Разочарование фанатов Oblivion: Квест "Опасные художества" потерял свою атмосферу в ремастере

Долгожданный официальный ремастер The Elder Scrolls IV: Oblivion вышел 22 апреля 2025 года, вернув игроков в Сиродил с обновленной графикой. Однако не все изменения были встречены с восторгом. Одним из главных предметов критики со стороны игроков стал известный квест "Опасные художества" (A Brush with Death).

В оригинальной игре этот квест запомнился многим благодаря уникальной локации — Нарисованному миру, в который попадал игрок. Особенностью этого мира был его визуальный стиль: все окружение, от деревьев до неба, выглядело как ожившее полотно художника, выполненное характерными мазками. При этом сам игрок и ключевой NPC, художник Райт Литандас, сохраняли свой обычный, реалистичный вид. Этот контраст подчеркивал, что герой и художник — чужеродные элементы внутри картины, что даже обыгрывалось в диалоге с Литандасом, удивлявшимся реалистичности протагониста.

В официальном ремастере, как сообщают игроки и демонстрируют в геймплейных видео, подход к визуализации Нарисованного мира изменился. Вместо уникальных текстур окружения, контрастирующих с персонажами, теперь, похоже, используется общий визуальный фильтр или шейдер, который придает нарисованный вид всему изображению, включая самого игрока и NPC.

Игроки отмечают, что из-за этого изменения теряется ключевая особенность квеста — контраст между реальными персонажами и нарисованным миром. По мнению многих, это упрощает оригинальную идею и лишает квест части его атмосферы и уникальности. Кроме того, диалог с Райтом Литандасом, где он комментирует реалистичность героя, теперь выглядит неуместным.