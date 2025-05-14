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The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered 22.04.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.9 2 164 оценки

Ремастер Oblivion стал самой популярной игрой в Game Pass в этом году, обогнав Avowed и Clair Obscur: Expedition 33

AceTheKing AceTheKing

Портал TrueAchievements поделился статистикой популярности игр в сервисе Game Pass с января по апрель текущего года.

Самые популярные релизы в Game Pass в апреле 2025 года:

  1. The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered
  2. Clair Obscur: Expedition 33
  3. Crime Scene Cleaner
  4. South of Midnight
  5. Blue Prince
  6. SpongeBob SquarePants: The Patrick Star Game
  7. Commandos: Origins
  8. Borderlands 3
  9. Grand Theft Auto 5
  10. NHL 25

Самые популярные релизы в Game Pass с начала 2025 года:

  1. The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered
  2. Avowed
  3. Clair Obscur: Expedition 33
  4. Atomfall
  5. Sniper Elite: Resistance
  6. Ninja Gaiden 2 Black
  7. Crime Scene Cleaner
  8. South of Midnight
  9. Balatro
  10. EA Sports UFC 5

Как можно заметить, The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered на данный момент является самой популярной игрой в Game Pass в этом году: проект Bethesda обошел Avowed на 59,9%, а Clair Obscur: Expedition 33 - на 153,4%.

Тем не менее, Clair Obscur: Expedition 33 тоже показала отличный результат - французская RPG обогнала на 88,7% в апреле Crime Scene Cleaner, которая расположилась на третьем месте.

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
PanKotovsky
обогнав Avowed

С каждым днем мы все дальше от бога...

5
Константин335

А что не так?

1
hpi

И всё ближе к сатанизму.

1
JohnTornton

так в чём проблема? ты заплатил условные 10 баксов за подписку, и можешь установить любую игру самолично убедиться что там, а не слушать аутов в интернете

она же в топе не по продажам, в том же стиме например или в плейстейшн-сторе
запустило её условно 2млн человек, а через 30 минут дальше играть стали тока 30 тысяч

да и филя всем известный балабол, он там любые цифры может сочинять

1
Пользователь ВКонтакте

Они наверное просто игру запускают, и не играют). Кишкообразные данжи попросту не дают шанса эту игру испробовать. Как и нелепые коридоры в обливионе. // Василий Ким

4
hpi

Гейпасик двигает статистику. Запустил, поиграл и забил. Но статистика растёт.

3
JohnTornton

главное, что прибыль этих недоразрабов не растёт))

1
ConciseYu

лучший ТЭС, прохожу оригинал, железа для запуска игр на анрил 4 и 5 пока нет

2
Mihanbo

понятно дело что куча вылетов и глюков ,но это же беседка,они по сути даже 20летнюю игру доработать не смогли,но спосибо мододелам,что игру сделали играбельной,есть классные моды,благодаря которых игра играется с удовольствием и веселее)

1
Пользователь ВКонтакте

Лучший графонистый ремастер года🤗 // Nvidia Power

1