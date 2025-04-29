Ремастер Oblivion стал третьим релизом года на PS5 по количеству игроков, уступив Monster Hunter Wilds и AC Shadows

Недавно произошёл неожиданный релиз The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered, которая уже преодолела отметку в 4 миллиона игроков. Благодаря цифрам Steam мы знаем, что игра имела сильный запуск на ПК, но теперь есть больше информации о ее коммерческих показателях на PlayStation.

По данным Game Trends, Oblivion Remastered показала хорошие результаты на PlayStation, став третьей игрой с наибольшим количеством игроков на момент запуска на платформе в 2025 году.

Из игр этого года Oblivion Remastered уступила только Monster Hunter Wilds и Assassin's Creed Shadows, отстав от последней всего на 4,7%.

10 лучших релизов 2025 года на данный момент (по количеству игроков на момент запуска):