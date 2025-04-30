Продажи встали - независимые студии в ярости от внезапного релиза The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered

Внезапный релиз ремастера The Elder Scrolls 4: Oblivion от Bethesda вызвал бурю негодования среди небольших игровых студий. Пока фанаты радовались неожиданному анонсу и быстрому выходу игры, независимые разработчики столкнулись с серьезными проблемами.
Создатель хоррора Post Trauma из издательства Raw Fury откровенно поделился своими переживаниями:
Oblivion буквально похоронил нас. У нас нет ресурсов, чтобы действовать спонтанно – каждая деталь релиза тщательно планировалась заранее, включая дату выхода.
Разработчики стратегической карточной игры Starless Abyss были вынуждены обратиться к пользователям социальных сетей за помощью:
Мы только запустили нашу игру, и тут случился Oblivion. Нам очень нужна ваша поддержка и внимание к нашему проекту.
Негативные последствия ощутили даже те игры, которые вышли не одновременно с ремастером. Создатели рогалика Caves of Qud сообщили о падении ежедневного дохода на 10-20%. А разработчик приключенческой игры Rosewater констатировал полный обвал продаж:
С 14:00 дня релиза Oblivion продажи моей игры полностью остановились.
Ремастер Oblivion теперь доступен на ПК, PS5 и Xbox Series, однако его неожиданный выход оставил горький осадок у многих представителей инди-индустрии.
бедолаги даже не понимают со своей шизой, что у игр разные аудитории
пусть вообще не делают игр. надоели уже ныть на каждом шагу, каждую минуту и по каждой недопричине
реально какое то время бесполезных неженок обиженок
а уж вот эти челы из текста, уж явно с вашим калом аудитория обливиона не пересекается ну никак вообще
ваш кал изначально был провальным
если б у экспедиции 33 онлайн был выше, то ныли бы на неё
попущенцы
и да, чё то те же разрабы Chains of Freedom ни фига не ноют на другие игры, наверное, потому что у них игра нормальная вышла, а не как ваши - кал на кале
вряд ли бы они выпустили свои игры вместе с Гта, как раз всё верно, такие игры обваливают продажи другим, по этому можно планировать и обходить громкие релизы, а аудитория может быть та же самая, погнали играть Обливу, а остальное встало
Даже смежные жанры сильно влияют на продажи.Таже тройка геймс обанкротилась как раз из-за плохо выбранного времени запуска,когда более именитые продукты забрали все продажи.
Другое дело,тут челы просто пиарятся нытьём,в подобные хреновенькие хорроры играют только на полном безрыбье.
Тем не менее, обла приковала внимание к себе. В этом нет ничего плохого. Но плохое кроется во внезапности релиза облы. Инди очевидно перенесли бы релизы, если бы знали заранее дату выхода, потому что выбор времени релиза сильно влияет на продажи.
все эти недохорроры и прочая ересь должны умереть уже раз и навсегда
надоел этот хлам в стиме
надеюсь, каждую неделю будет выходить крупная игра, которая будет хоронить подобный мусор
только им никто не обязан ничем
никто не обязан предупреждать их о релизе
пусть катятся со своими помоями куда подальше
Ну поплачьте. Можно подумать, без Обливы ваш кал кто-то бы стал покупать.
я даже глянул страницы в стиме, игры стоят по косарю
та же Chains of Freedom дешевле и выглядит во всём на тысячу голов выше по качеству
и разрабы не ноют о выходе двух крупных игр следом за ней
потому что игра хорошая
И ведь по факту. Вот примеру человек ноет что обла виновата. Смотрим игру.
А тут такое
И собственно вопрос. А за что тут десять баксов. Это же карточная дрянь в перемешку с другими жанрами. Так ещё в пиксельном и очень дешёвом визуале. И бедняге инди разрабу виноват конечно же релиз облвиона.
Какой ужас. Ну точно не сама игра оказалось не интересной массовому потребителю. Определённо виноват релиз другой игры.
щаз бы выпускать кал, и жаловаться что твою игру не покупают. :)
На хайпе голодные фанаты набежали, но их ждал ужасный порт на новый движок игры с кучей багов, такое покупать точно нет смысла.
Честно сказать про баги, лаги и проблемы - читаю только на этом форуме от новостников и людей с системами 2010года.
пс. Игра залочена на 60 -2к - ультра+ все лучи. стабильные 60.
Напиши ка свои систему, дружок) у стримеров с топовым железом в натураху игра столько не выдает как и сталкач на релизе. Игра жрет 20озу на низких и при этом процессор рывками отрабатывает
Это защитник всяких каках, у них всегда все идёт хорошо, и ничего что на топах жопа, без деградации кадров такого не добиться, ну а про стартеры на движке анриал уже можно уже мемы делать.
у меня 32 озу - система в профиле.
Ну а кого слушать? тебя и тебе подобных? не играл и система 15 летняя скорее всего.
мега низшие игры ещё и жалуются.
есть проверенная стратегия - релизить свою игру в день релиза игр юбисофт, чтобы геймеры понимали, что нормальные игры еще существуют:)
мне больше жалко игру амерзон..
есть такое
Ого, норм, жаль игра не оч
Еще раз напишу, что маркетинг игры опирающийся на то, что игру купят на релизе, потому что играть будет больше не во что - это очень тупой маркетинг.
ну скажу так + еще выберают месеца где выходят игры от всех и вся, но при этом есть январь, июль, август, сентябрь и декабрь и они их обходят, так что сами виноваты
Ну справедливости ради, давайте судить не такие плохие проекты. Если взять довольно годный инди-проект - как на него скажется данный релиз? конечно же плохо. В месяц тратить 100$ на игры вряд ли кто-то будет...
и снова виноват обла а не 33 странно
33 Экспедиции почему-то Обла не помешала...
Как-то Экспедиции выход Обливиона не помешал стать хитом и обе игры успешно сосуществуют в части востребованности аудитории, причём обе есть в Геймпассе и обе при этом хорошо продаются в Стиме.
Больше похоже на то, что кто-то просто оправдывается.
На то он и инди сегмент, в нем всегда будут малые охваты и твоя игра может выстрелить или быть забытой среди тысячи таких же не примечательных игр.
чё то вышел BADLANDS CREW - причём внезапно и они не паряться.
Блог и заголовок так и отдает гнилым поносно-жёлтым душком хайпожорства, малаховостью и собольщиной. Пара инди контор написали, что продажи снизились, а блохерастия и журнализды кинулась нагнетать драму и хайп. Так-то всю жизнь практически каждый месяц выходят какие-то релизы ААА игр и на их фоне индюшатина про которую 99% никто не слышал, так как нет рекламы на каждом углу. БГ3 выходил, тоже какую херобору писали, что типа аномалия и всем кранты, но никто не умер.
Делай хорошо и будет хорошо, а такие неожиданные обвалы продаж говорят лишь о том, что игры в лучшем случае посредственные.
Геймеры в яроси от того что .... а нет .)
Какие то овно инди не покупают, а виноват Обливион. Ага
Хм вышла экспедиция 33 и у них все отлично, да возможно без облы было бы еще лучше но и так все хорошо, а то что обла виновата ? Или игры просто весьма очень не очень :)
Ну 33 это инди коридор с пошаговкой. А тут мастер открытых миров.
Post Trauma унылый клон резидента без изюминки,все нынешние клоны резидента вообще ничего не имеют уникального -ходишь по особняку открываешь запертые двери, даже в nemesis и то были механики с патронами и уворотами, не рекомендую, Starless Abyss это блин карточная игра их на любой площадке попой ешь, Caves of Qud уже совсем для бумеров , Rosewater впервые слышу таких квестов тоже куча в Стим
Спонтанные релизы это конечно хорошо, но не для продаж нишевых инди студий, им постоянно приходится искать дату простоя в индустрии что бы собрать хотя бы минимум аудитории, иначе проект будет убыточным и умрёт. Не каждая индюшка выстрелит 100%, но такая спонтанщина этот процент уменьшает ещё больше, понимаю ребят, но ныть об этом - такая себе идея, хайптрейн пройдёт и можно заняться маркетингом, по крайней мере вести апдейты в стиме.