Ремастер Oblivion взлетел на первое место в топе продаж Steam и привлёк более 80 тыс. игроков онлайн

Сегодня Bethesda анонсирована и выпустила ремастер The Elder Scrolls 4: Oblivion. Игра продается по цене в 50 долларов (и также доступна в Game Pass), чего некоторые не ожидали, но, несмотря на это, она мгновенно взлетела на вершину списка бестселлеров Steam.
Кроме того, как сообщает SteamDB, в игре одновременно находится 82 120 игроков на момент написания новости. Очевидно, в дальнейшем это число увеличится, особенно на выходных.
Ремастер был совместно разработан Bethesda и Virtuos, и, как и стандартное издание, поставляется в подарочном издании с артбуком, саундтреком и различными косметическими средствами, включая роскошные доспехи для лошади.
Что касается того, как он работает, Том Мастейн из Bethesda говорит, что Oblivion Remastered стремится быть «более дружелюбным к геймерам с современным оборудованием. Это Oblivion в его наиболее полной форме».
Исполнительный продюсер Virtuos Алекс Мерфи добавляет: «Мы использовали почти все основные функции Unreal Engine 5». Ремастер имеет довольно внушительный размер в 125 ГБ.
ахахахахха опять успех уровня Веилгарда будут месяц обсуждать
Судя по комментариям на пегаче, любая игра, у которой онлайн меньше половины миллиона - это провал и подготовка компании разработчика к разорению.
при этом никто не учитывает консоли)
Для ремастера игры 20 летней давности онлайн очень хороший и растет пока еще. НУ и бюджет скорее всего далеко не такой огромный как у Фейлгарда. Так что это успех.
Почему? Учитывают. Надо просто голову включать при подсчете.
Для инфо:
ZoG сообщили, что уже начали заниматься русификацией.
Игра вообще не впечатляет, тупо натянули графику на старый движок, требования как обычно задрали, 5 анриалом даже не пахнет, но и ценник конь.
А ты чё, чего-то другого ждал?
Половина фанатов даже не запустит просто игру.
Я хз, Xbox+4k телик. Отличный опыт, графоний не плох, геймплей до боли знакомый. Анимашки бега в гору не очень. Но это такое...
Так всегда есть как минимум два варианта поведения.
а). Возмущайся, "ной", требуй изменений в своих интересах или ты будешь играть в торрент версию а не занесешь Говарду копеечку.
б). Терпи, ешь что подают, принимай то что есть и большего не требуй, подставляй другую щеку, нагнувшись крепко держи руками раздвинутые булки.
Но попрекать других, в том что они не желают быть терпилами, это что-то новенькое. :)
Правильно. Возмущайся и требуй изменений. Можешь даже поставить палатку напротив дома Тода и митинговать там с транспарантом.
Посмотрел первые прохождения на тытрубе. Это все тот же старый кривой обливион, только с современной графикой. Базовые механики те же, анимации те же, локации те же, все мобы находятся на тех же местах, сценки такие же всратые, рожи с выпучеными глазами в наличии.
Ну то есть то что мы и хотели от правильного ремастера
Ну так на то и ремастер, не ремейк же, берется старый код, и по верх накладывается анриел 5 с улучшенной графикой вот и весь секрет.
Да
Да, ремастер, а разговоров то было
Ну это да, лучше не верить не когда слухам, и проходить мимо утечек, и не будет разочарований, я например не чего завышенного не ожидал от обливиона, и не особо расстроен теперь, т.к не ждал прорыва от беседки.
При том, что оптимизиции нет и баги. Схаааавали.
Do you know English
Yes, I do. So what?
Из того что уже успел увидеть, это на 100% тот же обливион (включая ИИ 😅) , просто с графоном и некоторыми доработками, которых оригиналу не хватало (типа спринта). Так что ремастер свое название оправдывает.
Ну так это не ремейк, не стоит путать, ремастер добавляет современное разрешение, правит текстуры и освещение и оптимизирует под новые системы и на этом всё
Тут все с нуля сделано. По сути как Dead Space ремейк.
учитесь как надо экономить на маркетинге)
Там весь текст тот же остался, русификатор выйдет в самое ближайшее время
Там уже 100к+
35$ же, по ходу в разных облостях разные цены.
Пофигизм мое почтение - просто впихнуть элементы интерфейса из Скарима без какой либо стилизации. Можно же было сделать то что мододелы давно сделали для оригинала.
На 3060 с 6 Гб идёт?
Да
Увидел, как чел на стриме тестит игру на 3060 на ультрах 25 фпс, думаю, на средне-высоких 60 стабильных фпс получишь
какой вообще смысл брать 3060 на 6 гб, если даже 8 гб не хватает?
ну видимо на что хватило...
на авито глянул там разница в 10 тысяч. не думал что из-за 2 гигов такой разрыв будет...
Ну не контр срайк же очевидно
Всего 80к, я думал там будет под 500к минимум. Может к выходным будет больше, все же большая часть потенциальных игроков в будни заняты другими делами.
130 уже и растет.
Тодд Говард молодец. Политик, лидер и борец.
Слыш купи, а если не слыш, то можешь так играть.
124,055 уже
На торентах тоже мгновенно взлетел . Где ж только найти под него те 120 гигов на ссд . Их нет и не предвидится в ближайшее время пока хоть что то не пройду // Илья Прохоров