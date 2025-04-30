Продажи встали - независимые студии в ярости от внезапного релиза The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered

Внезапный релиз ремастера The Elder Scrolls 4: Oblivion от Bethesda вызвал бурю негодования среди небольших игровых студий. Пока фанаты радовались неожиданному анонсу и быстрому выходу игры, независимые разработчики столкнулись с серьезными проблемами.

Создатель хоррора Post Trauma из издательства Raw Fury откровенно поделился своими переживаниями:

Oblivion буквально похоронил нас. У нас нет ресурсов, чтобы действовать спонтанно – каждая деталь релиза тщательно планировалась заранее, включая дату выхода.

Разработчики стратегической карточной игры Starless Abyss были вынуждены обратиться к пользователям социальных сетей за помощью:

Мы только запустили нашу игру, и тут случился Oblivion. Нам очень нужна ваша поддержка и внимание к нашему проекту.

Негативные последствия ощутили даже те игры, которые вышли не одновременно с ремастером. Создатели рогалика Caves of Qud сообщили о падении ежедневного дохода на 10-20%. А разработчик приключенческой игры Rosewater констатировал полный обвал продаж:

С 14:00 дня релиза Oblivion продажи моей игры полностью остановились.

Ремастер Oblivion теперь доступен на ПК, PS5 и Xbox Series, однако его неожиданный выход оставил горький осадок у многих представителей инди-индустрии.