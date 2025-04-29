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The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered 22.04.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.9 1 349 оценок

Разработчики The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered просят игроков поделиться идеями для будущих обновлений

Gruz_ Gruz_

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered пользуется огромным успехом, о чем свидетельствуют положительные отзывы и огромная популярность игры в Steam. Однако разработчики не останавливаются на достигнутом и спросили у игроков, какие изменения они хотели бы видеть в будущих обновлениях. Список, как вы можете догадаться, получился довольно длинным.

Одно из изменений, которого хотят игроки, - это улучшение спринта, чтобы сделать его более плавным и естественным. Кроме того, игроки просят изменить баланс сложности: многие утверждают, что «Адепт» слишком прост, а «Эксперт» слишком сложен. Не обошлось и без упоминания о создателе персонажей и о том, что разработчики должны добавить больше вариантов кастомизации для нашего героя.

Разумеется, одним из многочисленных улучшений было бы отображение веса предмета перед добавлением его в инвентарь, а также больше возможностей для сортировки предметов в инвентаре.

Игроки также хотели бы видеть фоторежим, а также официальную поддержку модификаций. Последнее проблематично, поскольку The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered разрабатывалась на движке Unreal Engine, а не на легко модифицируемом Creation Engine.

На данный момент неясно, что конкретно нас ожидает и на какие идеи решатся разработчики (и будут ли они вообще их использовать). Последняя разработка Bethesda пользуется огромным успехом, и разработчикам было бы логично выпустить крупное обновление, чтобы еще больше повысить популярность игры.

8
17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
DepressedPyrrhus

Оптимизацию, бл.. ь, почините!!!

11
ZAUSA
Разработчики The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered просят игроков поделиться идеями для будущих обновлений

За 20 лет же нельзя узнать о проблемах оригинала и желаниях фанатов.

8
Рикочико

Встроенные в игру порно моды 👍

4
Lamstors

Как насчёт нормально оптимизировать игру? Ах да, это ж должно быть по умолчанию у любого нормального проекта

4
prorock

Хочу броню для лошади за $$

2
ExperimentalRumble

YOU CRAZY?

Legend_of_the_Hero

Большое, крупное, новое сюжетное DLC.

1
Генерал Анатолий

Я знаю хорошую идею для DLC: главный герой пересекает границу со Скайримом, где его ловят имперские стражники и сажают в телегу, которая везет преступников...

5
Legend_of_the_Hero Генерал Анатолий

Да из этого даже можно целую игру сделать.

2
slim108 Генерал Анатолий

что-то мне подсказывает что потом будет казнь и там еще где-то замешан дракон... не знаю почему, но закрадывается такое смутное предчувствие :)

slim108

Не понял почему, если официальная поддержка модов проблематична, их уже больше тысячи сделали на nexus.

Kontr Strik

Ну это гвницовые моды походу, без скрипт экстендора

Sir Patrik

Your idies or you money (c)

ExperimentalRumble

Главное не стало бы как в starfield - игра симулятор загрузочных экранов!!!

Kontr Strik

Dlc morrowind

Extor Menoger

очивидно нужен режим переключения графики как в диабло 2 и хало чифтек

MunchkiN 616

что мена пичали и пичалит в свитках молчащий гг
но чтоб сделать болтливого гг с эмодзи нада другую игру заделать в общем