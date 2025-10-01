Раскрыто содержание коробочного издания The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered

В середине октября консольные игроки, терпеливо ожидающие физическуое издание The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered, наконец-то дождутся ее появления. Ритнйлеры начали добавлять игру в свой ассортимент, после того как компания Playman подтвердила рекомендованную розничную цену.

В состав издания входит:

Базовая игра The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered на диске.

Новые задания, в которых можно получить уникальные цифровые наборы доспехов, оружия и брони для лошади.

Приложение с цифровым артбуком и саундтреком.

Сюжетные дополнения Shivering Isles и Knights of the Nine.

Дополнительный загружаемый контент: Fighter’s Stronghold, Spell Tomes, Vile Lair, Mehrune’s Razor, The Thieves Den, Wizard’s Tower, The Orrery и Horse Armor Pack.

В продажу The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered Deluxe Edition для PlayStation 5 и Xbox Series X поступит 13 октября 2025 года по цене 45 евро.