Разработчики Metal Gear Solid Delta и ремейка Oblivion попали под волну массовых увольнений

Международная студия Virtuos, участвовавшая в создании Metal Gear Solid Delta: Snake Eater и ремейка The Elder Scrolls IV: Oblivion, оказалась в центре скандала: компанию ожидает массовое сокращение сотрудников.

Как сообщает инсайдер Готье Андрес, под увольнение попадут около 300 человек, что составляет примерно 7% штата. Сокращения затронут офисы в США, Азии, Европе и сразу три подразделения во Франции, при этом первая волна увольнений стартует в Китае.

По словам Андреса, одной из причин кризиса стали чрезмерные траты на качество при разработке ремастера Oblivion — при том, что контракт с издателем был без роялти, без бонусов за коммерческий успех. Это означало, что независимо от продаж, Virtuos не получала дополнительных выплат, что вызвало напряжённость в команде:

«В результате — команды были поставлены под серьёзное давление ради демонстрационного проекта, чья рентабельность теперь под вопросом», — отметил Андрес.

После завершения проекта компания заморозила повышения зарплат и урезала бонусы, что вызвало беспокойство среди сотрудников и вопросы к руководству.

Сразу после объявления о грядущих увольнениях в офисе Virtuos в Лионе стартовала забастовка, сотрудники требуют защитить рабочие места и сохранить потенциал студии.

Источники также сообщают о заметном переходе компании на генеративный ИИ:

«За год мы прошли путь от нескольких презентаций до обязательного базового обучения всех сотрудников работе с ИИ», — сообщил один из источников.

На момент публикации Virtuos не дала официальных комментариев. Однако в индустрии всё громче звучат опасения по поводу тренда сокращения кадров в пользу автоматизации, даже в крупных и успешных студиях.