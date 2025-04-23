Разочарование фанатов Oblivion: Квест "Опасные художества" потерял свою атмосферу в ремастере

Долгожданный официальный ремастер The Elder Scrolls IV: Oblivion вышел 22 апреля 2025 года, вернув игроков в Сиродил с обновленной графикой. Однако не все изменения были встречены с восторгом. Одним из главных предметов критики со стороны игроков стал известный квест "Опасные художества" (A Brush with Death).
В оригинальной игре этот квест запомнился многим благодаря уникальной локации — Нарисованному миру, в который попадал игрок. Особенностью этого мира был его визуальный стиль: все окружение, от деревьев до неба, выглядело как ожившее полотно художника, выполненное характерными мазками. При этом сам игрок и ключевой NPC, художник Райт Литандас, сохраняли свой обычный, реалистичный вид. Этот контраст подчеркивал, что герой и художник — чужеродные элементы внутри картины, что даже обыгрывалось в диалоге с Литандасом, удивлявшимся реалистичности протагониста.
В официальном ремастере, как сообщают игроки и демонстрируют в геймплейных видео, подход к визуализации Нарисованного мира изменился. Вместо уникальных текстур окружения, контрастирующих с персонажами, теперь, похоже, используется общий визуальный фильтр или шейдер, который придает нарисованный вид всему изображению, включая самого игрока и NPC.
Игроки отмечают, что из-за этого изменения теряется ключевая особенность квеста — контраст между реальными персонажами и нарисованным миром. По мнению многих, это упрощает оригинальную идею и лишает квест части его атмосферы и уникальности. Кроме того, диалог с Райтом Литандасом, где он комментирует реалистичность героя, теперь выглядит неуместным.
Очень напоминает придирки к туману в ремастере салент хила.
А что вы хотели от ленивого не оптимизированного ремастера, на бедной эски игра идёт в 400-600p в 30 фпс.
Поправят модами.
Халтурка
"Посмотри что они сделали с моим мальчиком"...
Всё что я помню с обливиона, что он тормозил и всё что там надо было делать закрывать порталы в конце император в дракона превращался и убивал даэдрического бога
Он его не убил, а изгнал)
Главное что сам стал статуей, вот острова я помню намного лучше, и они работали стабильнее
Модно было конечно чуточку постараться и хоть немного скринов для сравнения накинуть. Я конечно понимаю что тут гонка за то кто быстрее опубликует шокирующую новость что ты получить баллы, но можно и постараться чуть-чуть больше
Самый запоминающий квест в игре
Что ни новость по данной игре, так что-то не так: то нету «броне-юбки», то не тот «броне-лифчик».
Вы сначала найдите все «моменты» и соберите всё это в одну новость, а то одно и тоже: это не так, то не так ;)