Разработчики The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered просят игроков поделиться идеями для будущих обновлений

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered пользуется огромным успехом, о чем свидетельствуют положительные отзывы и огромная популярность игры в Steam. Однако разработчики не останавливаются на достигнутом и спросили у игроков, какие изменения они хотели бы видеть в будущих обновлениях. Список, как вы можете догадаться, получился довольно длинным.
Одно из изменений, которого хотят игроки, - это улучшение спринта, чтобы сделать его более плавным и естественным. Кроме того, игроки просят изменить баланс сложности: многие утверждают, что «Адепт» слишком прост, а «Эксперт» слишком сложен. Не обошлось и без упоминания о создателе персонажей и о том, что разработчики должны добавить больше вариантов кастомизации для нашего героя.
Разумеется, одним из многочисленных улучшений было бы отображение веса предмета перед добавлением его в инвентарь, а также больше возможностей для сортировки предметов в инвентаре.
Игроки также хотели бы видеть фоторежим, а также официальную поддержку модификаций. Последнее проблематично, поскольку The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered разрабатывалась на движке Unreal Engine, а не на легко модифицируемом Creation Engine.
На данный момент неясно, что конкретно нас ожидает и на какие идеи решатся разработчики (и будут ли они вообще их использовать). Последняя разработка Bethesda пользуется огромным успехом, и разработчикам было бы логично выпустить крупное обновление, чтобы еще больше повысить популярность игры.
Оптимизацию, бл.. ь, почините!!!
За 20 лет же нельзя узнать о проблемах оригинала и желаниях фанатов.
Встроенные в игру порно моды 👍
Как насчёт нормально оптимизировать игру? Ах да, это ж должно быть по умолчанию у любого нормального проекта
Хочу броню для лошади за $$
YOU CRAZY?
Большое, крупное, новое сюжетное DLC.
Я знаю хорошую идею для DLC: главный герой пересекает границу со Скайримом, где его ловят имперские стражники и сажают в телегу, которая везет преступников...
Да из этого даже можно целую игру сделать.
что-то мне подсказывает что потом будет казнь и там еще где-то замешан дракон... не знаю почему, но закрадывается такое смутное предчувствие :)
Не понял почему, если официальная поддержка модов проблематична, их уже больше тысячи сделали на nexus.
Ну это гвницовые моды походу, без скрипт экстендора
Your idies or you money (c)
Главное не стало бы как в starfield - игра симулятор загрузочных экранов!!!
Dlc morrowind
очивидно нужен режим переключения графики как в диабло 2 и хало чифтек
что мена пичали и пичалит в свитках молчащий гг
но чтоб сделать болтливого гг с эмодзи нада другую игру заделать в общем