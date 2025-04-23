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The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered 22.04.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.7 385 оценок

Разочарование фанатов Oblivion: Квест "Опасные художества" потерял свою атмосферу в ремастере

Extor Menoger Extor Menoger

Долгожданный официальный ремастер The Elder Scrolls IV: Oblivion вышел 22 апреля 2025 года, вернув игроков в Сиродил с обновленной графикой. Однако не все изменения были встречены с восторгом. Одним из главных предметов критики со стороны игроков стал известный квест "Опасные художества" (A Brush with Death).

В оригинальной игре этот квест запомнился многим благодаря уникальной локации — Нарисованному миру, в который попадал игрок. Особенностью этого мира был его визуальный стиль: все окружение, от деревьев до неба, выглядело как ожившее полотно художника, выполненное характерными мазками. При этом сам игрок и ключевой NPC, художник Райт Литандас, сохраняли свой обычный, реалистичный вид. Этот контраст подчеркивал, что герой и художник — чужеродные элементы внутри картины, что даже обыгрывалось в диалоге с Литандасом, удивлявшимся реалистичности протагониста.

В официальном ремастере, как сообщают игроки и демонстрируют в геймплейных видео, подход к визуализации Нарисованного мира изменился. Вместо уникальных текстур окружения, контрастирующих с персонажами, теперь, похоже, используется общий визуальный фильтр или шейдер, который придает нарисованный вид всему изображению, включая самого игрока и NPC.

Игроки отмечают, что из-за этого изменения теряется ключевая особенность квеста — контраст между реальными персонажами и нарисованным миром. По мнению многих, это упрощает оригинальную идею и лишает квест части его атмосферы и уникальности. Кроме того, диалог с Райтом Литандасом, где он комментирует реалистичность героя, теперь выглядит неуместным.

12
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Egik81

Очень напоминает придирки к туману в ремастере салент хила.

13
kotasha

А что вы хотели от ленивого не оптимизированного ремастера, на бедной эски игра идёт в 400-600p в 30 фпс.

7
BigusDickus
5
Ahnx

Поправят модами.

5
ApprovingVulpes

Халтурка

3
ark2night

"Посмотри что они сделали с моим мальчиком"...

3
Unicorling

Всё что я помню с обливиона, что он тормозил и всё что там надо было делать закрывать порталы в конце император в дракона превращался и убивал даэдрического бога

2
-zotik-

Он его не убил, а изгнал)

1
Unicorling -zotik-

Главное что сам стал статуей, вот острова я помню намного лучше, и они работали стабильнее

Randpass

Модно было конечно чуточку постараться и хоть немного скринов для сравнения накинуть. Я конечно понимаю что тут гонка за то кто быстрее опубликует шокирующую новость что ты получить баллы, но можно и постараться чуть-чуть больше

1
-zotik-

Самый запоминающий квест в игре

Nimlis

Что ни новость по данной игре, так что-то не так: то нету «броне-юбки», то не тот «броне-лифчик».
Вы сначала найдите все «моменты» и соберите всё это в одну новость, а то одно и тоже: это не так, то не так ;)