Разработчики The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered просят игроков поделиться идеями для будущих обновлений

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered пользуется огромным успехом, о чем свидетельствуют положительные отзывы и огромная популярность игры в Steam. Однако разработчики не останавливаются на достигнутом и спросили у игроков, какие изменения они хотели бы видеть в будущих обновлениях. Список, как вы можете догадаться, получился довольно длинным.

Одно из изменений, которого хотят игроки, - это улучшение спринта, чтобы сделать его более плавным и естественным. Кроме того, игроки просят изменить баланс сложности: многие утверждают, что «Адепт» слишком прост, а «Эксперт» слишком сложен. Не обошлось и без упоминания о создателе персонажей и о том, что разработчики должны добавить больше вариантов кастомизации для нашего героя.

Разумеется, одним из многочисленных улучшений было бы отображение веса предмета перед добавлением его в инвентарь, а также больше возможностей для сортировки предметов в инвентаре.

Игроки также хотели бы видеть фоторежим, а также официальную поддержку модификаций. Последнее проблематично, поскольку The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered разрабатывалась на движке Unreal Engine, а не на легко модифицируемом Creation Engine.

На данный момент неясно, что конкретно нас ожидает и на какие идеи решатся разработчики (и будут ли они вообще их использовать). Последняя разработка Bethesda пользуется огромным успехом, и разработчикам было бы логично выпустить крупное обновление, чтобы еще больше повысить популярность игры.