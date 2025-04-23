Проблемы с коллизиями в ремастере Oblivion: игроки сообщают о промахивающихся NPC

Ремастер культовой RPG The Elder Scrolls IV: Oblivion, вышедший 22 апреля 2025 года, похоже, стартовал не без некоторых технических проблем. Игроки начали делиться в сети видео и сообщениями, указывающими на странности в работе системы коллизий (обработки столкновений) у NPC.

Судя по первым отзывам и видеоматериалам, проблема проявляется в ситуациях, где NPC должны взаимодействовать с окружением или друг с другом. Например, игроки заметили, что персонажи, тренирующиеся в рукопашном бою, могут наносить удары "в воздух", явно промахиваясь по своему оппоненту, несмотря на проигрываемую анимацию атаки. После такого промаха анимация может неестественно "сбрасываться" в исходное положение. Сообщается также, что известный NPC Серый Принц в Кровавом Зале Арены Имперского города иногда промахивается мечом по тренировочному щиту, который должен был бы поразить. Подобные проблемы наблюдаются и при взаимодействии NPC с неодушевленными объектами: другие персонажи, отрабатывающие удары на тренировочных манекенах или боксерских грушах, также могут не регистрировать попадания — звук удара слышен, но сам объект не получает должного физического импульса или реагирует минимально.

Любопытно, что взаимодействие самого игрока с подобными объектами, по некоторым наблюдениям, работает корректнее.