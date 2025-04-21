Портал MP1st подтвердил, что завтра состоится не только анонс ремастера Oblivion, но и его релиз

Ранее сегодня Bethesda подтвердила, что завтра произойдет что-то, связанное с The Elder Scrolls 4: Oblivion. Конечно, учитывая утечки, мы знаем, что речь идет о ремастере RPG. Bethesda анонсировала трансляцию, которая состоится 22 апреля в 18:00 МСК на канале Bethesda на YouTube.
Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил порталу MP1st, что завтра состоится не только анонс, но и т.н. теневой релиз, о чём ранее сообщало несколько инсайдеров. Да, это означает, что игроки PS5, Xbox Series X|S и ПК смогут отправиться в Сиродил в тот же день, когда она будет анонсирована.
Ожидайте, что она будет доступна как часть Game Pass и продаваться как отдельная игра на PS5. Хотя Bethesda называет это ремастером, основываясь на утечках и улучшениях, которые в нее встроены, это больше похоже на полноценный ремейк.
Разработчики Skyblivion которые делают уже 10 лет
И прекрасно себя чувствуют
Хаджит - твой друг, если у тебя есть монеты.
Каджит!!!
Смена движка на УЕ5 уже сама собой подразумевает, что работы над игрой было проделано намного больше, чем обычно делают для ремастера.
А вот хорошо это или плохо, определенно сказать сложно. С одной стороны это может ограничит возможности моддинга игры, но с другой, при переносе игры на другой движок разработчик мог исправить косяки оригинала, и новая игра будет хороша просто сама собой. Ну или нет, т.к. могли сделать еще хуже.
Ну напортачить они наверное могут разве что с оптимизацией , или наоборот вырезать часть контента , вместо того что бы дополнить игру. А так мне кажется будет неплохо даже если это буквально таже игра но на новом движке, всетаки позицтонируют ремастер, а не ремейк
Всё , что угодно будет лучше , чем всратый Криэйшн Энжин беседки , даже такое прожорливое уг как УЕ5 .
Нет не лучше, движок беседки на данный момент один из лучших движков, так что вы фигню написали
Ору .
Ори сколько влезет )
То чувство, когда все чего ты ждёшь сегодня от индустрии, это ремейков Готики, Облы и первого Ведьмака
Ну что поделать, если современные проекты в большинстве своём погрязли в маркетинге , просто раньше игры делали игроки для игроков , а теперь их в основном делают большие дяди и акулы бизнеса для заработка миллионов , и им все равно что в рпг играют любители жанра рпг , они делают игру с "содержанием рпг элементов" но специально упрощают её для массового охвата геймеров.
нет, просто игры делают негры/транcы без опыта работы, из-за того что они не в состоянии сделать что-то новое - приходится делать ремейки
И все на обоссаном анриле
Негры/траHсы там работают только потому, что большие дяди получают большие деньги по квотам, которые выделяют определённые организации, только и всего , чистый бизнес , ничего личного , им плевать на повестку , и на меньшинства ,что собственно мы и видим сейчас , когда из-за мзменений геополитики повестка не в моде , прибыли они от самих игр получали мало , поток денег от блэк рок и прочих иссяк , и всякие свит бэби оказались ненужны, удивительно повестка не так уж и важна оказалась, а вся эта "борьба" пустой звук и отработка заказа.
Напоминаю тем у кого фулжд, в уе5 вы получите только мыло, а вот от 2к и выше господа, готовимся лицезреть достойный уровень графония, остальным соболезнуем // Дмитрий Дементьев
разница между FullHD и 2К не столь велика, и нивелируется с помощью Reshade и пресета на резкость, как его, там, дьявола... AMD FidelityFX, он же - CAS.fx. После fullHD+CAS мылом покажется нативный 2К ))
вот 4К - это уже заметно лучше. это я вам как владелица в недавнем времени трех мониторов разного разрешения говорю. и ещё решает герцовка. 60 герц и 240, например, весьма по картинке различны.
Картинка одинаковая, а вот плавность игрового процесса да будут различаться
В фулжд никто не будет играть в такой шедевр. Это разрешение для старых игр, например для оригинального Обливиона. В новых же, современных играх, чтоб почувствовать полноту графония, то нужно ставить разрешения от 2k и выше. // New Show
Я думаю те кто играет в фулхд прям так сильно нуждались в вашем напоминании , к чему это вообще сказано ? :-) типо вы купили новый монитор а рассказать некому было ?
Сколько игр уже переиграл на ue5 и никакого мыла не было, но теперь будет, ведь так сказал какой-то рандом с вк :D
Если ты не шаришь в настройках графики, то у тебя и на 2к мыло будет)
Уже играю в ремастер
https://leonardo.osnova.io/37224850-ead0-5f0f-97df-a006e373e90e/-/format/mp4
такой же диск лежит :)
это лицуха? на авито такой только один нашел.
это пиратка.
Очередной "источник, знакомый с ситуацией" снова прогревает гоев
может хватит уже? Одно "блядогеро" про "гойеф" ляпнуло поод дозой соли чт об "нитякясигям" себя показать - и хомячки отсасывающие "блядогирям са иаввувди ториий" радостно понесли эту хню... хоть в смыс слова вникни, "пясясянчиг" а не повторяй за "лавим блячдогерям".. ну или не жалуйся потом когда твоего "кумира" по кругу пустят и примутся за хомячков.. поколение обсосов
А Если ещё вышел бы ремастеред или ремейк древних свитков морровинд, было шикарно)
Жду ремейк только первых, самых лучших, свитков.
ага, а вчера говорили о 21.04 19.00 МСК, с гта переключились на обливион? Едрить хайпанули, молодцы, угомонитесь уже, слух на слухе слухом подгоняет
гта издохло
Вроде речь про анонс. Даже, если и релиз, жаль, что не будет физического издания и от части модов, зато можно будет пройти лорную версию с обновленной графикой в том виде, в каком задумали сами разработчики.
Надеюсь, что будет больше красивых броней и сам редактор будет лучше, а то персонажи и с модами так себе.
Для "красивой" брони накачай лучше васянских модов
Лучше жориковских, они понажористей будут.
Это не Жириновский? Очень похож.
нет, это Уриэль Септим
да, идея Уриэля Вольфовича звучит великолепно
Реинкарнация
Почему её называют ремастером если смена движка это уже достаточно что бы быть ремейком ?
Недостаточно. В ГТА Дифинитив эдишн тоже новый движок, но назвать это ремейком ни у кого язык не повернётся.
Ну в моём понимании ремейк это когда заново собрали игру а ремастер когда прокачали существующую игру. Если движок другой получается её сделали заново
Не обязательно. Можно перенести старые ассеты на новый движок, просто подтянуть текстуры и выставить новое освещение. Вот и получается, что движок новый, а по сути ремастер а не ремейк.
Никто не делал ничего заново. На старый движок натянули новый, что позволило сильно улучшить графон. Ну может ещё каких изменений в геймплее сделали для более современного опыта
Ждём качественные NUDE моды.
Движок UE5 в игре с огромным открытым миром, это конкретные тормоза и глюки и не запуск на большой части старых процессоров, а это огромный пласт геймеров, это странное решение разрабов, делать ремастер на UE5, не думаю что будут огромные продажи и ремастер много кто купит, да и ценники у беседки не хилые такие, но опять же, если с ценой не с жестят, то игру может и купит небольшая часть преданных фанатов. И еще не известно будет ли хоть какая то локализация, оригинал был полностью локализован, но в стиме издание игра года, не имеет локализации, но ее можно скачать в интернете, она есть, игра выходила в 2006 году полностью на Русском языке! Честно говоря, слитые скриншоты не внушают доверия и выглядят как то не внятно, но подождем показа, там может покажут больше. PS: Если в steam, обладателям готи версии не дадут бесплатно этот ремастер, то не вижу смысла его покупать по фулл прайсу, лучше дождаться максимальной скидки или бесплатной раздачи, покупать на старте, нет смысла!
Огромный пласт? Да не, тут больше половины геймеров уже на картах выше 2060 спер сидят, мб на ультрах не поиграют но на средних вполне
Скорее всего рус субтитры как везде, хотя от последних действий беседки можно ожидать чего угодно
Так как это майки то скорее всего в день релиза будет в зеленом магазине, опять же потому что это беседка ждать скидку для владельцев готи (или вообще бесплатную копию) не советую, беседка слишком жадная
P.S> но если Тодд Говард все же решится на раздачу то я куплю скайрим (когда его можно будет купить :D)
Я буду надеятся что добавят конный бой,так как читал что они при разработке хотели его добавить но из за технических ограничений это не получилось в той обле) // Ярослав Смыслов
Кони юзлесс абсолютный только если хардкор режим будет без тп на метки // I-Die-Alone Dont-Cry
Я как раз не играл в обливион.Спасибо Тодду.
Очень кстати ламповая часть серии , особенно вам зайдут квесты, линейка тёмного братства как всегда ван лав , надеюсь вам понравится
Пните, когда состоится релиз на торрентах // Александр Королёв
И чё мы там не видели ? Опять закрывать очко саурона . По мне так игру вытянули интересные побочные квесты !
Так со всеми играми беседки, основные квесты всратые у них во всех свитках и Фаллаутах
Старфилд особенно сильно это показал) там вообще мейн сюжета нет, можно сказать, зато сюжетки фракций игру тащат
По любому это будет очередной бета-тест вместо релиза. Но поглядим. Если неожиданно будет нормальное состояние, то к НГ можно будет спиратить.
Надеюсь будет русский язык // Дмитрий Офицеров
не надо было в школе уроки английского прогуливать
забавные факты: если делать скрин каждые 5 минут, то количество будет меняться; если сложить все цифры, то получится число 20 (а игра вышла в свое время 20 марта); слово зрители очень подходит игре - ибо игра на момент выхода была оч прожорлива и не у всех на могла запуститься с норм ФПС!
Автор ты опредились, либо РЕМЕЙК либо РЕМАСТЕР, так как это два обсалюьно разных слова по значению
Хорошо бы посмотреть на это уже завтра
Ну, через пару лет можно будет поиграть
Жду с нетерпением. В свое время очень ждал, когда выйдет Oblivion)) Надеюсь, получится получить такие же эмоции от ремастера, как когда то от оригинала. Как думаете, дадут ли ремастер обладателям оригинала?
Беседка когда-то отказывалась от лишних денег?)
Папа- глюковатая Обла, мама - замудреная UE5, что за дитё родится? Надеюсь патчи будут выходить не как в Старфилде, раз в полгода.
Это конечно они наверно круто придумали, типа пускай слухами только об игре говорят. А может как раз специально, если обгадились то скажут ну мы ее и не рекламиил это мы так для себя сделали. И просто купи скайрим тогда.
А я надеялся и ждал
Офф. порталу хочется верить, но скептик внутри всё ещё сомневается ))
Интересно, а поведение непысов пофиксил?
Если вся инфа подтвердится, то в плане оптимизации это будет Сталкер2
анриал 5 стал проклятием современных игр пора от него отказаться.
А в стиме будет хоть? Или только мссторе?
Давайте уже у.......ка выпускйте!!! Я ради него, если на то пошло видяху новую купил и отпуск два назад назад взял!🙏🙏🙏 // New Show
В Стиме будет?
Надеюсь русская локализация будет.
Врятли беседка запарится, особенно если взять за тенденцию последние 3 года.
Из тех кто не оподливился только близард, у них что ХС, что ВоВ, что дьябло 4 имеют полноценные русские локализации + даже в тех ДЛС и аддонах что вышли намного позже начала СВО, хотя они официально игры в РФ не продают
Теже Юбисофт вырезали озвучку в мираже и не стали ее делать в АС шадоу (хотя на РФ приходится огромное кол-во продаж этих игр)
Вчера писали тоже самое про 21е число
Чиназес!
Шеогорат будет или только основная игра?