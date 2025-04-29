Разработчики модификации Skyblivion объяснили, чем их проект будет отличаться от ремастера TES 4: Oblivion

Неделю назад студия Bethesda преподнесла нам большой сюрприз, выпустив ремастер ремастера The Elder Scrolls 4: Oblivion. Тем самым она поставила в неловкое положение группу фанатов, которые разрабатывают Skyblivion, альтернативный ремейк Oblivion в виде модификации для The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition.
Впрочем, к счастью, авторы модификации могут спокойно продолжать свою работу, поскольку Bethesda уже заверила их, что не намерена запрещать выпуск данного проекта. В ветке на Reddit моддеры объяснили, чем их проект будет отличаться от Oblivion Remastered.
- Прежде всего, Skyblivion, в отличие от Oblivion Remastered , разрабатывается как ремейк, а не как ремастер. Мод основательно улучшит всю карту из Oblivion, добавив при этом множество новых элементов.
- Например, если магазин задумывался как книжная лавка, то в модификации полки будут прогибаться под тяжестью книг и манускриптов. Другая сторона, если из диалогов было понятно, что форт считался дворянским поместьем (так было, например, с фортом Кроухейвен), то это простое строение из Oblivion в Skyblivion превратится в большое поместье, уголки которого мы сможем свободно исследовать.
- Мод сильно обновит города. Некоторые из них получат лишь визуальные улучшения, но другие подвергнутся значительной переработке, основанной на концепт-артах ранних этапов создания Oblivion. Например, Лейавиин получит водный путь для торговли с Имперским городом, а Имперский город будет серьезно расширен, чтобы каждый район предлагал новые места для исследования, а весь мегаполис действительно заслуживал звания столицы.
- В Skyblivion также будут полностью реализованы многие вырезанные элементы, на которые у студии Bethesda не хватило времени. Например, Сатч будет огромным городом, захваченным бандитами, а не просто небольшим фортом, переработавшим элементы других объектов в игре.
- Модификация увеличит разнообразие окружения и погоды. Появятся новые биомы - от заснеженных вершин до болотистых топей. Кроме того, модификации отразятся и на интерьерах зданий, например, руины на болотах будут частично покрыты растительностью.
- В Skyblivion каждый предмет будет иметь уникальную модель, в отличие от Oblivion Remastered, где многие из них отличаются только названием и статами.
- Мод также внесет больше геймплейных улучшений, чем ремастер, а также добавит множество новых элементов, включая кузнечное дело.
- В модификации появятся новые типы врагов, а столкновения с боссами будут значительно улучшены.
- Модификация также обновит звуковые эффекты и добавит 22 новых музыкальных трека.
Выход Skyblivion ожидается в этом году, хотя из-за гигантских размеров мода никто не удивится, если проект перенесут на более поздний срок.
Удачи ребятам и большого творческого запала, я знаю как могут опуститься руки со временем, если нет профита(даже чисто эмоционального).
Скайбливион звучит на много интереснее, чем ленивый ремастер от беседки. Один доступ к модам от скайрима чего стоит...
Вроде и любопытно, но сильное расширение игры на пользу не пойдёт, она и так большая.
Делается в первую очередь для фанатов от фанатов и для тех, кому было мало оригинала
Будет более оптимизирована? А вообще ей для антуража просто детей да животных домашних не хватает
да вроде движок от скайрима взяли так что на калькуляторе должна запуститься. а вот на костяных счетах уже вряд ли
красавцы!Мужики! не то что тод бутерброд с под штанов компот
Уверен, будет бомба. Хотя некоторые текстуры травы я бы перелелал, слишком пластиковые и похожие на зеленый ковер, но это мелочь. Модеры поправят. Оч жду проект, подход у модеров крутой и будет ощущаться живее полюбому.
Сейчас в ремастер играю, а как выйдет можно будет и в Скайбливион поиграть.
За охрану дворца играть нельзя, домики не набигают. Фигня
Звучит амбициозно, звучит
Звучит намного интереснее, чем та же игра с теми же болячками и с более впечатляющей графикой
Конечно восхищает что даже такие мелочи но очень классные сделают.
Очень хотелось что бы они и прокачку переработали и добавили в неё систему перков, а то реально сейчас проходишь Обливион и как я же всё там кастрированная прокачка по сравнению со Скайримом, опять же стелс практически не работает, нет добиваний и т.д.
Надеюсь у ребят всё получится и они выпустят проект действительно в этом году.
Если выйдет.