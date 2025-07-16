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The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered 22.04.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.9 2 848 оценок

Разработчики Metal Gear Solid Delta и ремейка Oblivion попали под волну массовых увольнений

IKarasik IKarasik

Международная студия Virtuos, участвовавшая в создании Metal Gear Solid Delta: Snake Eater и ремейка The Elder Scrolls IV: Oblivion, оказалась в центре скандала: компанию ожидает массовое сокращение сотрудников.

Как сообщает инсайдер Готье Андрес, под увольнение попадут около 300 человек, что составляет примерно 7% штата. Сокращения затронут офисы в США, Азии, Европе и сразу три подразделения во Франции, при этом первая волна увольнений стартует в Китае.

По словам Андреса, одной из причин кризиса стали чрезмерные траты на качество при разработке ремастера Oblivion — при том, что контракт с издателем был без роялти, без бонусов за коммерческий успех. Это означало, что независимо от продаж, Virtuos не получала дополнительных выплат, что вызвало напряжённость в команде:

«В результате — команды были поставлены под серьёзное давление ради демонстрационного проекта, чья рентабельность теперь под вопросом», — отметил Андрес.

После завершения проекта компания заморозила повышения зарплат и урезала бонусы, что вызвало беспокойство среди сотрудников и вопросы к руководству.

Сразу после объявления о грядущих увольнениях в офисе Virtuos в Лионе стартовала забастовка, сотрудники требуют защитить рабочие места и сохранить потенциал студии.

Источники также сообщают о заметном переходе компании на генеративный ИИ:

«За год мы прошли путь от нескольких презентаций до обязательного базового обучения всех сотрудников работе с ИИ», — сообщил один из источников.

На момент публикации Virtuos не дала официальных комментариев. Однако в индустрии всё громче звучат опасения по поводу тренда сокращения кадров в пользу автоматизации, даже в крупных и успешных студиях.

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Комментарии: 12
Ваш комментарий
Talendor3
одной из причин кризиса стали чрезмерные траты на качество при разработке ремастера Oblivion

то есть теперь за качественную работу увольняют - теперь понятно почему нынешний геймдев в жопе

15
Даздрасен Дыклоп
то есть теперь за качественную работу увольняют

Где ты там качество увидел? На старте лютейшая оптимизация. За такое не то что выгонять, на бутылку сажать надо.

3
ArTeryS

Понятно, можно не стараться и хорошее что-то не выпускать - уволят

7
lowkek

Видать, в руководстве решили, что до следующего релиза ещё далеко и выгодней людей уволить, чем ждать прибыль со следующего проекта.

4
Madiark

Заменять на ии 💯

3
InkubatorKlef

ага удачи,а платить мы будем еще больше

Just_a_guy

Плохо. Не хотелось бы, чтобы это негативно сказалось на качестве ремастера Fallout 3, над которым также работает студия Virtuos.

3
hpi

Нету там никаких больше ремастеров.

Just_a_guy hpi

Информации и намёков на то, что ведётся разработка ремастера Fallout 3, уже было предостаточно. С Oblivion, кстати, ситуация была похожая: сначала слухи, потом — внезапный анонс и релиз. А после его коммерческого успеха выпуск обновлённой версии третьего Fallout стал почти делом времени.

hpi Just_a_guy

Они с большей вероятностью Морровинда ремастер делают.

serg pc

понятно, продолжаем делать кал тогда

3
Gridon

Вбухать весь бюджет в качество по контракту без роялти это управленческий ход галактического масштаба. Теперь 300 человек заменяют на нейросеть которая будет генерировать баги Обливиона ещё эффективнее. Зато менеджмент получит бонусы за оптимизацию расходов и купит себе ещё одну яхту. Ждём когда ИИ ассистент начнёт требовать повышения зарплаты.

3