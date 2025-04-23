Проблемы с коллизиями в ремастере Oblivion: игроки сообщают о промахивающихся NPC

Ремастер культовой RPG The Elder Scrolls IV: Oblivion, вышедший 22 апреля 2025 года, похоже, стартовал не без некоторых технических проблем. Игроки начали делиться в сети видео и сообщениями, указывающими на странности в работе системы коллизий (обработки столкновений) у NPC.
Судя по первым отзывам и видеоматериалам, проблема проявляется в ситуациях, где NPC должны взаимодействовать с окружением или друг с другом. Например, игроки заметили, что персонажи, тренирующиеся в рукопашном бою, могут наносить удары "в воздух", явно промахиваясь по своему оппоненту, несмотря на проигрываемую анимацию атаки. После такого промаха анимация может неестественно "сбрасываться" в исходное положение. Сообщается также, что известный NPC Серый Принц в Кровавом Зале Арены Имперского города иногда промахивается мечом по тренировочному щиту, который должен был бы поразить. Подобные проблемы наблюдаются и при взаимодействии NPC с неодушевленными объектами: другие персонажи, отрабатывающие удары на тренировочных манекенах или боксерских грушах, также могут не регистрировать попадания — звук удара слышен, но сам объект не получает должного физического импульса или реагирует минимально.
Любопытно, что взаимодействие самого игрока с подобными объектами, по некоторым наблюдениям, работает корректнее.
Ну давайте будем честны - если в наше время, хоть одна игра выйдет без багов, то это БУДЕТ ЧУДО ИЗ ЧУДЕС. Скорее рак на горе свистнет, чем произойдет такое чудо. Даже бг3 вышел с куче багов, но ничего страшного не произошло. Тем более, игры беседки без багов - это уже не игры беседки )
давайте будем честны, беседка здоровенный болт кладет на многие проблемы, в надежде на бесплатный труд модеров
Ну вот тоже. Есть доля правды в твоих словах, но лично я играю во все игры беседки исключительно без модов и мне очень нравиться. Единственное, я бы графику улучшил с помощью модов, но всё остальное меня полностью устраивает. Даже без модов, их игры Топ. Если бы они были такими уж плохими, то столько модов не делали. Что касается багов, то на самом деле, в последнее время не так уж и много у них багов. Особенно по сравнению с Скайримом на релизе.
atomfall, avowed, Split Fiction
А были времена когда игры выходили без багов, я таких не припомню, разве что на картриджах и то какие то баги да были
Drakensang the dark eye это если брать конец 00
надо джать патчи, через годок можно сыграть
Классика же, Беседка выпуская игру на релизе, всегда надеется, что модеры как всегда традиционно сами всё исправят. Исправят же? При отсутствии официальной поддержики модов.
Тяп ляп и ремастер
Сравните пожалуйста версию 2007 года)
Как всегда, Бесядка выпустила игровой набор для модеров, чтобы они уже всё сами дорабатывали.
Интересно будут ли они выпускать патчи в ближайшее время? в игре не мало багов...
Кто-то не умеет программировать на UE. Хотя UE известен тем, что для точного попадания в зону взаимодействия с предметом порой приходится усилия принять. Иначе не видать заметной надписи "E".)))
Промахивающегося ГГ Морровинда никого не смущали никогда? ))) Вот где была жесть, раздражавшая даже на релизе: ну что мешало просто урон низкий сделать тогда вместо "пустых" ударов в упор и вообще без попаданий по врагу? ))) В Обливионе хоть "отдача" от использования оружия была, "обратная связь" и действенные удары по противнику, а не то странное решение))