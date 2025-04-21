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The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered 22.04.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.7 11 оценок

Похоже, стал известен размер файлов ремастера The Elder Scrolls 4: Oblivion, найденный в Steam

monk70 monk70

Ремастер The Elder Scrolls 4: Oblivion в настоящее время является самым большим секретом Полишинеля в игровой индустрии. Ожидается, что игра будет официально анонсирована со дня на день, и майнеры данных даже обнаружили размер файлов в Steam.

Для сравнения: оригинальная Oblivion весит всего 4,6 ГБ. Это означает, что новая версия игры, впервые выпущенной в 2005 году, будет в 26 раз больше, если число верно.

Стоит упомянуть, что игра, как ожидается, будет создана на Unreal Engine 5. С ресурсами, необходимыми для игры такого размера на современном движке, размер файла не должен быть слишком большим сюрпризом.

Конечно, ничего об игре не было подтверждено Bethesda или Microsoft. Фактически, они еще не признали существование игры вообще. Тем не менее, маркетинг через сарафанное радио в социальных сетях явно сделал ее одной из самых ожидаемых игр года.

111
123
Комментарии: 123
Ваш комментарий
RickeyIMBA

⚡️ Ремейк TES IV: Oblivion выйдет ЗАВТРА в 19:00 по МСК — написал инсайдер Detective Seeds

• Игру анонсируют и сразу дропнут во все магазины — Steam, PS Store, Xbox Store
• Инсайдер уже сливал проверенную инфу — сейчас опирается на техподдержку Xbox и инсайды из Bethesda
• Ремейк делают с 2019 года на UE5
• Полный ремейк ВСЕГО: интерфейса, стрельбы из лука, графики и боёвки — для ближнего боя вдохновлялись souls-like играми
• Игра уже проиндексировалась в Google и спокойно ищется — ждём ЗАВТРА
• Оригинальный TES IV вышел ДЕВЯТНАДЦАТЬ лет назад — олды вернутся домой, остальные попробуют классику

Походу все таки ремейк

44
KIBERMAX

Так вы уже определитесь ремейк или ремастер.

17
ArXaHgEL17

Завтра это 21 или 22, ибо вы пишите по моему времени в 0:14 и для меня завтра это 22 апреля, если же вы в Москве то у вас 22:14 и для вас завтра 21

15
Punisher1 KIBERMAX

Технические это ремейк визуал движок механические это та же игра с исправлениями механик Подгоном под современные платформы. Remastered уровня Cod MW remastered где геймплей был подтянут а графика новая полностью и новый движ. Почему не ремейк потому что сюжет старый

11
KIBERMAX Punisher1

Надо человечеству новое слово придумать, для "ремастер-ремейка", а то вечно путают.

9
Александр Гоголев

Каждый раз, когда ты читаешь этот комментарий, выход Облы назначен на завтра в 19-00 по МСК.

9
Никита Дроздоvv

Ну, Судя по слухам, сегодня выйдет. Правда, радости мало, ведь это, ремастер, а Значит, в игре останется кривая боёвка, одинаковые пещеры, Контента, наверное, больше не станет. И так же в игре будут все болячки оригинала. Камон, игре 19 лет. 19, КАРЛ! Раз уж взялись за, Обливион, так могли бы уже полноценный ремейк сделать, на манер Резика или Мафии. Но ииеем, что имеем!

16
MAdach

Что такое читать.

1
Meeli

Баронесса! Не могли бы Вы точнее изъясняться.

Никита Дроздоvv Meeli

А что не так?

Kentarou

Уже была инфа, что они некоторые механики поменяют улучшат, также с боевкой тоже. Упоминалось что вдохновляются дарк соулсами))

2
Никита Дроздоvv Kentarou

Я вообще эту инфу не видел

2
Molnenosec

Да ее на торренты сольют быстрее, чем официальный анонс выйдет!

14
Snake Snaake Snaaaaaake

а дунькой по лбу не хочешь?))

28
Rorschach93 Snake Snaake Snaaaaaake

для любителей защиты отдельная палата

11
ZAUSA Rorschach93

А кто эту защиту любит, кроме её создателей?

2
Rorschach93 ZAUSA

ну он малолетки орут, чтобы ставили во все игры, потому что им мамки покупают игры, а другие значит не должны поиграть

8
ZAUSA Rorschach93

Впервые о таком слышу. Мне казалось, что дети хотят наоборот, чтобы всё бесплатно было, так как денег у них нет.

4
enigmahas

Обливион держался, лишь на модах, игра скучная.

8
Kentarou

ты это со тес 5 срумимом перепутал, где всё было оказуалено в угоду зумирам.

1
enigmahas Kentarou

Да и Обливион, тоже не сильно интересное.

Just_a_guy

Bethesda это ловко провернула (уж не знаю, умышленно или случайно) и знатно пропиарила игру, не вложив в маркетинг ни копейки.

5
Сергей Понащенко

Ну если какой нибудь васян пупкин так решил пропиарить свою игру без пиара, то было бы всем наср...ать. А тут сама беседка, как бы. А у них игры как известно, как минимум, стоят внимания!

1
Off Me

Это дефолт схема пиара от юбисофт

Goodvini

Все от части, это мы и кто читает и следит по таким вот новостям своего рода в курсе, но еще больше людей абсолютно не в курсе, многие не зачитают разые паблики, а к примеру подписаны на официалов и видят инфу и тд

vzglydizugla

Эм, а затраты на всякие утечки не считаются? Инсайдеры за свою работу могут нехилые барыши получать, как и любой другой блогер (зачастую рекламируют всякую парашу, а значит по умолчанию продажные шкуры)

Лорд Малак

Если это все же реально выйдет сегодня (я буду рад), то беседка стреляет себе даже не в ноги, а в шоколадный глаз. Потому что ну не выпускается игра такого калибра без маркетинга!

4
Nodas

Так это и есть сейчас маркетинг, и он работает лучше обычного, так что беседка все правильно делает

10
Kentarou

Чел, фанатов ТЕС по миру миллионы. А этим шэдоу дропом, слухами, сливами они еще мимокроков геймеров зацепят. Должно хорошо продасться, я со своими корешами давно ждем, еще со школы любим Моровинд и Обливион.

2
YummyBayard

Поучи беседку игры продавать.

3
DioMeD22 Kentarou

Я только надеюсь, что игра не будет стоить как Дум или Индиана Джонс.

Лорд Малак Kentarou

Ты так говоришь, будто я не люблю. Вот только ты не учитываешь обычных работяг, которые тоже когда-то играли в обливион и с огромным удовольствием купили бы переиздание...и которые просто не следят за индустрией. Они не читают игровые новости, не сидят на пегаче, но были бы рады вырваться из опостылевшей рутины в Сиродиил еще разок. Я буду рад если ремейк облы будет хорошо продаваться, но маркетинг и рекламу не зря придумали и игнорировать их полностью будут только дегенераты вбухавшие все деньги в старфилд.

У меня на работе некоторые подчиненные, которые вполне себе играют, в принципе о вероятном выходе ремейка узнали только от меня, что просто преступление против фанбазы.

Glodus Muspell

Skyrim то весит 7 гб. Что за бред

4
Константин335

Потому что это ремейк, а не ремастер. Фактически новая игра которая создается с нуля, просто делается сюжет как в оригинале и часть геймплея скорее всего. Был бы ремастер он бы и весил почти так же 7гб

4
vitovt-d Константин335

Тебе говорят про оригинал, чудило, что весит 7 а не 4 гига, как в тексте прописано

2
Rorschach93 vitovt-d

так там про облу, а не Скайрим

Константин335 vitovt-d

Чел, ну ошибся я, но ты так же ошибся. Он вообще про скайрим написал что он весит 7гб, а обливион так и весит 4гб. Но он там дальше еще написал "Что за бред", явно имея ввиду что почему так много будет весить, аж 120гб. Вот я и написал про ремейк, что для ремейка нормален такой размер

2
Пользователь ВКонтакте

Надеюсь, что это не фейк о выходе ремастера Обливион. Когда он уже выйдет то🙏 // New Show

3
Ahnx

Что-то многовато. Значит, основательно переделали. И это хорошо.

3
DioMeD22

Либо плохо запаковали. Для примера Hitman 2 (с контентом первой части) весит порядка 150гб, в то время как Hitman 3 (с контентом первой И второй частей) весит около 70 Гб. Контента на треть больше, веса в два раза меньше.

5
Ahnx DioMeD22

Игры на UE5 не пакуются. По крайней мере, без распаковки ресурсов.

1
kotasha

Игры на Unreal сами по себе плоховато идут на пк, так ещё и компиляция шейдеров, что по итогу могут быть фризы.

1
hpi

Интересный факт

3
001fess

100тыщ скачек на рутрекере будет, надеюсь потом найдутся мододелы по изменению геймплея в игре.

2
Евгений Дмитриевич Метила

а денува будет, как думаете?

2
AkiSora

это выстрел не то что в ногу а сразу в голову будет игры беседки держатся долго только засчет модов, а теперь вообрази какую нить сборку вот на такую облу с денувой и стабильность всего этого колосса на глиняных ногах

1
vzglydizugla AkiSora

Так уже первый выстрел прогремел, в виде движка, что для модов такой себе.

kotasha

Тут уже на усмотрения издателя, беседка изи может тем более игра полностью с нуля.

Denis Kyokushin
Тем не менее, маркетинг через сарафанное радио в социальных сетях явно сделал ее одной из самых ожидаемых игр года.

Много желающих получить различные "плюшки" в виде бонусов и лайкосов на широко известной игре,поэтому тратиться на маркетинг не обязательно. Достаточно пустить "пулю" в виде псевдоутечки

2
Дмитрий Тимчишин

Но, есть чувство что даже ру сабов не будет как и на оригинале в стим , а когда перевод фанаты адаптируют уже вопрос

2
Emperor77

Нейросеткой сделают за пару дней и текст и звук.

1
Stas776 Emperor77

А смысл? Это не ремейк с другим текстом и голосами

Большую часть можно будет засунуть из оф перевода

3
Константин335 Stas776

Судя по размеру и скринам это как раз будет ремейк

TedBaggins Константин335

Так просто новый графен, во всем остальном та же игра.

Константин335 TedBaggins

Думаю геймплей тоже переработают, если все таки ремейк

Алексий Бяконт

Ребят, TES VI теперь не ожидайте. Похоже Тодд Говард нашёл свой гений маркетинга, и попытается повторно продать нам все части Древних Свитков в особых изданиях!

2
Meeli

На скриншоте буд-то морда огненная.

1
Алекс Рейлор

Расчехляем свои терабайты.

1
Rorschach93

с такими весами, нужно от 4-8 териков иметь

1
Stas776 Rorschach93

У меня дохренище терабайт и уже начинает казаться, что скоро забью их

1
Rorschach93 Stas776

если в телефонах норма 1 Тб, что за ПК и ноуты говорить

Rorschach93 Stas776

а помню раньше 250 гб на х360 казалось много, игры весили мало то, РДР1 6 Гб, Виджелент 8 Аркада - меньше 200 мб, при ее картинке и физике против прошлых частей

Stas776 Rorschach93

Я помню, как на ПК версии Макс Пейна 3 все охреневали, что он аж 27 гигов весит

Константин335

Примерно так и думал будет весить, как бы нормально

1
Dellinger

Нормас

ArXaHgEL17

Ну 120 гб реально выглядит как ремейк, а не ремастер

Саня Цукино Усаги

Ну ремастер Мафии 2 весил 40 гигов

1
ArXaHgEL17 Саня Цукино Усаги

а ремейк 1 мафии?

JackReacher ArXaHgEL17

50 GB.

kotasha Саня Цукино Усаги

Там кассой порт тупо перенесли на движок мафии 3, но графика почти осталась та же, а багов ток прибавилось.

Юрий Пенкин

все последние игры майков так весят, что forza motorsport, что indiana jones, это верный признак некст ген графония

Чукча в чуме

идеальная рекламная компания... но... "это жжжж неспроста"

ruslan_dzusev

Все, я пишу Тоду ибо больше нет терпения ждать 🫠

HiRuKo14

Не знаю правда ли то что ремастер Обливиона действительно существует, но я надеюсь это все таки окажется правдой, очень хочется вновь вернуться в мир TES.

Artur 81

пишут сегодня выйдет)))

PermResident

зачем? Что игры с тех пор закончились или не выходили?

yar1097 Artur 81

Презентацию перенесли на завтра из-за смерти Папы Римского

kotasha

Что та для графики она как то слишком много весит, прям как их игра TES online, по начало казалось на этом движке игру делали, 4 анриала за глаза бы хватила, интересно что там сис требованиями.

Kentarou

Intel Core i20/AMUDE RIZAN 30 XTX GT TURBOPASCAL, 256 GB RAM DDR6, GEFORGE GTRTX 9090 48GB GDDR8

2
barbarian

Ну что ж, будем ждать, коль не шутят

В_о_л_ь_к_а

Ну это явно ремейк. Слишком объём велик для ремастера.