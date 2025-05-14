Ремастер Oblivion стал самой популярной игрой в Game Pass в этом году, обогнав Avowed и Clair Obscur: Expedition 33

Портал TrueAchievements поделился статистикой популярности игр в сервисе Game Pass с января по апрель текущего года.

Самые популярные релизы в Game Pass в апреле 2025 года:

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered Clair Obscur: Expedition 33 Crime Scene Cleaner South of Midnight Blue Prince SpongeBob SquarePants: The Patrick Star Game Commandos: Origins Borderlands 3 Grand Theft Auto 5 NHL 25

Самые популярные релизы в Game Pass с начала 2025 года:

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered Avowed Clair Obscur: Expedition 33 Atomfall Sniper Elite: Resistance Ninja Gaiden 2 Black Crime Scene Cleaner South of Midnight Balatro EA Sports UFC 5

Как можно заметить, The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered на данный момент является самой популярной игрой в Game Pass в этом году: проект Bethesda обошел Avowed на 59,9%, а Clair Obscur: Expedition 33 - на 153,4%.

Тем не менее, Clair Obscur: Expedition 33 тоже показала отличный результат - французская RPG обогнала на 88,7% в апреле Crime Scene Cleaner, которая расположилась на третьем месте.