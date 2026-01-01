Портал DSO Gaming назвал Oblivion Remastered самой плохо оптимизированной игрой на ПК в 2025 году

Начался 2026 год, поэтому пришло время поговорить о худших оптимизированных играх для ПК прошедшего 2025 года. Портал DSO Gaming составил список из семи самых плохо оптимизированных игр.

Тестирование проводилось на последних версиях этих игр, потому как некоторые разработчики исправили свои игры после запуска, даже если поначалу они были в ужасном состоянии на ПК. Именно поэтому в список не попали MindsEye и Echoes of the End, которые вышли в плохом техническом состоянии, но в итоге были исправлены.

7. Rise of the Ronin

Версия Rise of the Ronin для ПК оказалась неоднозначной. Многие игроки посчитали игру полным бардаком, потому что пытались запустить её на ультра-настройках. По какой-то причине эти настройки оказались максимально неоптимизированными. Да, если у вас мощный ПК, вы можете решить проблему методом проб и ошибок. Но графика игры не оправдывает высокие требования к видеокарте. Снижение настроек до высоких может улучшить ситуацию, но опять же, игра должна работать лучше. В любом случае, это игра от Team Ninja, поэтому никто не был особо удивлён проблемами с оптимизацией. Это типичная проблема для Team Ninja.

6. Keeper от Double Fine

У Keeper потрясающий художественный стиль, но производительность ужасна. Чтобы получить 60 к/с в нативном разрешении 4K на NVIDIA RTX 5090, вам приходится использовать средние настройки. Если бы Keeper выглядела как демоверсия «Матрицы» или как техническая демоверсия UE5 для PS5, жалоб бы не было. Но на экране нет ничего, что могло бы оправдать такие огромные требования к видеокарте.

5. The Outer Worlds 2

The Outer Worlds 2 с включённой трассировкой лучей игра практически неиграбельна на большинстве ПК. Если отключить трассировку лучей, игроки с очень мощными процессорами смогут добиться лучшей производительности. Однако игроки со средними ПК быстро столкнутся с проблемами производительности. Главная проблема в том, что игра очень сильно использует только 3-4 ядра процессора. Из-за этого игра плохо работает в открытых локациях. В игре также много рывков, и графика не очень впечатляет. В целом, создаётся впечатление, что игре не нужна такая высокая мощность видеокарты.

4. Borderlands 4

Borderlands 4 легко могла бы стать худшей игрой года, но Gearbox выпустила крупное обновление производительности в начале этого месяца. Это обновление очень помогло, особенно для видеокарт с 8 ГБ видеопамяти. Однако на максимальных настройках игра по-прежнему не заслуживает таких высоких требований к видеокарте. Также есть много подтормаживаний, которые ещё не исправлены. Gearbox ещё предстоит много работы. Но хорошо, что они хотя бы выпустили обновление, которое действительно улучшает производительность.

3. Monster Hunter Wilds

Monster Hunter Wilds – вторая игра с открытым миром, использующая движок RE Engine, которая имеет серьёзные проблемы с производительностью после Dragon’s Dogma 2. Важно то, что Monster Hunter Wilds плохо работает на всех платформах. Capcom выпустила крупное обновление в начале этого месяца и пообещала ещё два обновления в следующем году. Как и в случае с Borderlands 4, по крайней мере, приятно видеть, что разработчики пытаются исправить ситуацию.

2. Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 страдает от одних из самых ужасных зависаний, которые наблюдали игроки в играх 2025 года. Они настолько сильны, что делают игру совершенно неиграбельной. Причина, по которой эта игра находится так высоко в списке, заключается в том, что разработчики даже не выпустили для неё нормальный патч.

Вместо этого мы получили несколько хотфиксов. И, учитывая низкие продажи, нет уверенности, что они когда-либо решат хотя бы половину проблем с оптимизацией.

1. Oblivion Remastered

Худшая по оптимизации игра для ПК 2025 года — это Oblivion Remastered. Virtuos выпустили игру, а затем фактически забросили её. С апреля они не выпустили ни одного обновления. Таким образом, игра по-прежнему работает точно так же, как и на момент запуска. В Oblivion Remastered по-прежнему наблюдаются одни из самых сильных зависаний, которые мы когда-либо видели в играх для ПК. Фактически, это зависания, связанные как с компиляцией шейдеров, так и с перемещением. Также есть множество других багов и визуальных глюков. Это действительно разочаровывает, потому что визуальное обновление потрясающее. Игра выглядит великолепно, но огромные технические проблемы портят впечатление. И, к сожалению, похоже, разработчики никогда их не исправят. Это действительно расстраивает, ведь Oblivion заслуживает гораздо лучшего.