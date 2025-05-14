Ремастер Oblivion стал самой популярной игрой в Game Pass в этом году, обогнав Avowed и Clair Obscur: Expedition 33

Портал TrueAchievements поделился статистикой популярности игр в сервисе Game Pass с января по апрель текущего года.
Самые популярные релизы в Game Pass в апреле 2025 года:
- The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered
- Clair Obscur: Expedition 33
- Crime Scene Cleaner
- South of Midnight
- Blue Prince
- SpongeBob SquarePants: The Patrick Star Game
- Commandos: Origins
- Borderlands 3
- Grand Theft Auto 5
- NHL 25
Самые популярные релизы в Game Pass с начала 2025 года:
- The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered
- Avowed
- Clair Obscur: Expedition 33
- Atomfall
- Sniper Elite: Resistance
- Ninja Gaiden 2 Black
- Crime Scene Cleaner
- South of Midnight
- Balatro
- EA Sports UFC 5
Как можно заметить, The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered на данный момент является самой популярной игрой в Game Pass в этом году: проект Bethesda обошел Avowed на 59,9%, а Clair Obscur: Expedition 33 - на 153,4%.
Тем не менее, Clair Obscur: Expedition 33 тоже показала отличный результат - французская RPG обогнала на 88,7% в апреле Crime Scene Cleaner, которая расположилась на третьем месте.
С каждым днем мы все дальше от бога...
А что не так?
И всё ближе к сатанизму.
так в чём проблема? ты заплатил условные 10 баксов за подписку, и можешь установить любую игру самолично убедиться что там, а не слушать аутов в интернете
она же в топе не по продажам, в том же стиме например или в плейстейшн-сторе
запустило её условно 2млн человек, а через 30 минут дальше играть стали тока 30 тысяч
да и филя всем известный балабол, он там любые цифры может сочинять
Они наверное просто игру запускают, и не играют). Кишкообразные данжи попросту не дают шанса эту игру испробовать. Как и нелепые коридоры в обливионе. // Василий Ким
Гейпасик двигает статистику. Запустил, поиграл и забил. Но статистика растёт.
главное, что прибыль этих недоразрабов не растёт))
лучший ТЭС, прохожу оригинал, железа для запуска игр на анрил 4 и 5 пока нет
понятно дело что куча вылетов и глюков ,но это же беседка,они по сути даже 20летнюю игру доработать не смогли,но спосибо мододелам,что игру сделали играбельной,есть классные моды,благодаря которых игра играется с удовольствием и веселее)
Лучший графонистый ремастер года🤗 // Nvidia Power