Портал MP1st подтвердил, что завтра состоится не только анонс ремастера Oblivion, но и его релиз

Ранее сегодня Bethesda подтвердила, что завтра произойдет что-то, связанное с The Elder Scrolls 4: Oblivion. Конечно, учитывая утечки, мы знаем, что речь идет о ремастере RPG. Bethesda анонсировала трансляцию, которая состоится 22 апреля в 18:00 МСК на канале Bethesda на YouTube.

Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил порталу MP1st, что завтра состоится не только анонс, но и т.н. теневой релиз, о чём ранее сообщало несколько инсайдеров. Да, это означает, что игроки PS5, Xbox Series X|S и ПК смогут отправиться в Сиродил в тот же день, когда она будет анонсирована.

Ожидайте, что она будет доступна как часть Game Pass и продаваться как отдельная игра на PS5. Хотя Bethesda называет это ремастером, основываясь на утечках и улучшениях, которые в нее встроены, это больше похоже на полноценный ремейк.