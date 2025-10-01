Раскрыто содержание коробочного издания The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered

В середине октября консольные игроки, терпеливо ожидающие физическуое издание The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered, наконец-то дождутся ее появления. Ритнйлеры начали добавлять игру в свой ассортимент, после того как компания Playman подтвердила рекомендованную розничную цену.
В состав издания входит:
- Базовая игра The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered на диске.
- Новые задания, в которых можно получить уникальные цифровые наборы доспехов, оружия и брони для лошади.
- Приложение с цифровым артбуком и саундтреком.
- Сюжетные дополнения Shivering Isles и Knights of the Nine.
- Дополнительный загружаемый контент: Fighter’s Stronghold, Spell Tomes, Vile Lair, Mehrune’s Razor, The Thieves Den, Wizard’s Tower, The Orrery и Horse Armor Pack.
В продажу The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered Deluxe Edition для PlayStation 5 и Xbox Series X поступит 13 октября 2025 года по цене 45 евро.
В физическом издании неожиданно оказался диск с игрой. Кто бы мог подумать, как неожиданно.
А весь доп контент в цифровом виде.. ну это уже классика.
Вот прям в точку! Я ожидал куколку там, книжку (бумажную!!!), коврик для мыши, плакатик с автографами разработчиков. А тут... Зачем вообще такое издание?
Это же просто дисковое издание, а не коллекционнка за 200+ баксов.
щедрые, там мог быть код.
Такое ощущение что это какая-то онлайн пaраша
Обложка ниче так. Правда скайримом отдает цветом. Лучше бы вайбовый оригинал преобразили