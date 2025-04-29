Разработчики модификации Skyblivion объяснили, чем их проект будет отличаться от ремастера TES 4: Oblivion

Неделю назад студия Bethesda преподнесла нам большой сюрприз, выпустив ремастер ремастера The Elder Scrolls 4: Oblivion. Тем самым она поставила в неловкое положение группу фанатов, которые разрабатывают Skyblivion, альтернативный ремейк Oblivion в виде модификации для The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition.

Впрочем, к счастью, авторы модификации могут спокойно продолжать свою работу, поскольку Bethesda уже заверила их, что не намерена запрещать выпуск данного проекта. В ветке на Reddit моддеры объяснили, чем их проект будет отличаться от Oblivion Remastered.

Прежде всего, Skyblivion, в отличие от Oblivion Remastered , разрабатывается как ремейк, а не как ремастер. Мод основательно улучшит всю карту из Oblivion, добавив при этом множество новых элементов.

Например, если магазин задумывался как книжная лавка, то в модификации полки будут прогибаться под тяжестью книг и манускриптов. Другая сторона, если из диалогов было понятно, что форт считался дворянским поместьем (так было, например, с фортом Кроухейвен), то это простое строение из Oblivion в Skyblivion превратится в большое поместье, уголки которого мы сможем свободно исследовать.

Мод сильно обновит города. Некоторые из них получат лишь визуальные улучшения, но другие подвергнутся значительной переработке, основанной на концепт-артах ранних этапов создания Oblivion. Например, Лейавиин получит водный путь для торговли с Имперским городом, а Имперский город будет серьезно расширен, чтобы каждый район предлагал новые места для исследования, а весь мегаполис действительно заслуживал звания столицы.

В Skyblivion также будут полностью реализованы многие вырезанные элементы, на которые у студии Bethesda не хватило времени. Например, Сатч будет огромным городом, захваченным бандитами, а не просто небольшим фортом, переработавшим элементы других объектов в игре.

Модификация увеличит разнообразие окружения и погоды. Появятся новые биомы - от заснеженных вершин до болотистых топей. Кроме того, модификации отразятся и на интерьерах зданий, например, руины на болотах будут частично покрыты растительностью.

В Skyblivion каждый предмет будет иметь уникальную модель, в отличие от Oblivion Remastered, где многие из них отличаются только названием и статами.

Мод также внесет больше геймплейных улучшений, чем ремастер, а также добавит множество новых элементов, включая кузнечное дело.

В модификации появятся новые типы врагов, а столкновения с боссами будут значительно улучшены.

Модификация также обновит звуковые эффекты и добавит 22 новых музыкальных трека.

Выход Skyblivion ожидается в этом году, хотя из-за гигантских размеров мода никто не удивится, если проект перенесут на более поздний срок.