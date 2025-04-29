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The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered 22.04.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.9 1 303 оценки

Ремастер Oblivion стал третьим релизом года на PS5 по количеству игроков, уступив Monster Hunter Wilds и AC Shadows

monk70 monk70

Недавно произошёл неожиданный релиз The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered, которая уже преодолела отметку в 4 миллиона игроков. Благодаря цифрам Steam мы знаем, что игра имела сильный запуск на ПК, но теперь есть больше информации о ее коммерческих показателях на PlayStation.

По данным Game Trends, Oblivion Remastered показала хорошие результаты на PlayStation, став третьей игрой с наибольшим количеством игроков на момент запуска на платформе в 2025 году.

Из игр этого года Oblivion Remastered уступила только Monster Hunter Wilds и Assassin's Creed Shadows, отстав от последней всего на 4,7%.

10 лучших релизов 2025 года на данный момент (по количеству игроков на момент запуска):

  1. Monster Hunter Wilds
  2. Assassin's Creed Shadows
  3. The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered
  4. Split Fiction
  5. Clair Obscur Expedition 33
  6. MLB The Show 25
  7. Days Gone Remastered
  8. WWE 2K25
  9. Kingdom Come Deliverance II
  10. The First Berserker Khazan
4
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Ahnx

Ждём Скайбливион, а это недоразумение - в топку.

8
Legioner999

норм дела на сонсолях. настолько играть не во что, что игра 2006 года в топ 3 популярности

2
borsic

Я вот что не пойму, а патчи или ещё что-то будет вообще?

1
Just_a_guy

Сейчас, к сожалению, редко выпускают патчи оперативно. Может три недели пройти до нового патча, потом ещё три до следующего и т. д.

2
Just_a_guy

Отличная, проверенная временем игра. Вполне закономерно.

1
Bercerck

Когда на моей карте всё летит.....Тут просадки и вылеты..А так да.... хорошая игра...Ну понимаю ес ли-бы призрак цусимы вылетал бы..Там каждый листочек прописан.....