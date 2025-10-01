ЧАТ ИГРЫ
The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered 22.04.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.8 3 135 оценок

Раскрыто содержание коробочного издания The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered

Gruz_ Gruz_

В середине октября консольные игроки, терпеливо ожидающие физическуое издание The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered, наконец-то дождутся ее появления. Ритнйлеры начали добавлять игру в свой ассортимент, после того как компания Playman подтвердила рекомендованную розничную цену.

В состав издания входит:

  • Базовая игра The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered на диске.
  • Новые задания, в которых можно получить уникальные цифровые наборы доспехов, оружия и брони для лошади.
  • Приложение с цифровым артбуком и саундтреком.
  • Сюжетные дополнения Shivering Isles и Knights of the Nine.
  • Дополнительный загружаемый контент: Fighter’s Stronghold, Spell Tomes, Vile Lair, Mehrune’s Razor, The Thieves Den, Wizard’s Tower, The Orrery и Horse Armor Pack.

В продажу The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered Deluxe Edition для PlayStation 5 и Xbox Series X поступит 13 октября 2025 года по цене 45 евро.

17
6
Комментарии:  6
ant 36436

В физическом издании неожиданно оказался диск с игрой. Кто бы мог подумать, как неожиданно.

А весь доп контент в цифровом виде.. ну это уже классика.

4
Виталий Ходуров

Вот прям в точку! Я ожидал куколку там, книжку (бумажную!!!), коврик для мыши, плакатик с автографами разработчиков. А тут... Зачем вообще такое издание?

ant 36436 Виталий Ходуров

Это же просто дисковое издание, а не коллекционнка за 200+ баксов.

Mirabell Ivsi

щедрые, там мог быть код.

1
WarCraf4er

Такое ощущение что это какая-то онлайн пaраша

1
-zotik-

Обложка ниче так. Правда скайримом отдает цветом. Лучше бы вайбовый оригинал преобразили