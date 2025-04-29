Ремастер Oblivion стал третьим релизом года на PS5 по количеству игроков, уступив Monster Hunter Wilds и AC Shadows

Недавно произошёл неожиданный релиз The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered, которая уже преодолела отметку в 4 миллиона игроков. Благодаря цифрам Steam мы знаем, что игра имела сильный запуск на ПК, но теперь есть больше информации о ее коммерческих показателях на PlayStation.
По данным Game Trends, Oblivion Remastered показала хорошие результаты на PlayStation, став третьей игрой с наибольшим количеством игроков на момент запуска на платформе в 2025 году.
Из игр этого года Oblivion Remastered уступила только Monster Hunter Wilds и Assassin's Creed Shadows, отстав от последней всего на 4,7%.
10 лучших релизов 2025 года на данный момент (по количеству игроков на момент запуска):
- Monster Hunter Wilds
- Assassin's Creed Shadows
- The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered
- Split Fiction
- Clair Obscur Expedition 33
- MLB The Show 25
- Days Gone Remastered
- WWE 2K25
- Kingdom Come Deliverance II
- The First Berserker Khazan
Ждём Скайбливион, а это недоразумение - в топку.
норм дела на сонсолях. настолько играть не во что, что игра 2006 года в топ 3 популярности
Я вот что не пойму, а патчи или ещё что-то будет вообще?
Сейчас, к сожалению, редко выпускают патчи оперативно. Может три недели пройти до нового патча, потом ещё три до следующего и т. д.
Отличная, проверенная временем игра. Вполне закономерно.
Когда на моей карте всё летит.....Тут просадки и вылеты..А так да.... хорошая игра...Ну понимаю ес ли-бы призрак цусимы вылетал бы..Там каждый листочек прописан.....