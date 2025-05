Ремастер Oblivion и Expedition 33 возглавили апрельский топ самых прибыльных игр в Steam

Аналитическое агентство GameDiscoverCo опубликовало свежую статистику десяти самых прибыльных апрельских релизов в сервисе Steam. Заметьте, что сюда не входят игровые сервисы и дополнения, а лишь вышедшие в течение месяца игры.

Чтобы было удобнее, рядом с названиями игр указаны даты релизов:

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered (22 апреля), $105,4 млн;

Clair Obscur: Expedition 33 (24 апреля), $25,3 млн;

RuneScape: Dragonwilds (15 апреля) - $25,2 млн;

The Last of Us Part II Remastered (3 апреля) - $15,8 млн;

Tempest Rising (17 апреля) - $7,6 млн

Blue Prince (10 апреля) - $7 млн;

Haste (1 апреля) - $4 млн;

Into the Dead: Our Darkest Days (9 апреля) - $3,3 млн;

FATAL FURY: City of the Wolves (21 апреля) - $2,8 млн;

The Hundred Line -Last Defense Academy- (24 апреля) - $2,8 млн.

Спустя всего одну неделю и без всякого продвижения The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered вырвалась в лидеры, а ее выручка превзошла показатели прошлогоднего «рекордсмена» Kingdom Come: Deliverance 2 по итогам февраля. На втором месте с большим отрывом расположилась jRPG Clair Obscur: Expedition 33, что является отличным результатом для студии из 30 -ти разработчиков да еще и дебютной игры.

Четвертое место досталось The Last of Us Part II Remastered, причем ее результаты оказались даже лучше, чем у The Last of Us Part I Remastered, чей низкий уровень технической составляющей стал причиной значительного количества возвратов. Самым неожиданным стало появление в топ-10 нескольких инди-игр, на фоне того, что в мартовском топе были в основном высокобюджетные тайтлы. Не менее удивительно, что три игры в списке (TES IV: Oblivion Remastered, RuneScape: Dragonwilds, Haste) даже не получили определенных дат релиза, а были выпущены буквально сразу.