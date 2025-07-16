Разработчики Metal Gear Solid Delta и ремейка Oblivion попали под волну массовых увольнений

Международная студия Virtuos, участвовавшая в создании Metal Gear Solid Delta: Snake Eater и ремейка The Elder Scrolls IV: Oblivion, оказалась в центре скандала: компанию ожидает массовое сокращение сотрудников.
Как сообщает инсайдер Готье Андрес, под увольнение попадут около 300 человек, что составляет примерно 7% штата. Сокращения затронут офисы в США, Азии, Европе и сразу три подразделения во Франции, при этом первая волна увольнений стартует в Китае.
По словам Андреса, одной из причин кризиса стали чрезмерные траты на качество при разработке ремастера Oblivion — при том, что контракт с издателем был без роялти, без бонусов за коммерческий успех. Это означало, что независимо от продаж, Virtuos не получала дополнительных выплат, что вызвало напряжённость в команде:
«В результате — команды были поставлены под серьёзное давление ради демонстрационного проекта, чья рентабельность теперь под вопросом», — отметил Андрес.
После завершения проекта компания заморозила повышения зарплат и урезала бонусы, что вызвало беспокойство среди сотрудников и вопросы к руководству.
Сразу после объявления о грядущих увольнениях в офисе Virtuos в Лионе стартовала забастовка, сотрудники требуют защитить рабочие места и сохранить потенциал студии.
Источники также сообщают о заметном переходе компании на генеративный ИИ:
«За год мы прошли путь от нескольких презентаций до обязательного базового обучения всех сотрудников работе с ИИ», — сообщил один из источников.
На момент публикации Virtuos не дала официальных комментариев. Однако в индустрии всё громче звучат опасения по поводу тренда сокращения кадров в пользу автоматизации, даже в крупных и успешных студиях.
то есть теперь за качественную работу увольняют - теперь понятно почему нынешний геймдев в жопе
Где ты там качество увидел? На старте лютейшая оптимизация. За такое не то что выгонять, на бутылку сажать надо.
Понятно, можно не стараться и хорошее что-то не выпускать - уволят
Видать, в руководстве решили, что до следующего релиза ещё далеко и выгодней людей уволить, чем ждать прибыль со следующего проекта.
Заменять на ии 💯
ага удачи,а платить мы будем еще больше
Плохо. Не хотелось бы, чтобы это негативно сказалось на качестве ремастера Fallout 3, над которым также работает студия Virtuos.
Нету там никаких больше ремастеров.
Информации и намёков на то, что ведётся разработка ремастера Fallout 3, уже было предостаточно. С Oblivion, кстати, ситуация была похожая: сначала слухи, потом — внезапный анонс и релиз. А после его коммерческого успеха выпуск обновлённой версии третьего Fallout стал почти делом времени.
Они с большей вероятностью Морровинда ремастер делают.
понятно, продолжаем делать кал тогда
Вбухать весь бюджет в качество по контракту без роялти это управленческий ход галактического масштаба. Теперь 300 человек заменяют на нейросеть которая будет генерировать баги Обливиона ещё эффективнее. Зато менеджмент получит бонусы за оптимизацию расходов и купит себе ещё одну яхту. Ждём когда ИИ ассистент начнёт требовать повышения зарплаты.