешения. Это в несколько раз больше, чем у оригинала, что связано с улучшением графики и переработкой всех игровых элементов.

Разработка ремейка началась еще в 2019 году, и теперь поклонники смогут вновь вернуться в мир Обливиона с улучшенной графикой и геймплеем, который привлечет как старых фанатов, так и новое поколение игроков.