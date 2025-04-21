Похоже, стал известен размер файлов ремастера The Elder Scrolls 4: Oblivion, найденный в Steam

Ремастер The Elder Scrolls 4: Oblivion в настоящее время является самым большим секретом Полишинеля в игровой индустрии. Ожидается, что игра будет официально анонсирована со дня на день, и майнеры данных даже обнаружили размер файлов в Steam.
Для сравнения: оригинальная Oblivion весит всего 4,6 ГБ. Это означает, что новая версия игры, впервые выпущенной в 2005 году, будет в 26 раз больше, если число верно.
Стоит упомянуть, что игра, как ожидается, будет создана на Unreal Engine 5. С ресурсами, необходимыми для игры такого размера на современном движке, размер файла не должен быть слишком большим сюрпризом.
Конечно, ничего об игре не было подтверждено Bethesda или Microsoft. Фактически, они еще не признали существование игры вообще. Тем не менее, маркетинг через сарафанное радио в социальных сетях явно сделал ее одной из самых ожидаемых игр года.
⚡️ Ремейк TES IV: Oblivion выйдет ЗАВТРА в 19:00 по МСК — написал инсайдер Detective Seeds
• Игру анонсируют и сразу дропнут во все магазины — Steam, PS Store, Xbox Store
• Инсайдер уже сливал проверенную инфу — сейчас опирается на техподдержку Xbox и инсайды из Bethesda
• Ремейк делают с 2019 года на UE5
• Полный ремейк ВСЕГО: интерфейса, стрельбы из лука, графики и боёвки — для ближнего боя вдохновлялись souls-like играми
• Игра уже проиндексировалась в Google и спокойно ищется — ждём ЗАВТРА
• Оригинальный TES IV вышел ДЕВЯТНАДЦАТЬ лет назад — олды вернутся домой, остальные попробуют классику
Походу все таки ремейк
Так вы уже определитесь ремейк или ремастер.
Завтра это 21 или 22, ибо вы пишите по моему времени в 0:14 и для меня завтра это 22 апреля, если же вы в Москве то у вас 22:14 и для вас завтра 21
Технические это ремейк визуал движок механические это та же игра с исправлениями механик Подгоном под современные платформы. Remastered уровня Cod MW remastered где геймплей был подтянут а графика новая полностью и новый движ. Почему не ремейк потому что сюжет старый
Надо человечеству новое слово придумать, для "ремастер-ремейка", а то вечно путают.
Каждый раз, когда ты читаешь этот комментарий, выход Облы назначен на завтра в 19-00 по МСК.
Ну, Судя по слухам, сегодня выйдет. Правда, радости мало, ведь это, ремастер, а Значит, в игре останется кривая боёвка, одинаковые пещеры, Контента, наверное, больше не станет. И так же в игре будут все болячки оригинала. Камон, игре 19 лет. 19, КАРЛ! Раз уж взялись за, Обливион, так могли бы уже полноценный ремейк сделать, на манер Резика или Мафии. Но ииеем, что имеем!
Что такое читать.
Баронесса! Не могли бы Вы точнее изъясняться.
А что не так?
Уже была инфа, что они некоторые механики поменяют улучшат, также с боевкой тоже. Упоминалось что вдохновляются дарк соулсами))
Я вообще эту инфу не видел
Да ее на торренты сольют быстрее, чем официальный анонс выйдет!
а дунькой по лбу не хочешь?))
для любителей защиты отдельная палата
А кто эту защиту любит, кроме её создателей?
ну он малолетки орут, чтобы ставили во все игры, потому что им мамки покупают игры, а другие значит не должны поиграть
Впервые о таком слышу. Мне казалось, что дети хотят наоборот, чтобы всё бесплатно было, так как денег у них нет.
Обливион держался, лишь на модах, игра скучная.
ты это со тес 5 срумимом перепутал, где всё было оказуалено в угоду зумирам.
Да и Обливион, тоже не сильно интересное.
Bethesda это ловко провернула (уж не знаю, умышленно или случайно) и знатно пропиарила игру, не вложив в маркетинг ни копейки.
Ну если какой нибудь васян пупкин так решил пропиарить свою игру без пиара, то было бы всем наср...ать. А тут сама беседка, как бы. А у них игры как известно, как минимум, стоят внимания!
Это дефолт схема пиара от юбисофт
Все от части, это мы и кто читает и следит по таким вот новостям своего рода в курсе, но еще больше людей абсолютно не в курсе, многие не зачитают разые паблики, а к примеру подписаны на официалов и видят инфу и тд
Эм, а затраты на всякие утечки не считаются? Инсайдеры за свою работу могут нехилые барыши получать, как и любой другой блогер (зачастую рекламируют всякую парашу, а значит по умолчанию продажные шкуры)
Если это все же реально выйдет сегодня (я буду рад), то беседка стреляет себе даже не в ноги, а в шоколадный глаз. Потому что ну не выпускается игра такого калибра без маркетинга!
Так это и есть сейчас маркетинг, и он работает лучше обычного, так что беседка все правильно делает
Чел, фанатов ТЕС по миру миллионы. А этим шэдоу дропом, слухами, сливами они еще мимокроков геймеров зацепят. Должно хорошо продасться, я со своими корешами давно ждем, еще со школы любим Моровинд и Обливион.
Поучи беседку игры продавать.
Я только надеюсь, что игра не будет стоить как Дум или Индиана Джонс.
Ты так говоришь, будто я не люблю. Вот только ты не учитываешь обычных работяг, которые тоже когда-то играли в обливион и с огромным удовольствием купили бы переиздание...и которые просто не следят за индустрией. Они не читают игровые новости, не сидят на пегаче, но были бы рады вырваться из опостылевшей рутины в Сиродиил еще разок. Я буду рад если ремейк облы будет хорошо продаваться, но маркетинг и рекламу не зря придумали и игнорировать их полностью будут только дегенераты вбухавшие все деньги в старфилд.
У меня на работе некоторые подчиненные, которые вполне себе играют, в принципе о вероятном выходе ремейка узнали только от меня, что просто преступление против фанбазы.
Skyrim то весит 7 гб. Что за бред
Потому что это ремейк, а не ремастер. Фактически новая игра которая создается с нуля, просто делается сюжет как в оригинале и часть геймплея скорее всего. Был бы ремастер он бы и весил почти так же 7гб
Тебе говорят про оригинал, чудило, что весит 7 а не 4 гига, как в тексте прописано
так там про облу, а не Скайрим
Чел, ну ошибся я, но ты так же ошибся. Он вообще про скайрим написал что он весит 7гб, а обливион так и весит 4гб. Но он там дальше еще написал "Что за бред", явно имея ввиду что почему так много будет весить, аж 120гб. Вот я и написал про ремейк, что для ремейка нормален такой размер
Надеюсь, что это не фейк о выходе ремастера Обливион. Когда он уже выйдет то🙏 // New Show
Что-то многовато. Значит, основательно переделали. И это хорошо.
Либо плохо запаковали. Для примера Hitman 2 (с контентом первой части) весит порядка 150гб, в то время как Hitman 3 (с контентом первой И второй частей) весит около 70 Гб. Контента на треть больше, веса в два раза меньше.
Игры на UE5 не пакуются. По крайней мере, без распаковки ресурсов.
Игры на Unreal сами по себе плоховато идут на пк, так ещё и компиляция шейдеров, что по итогу могут быть фризы.
Интересный факт
100тыщ скачек на рутрекере будет, надеюсь потом найдутся мододелы по изменению геймплея в игре.
а денува будет, как думаете?
это выстрел не то что в ногу а сразу в голову будет игры беседки держатся долго только засчет модов, а теперь вообрази какую нить сборку вот на такую облу с денувой и стабильность всего этого колосса на глиняных ногах
Так уже первый выстрел прогремел, в виде движка, что для модов такой себе.
Тут уже на усмотрения издателя, беседка изи может тем более игра полностью с нуля.
Много желающих получить различные "плюшки" в виде бонусов и лайкосов на широко известной игре,поэтому тратиться на маркетинг не обязательно. Достаточно пустить "пулю" в виде псевдоутечки
Но, есть чувство что даже ру сабов не будет как и на оригинале в стим , а когда перевод фанаты адаптируют уже вопрос
Нейросеткой сделают за пару дней и текст и звук.
А смысл? Это не ремейк с другим текстом и голосами
Большую часть можно будет засунуть из оф перевода
Судя по размеру и скринам это как раз будет ремейк
Так просто новый графен, во всем остальном та же игра.
Думаю геймплей тоже переработают, если все таки ремейк
Ребят, TES VI теперь не ожидайте. Похоже Тодд Говард нашёл свой гений маркетинга, и попытается повторно продать нам все части Древних Свитков в особых изданиях!
На скриншоте буд-то морда огненная.
Расчехляем свои терабайты.
с такими весами, нужно от 4-8 териков иметь
У меня дохренище терабайт и уже начинает казаться, что скоро забью их
если в телефонах норма 1 Тб, что за ПК и ноуты говорить
а помню раньше 250 гб на х360 казалось много, игры весили мало то, РДР1 6 Гб, Виджелент 8 Аркада - меньше 200 мб, при ее картинке и физике против прошлых частей
Я помню, как на ПК версии Макс Пейна 3 все охреневали, что он аж 27 гигов весит
Примерно так и думал будет весить, как бы нормально
Нормас
Ну 120 гб реально выглядит как ремейк, а не ремастер
Ну ремастер Мафии 2 весил 40 гигов
а ремейк 1 мафии?
50 GB.
Там кассой порт тупо перенесли на движок мафии 3, но графика почти осталась та же, а багов ток прибавилось.
все последние игры майков так весят, что forza motorsport, что indiana jones, это верный признак некст ген графония
идеальная рекламная компания... но... "это жжжж неспроста"
Все, я пишу Тоду ибо больше нет терпения ждать 🫠
Не знаю правда ли то что ремастер Обливиона действительно существует, но я надеюсь это все таки окажется правдой, очень хочется вновь вернуться в мир TES.
пишут сегодня выйдет)))
зачем? Что игры с тех пор закончились или не выходили?
Презентацию перенесли на завтра из-за смерти Папы Римского
Что та для графики она как то слишком много весит, прям как их игра TES online, по начало казалось на этом движке игру делали, 4 анриала за глаза бы хватила, интересно что там сис требованиями.
Intel Core i20/AMUDE RIZAN 30 XTX GT TURBOPASCAL, 256 GB RAM DDR6, GEFORGE GTRTX 9090 48GB GDDR8
Ну что ж, будем ждать, коль не шутят
Ну это явно ремейк. Слишком объём велик для ремастера.