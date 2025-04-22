Ремастер Oblivion взлетел на первое место в топе продаж Steam и привлёк более 80 тыс. игроков онлайн

Сегодня Bethesda анонсирована и выпустила ремастер The Elder Scrolls 4: Oblivion. Игра продается по цене в 50 долларов (и также доступна в Game Pass), чего некоторые не ожидали, но, несмотря на это, она мгновенно взлетела на вершину списка бестселлеров Steam.

Кроме того, как сообщает SteamDB, в игре одновременно находится 82 120 игроков на момент написания новости. Очевидно, в дальнейшем это число увеличится, особенно на выходных.

Ремастер был совместно разработан Bethesda и Virtuos, и, как и стандартное издание, поставляется в подарочном издании с артбуком, саундтреком и различными косметическими средствами, включая роскошные доспехи для лошади.

Что касается того, как он работает, Том Мастейн из Bethesda говорит, что Oblivion Remastered стремится быть «более дружелюбным к геймерам с современным оборудованием. Это Oblivion в его наиболее полной форме».

Исполнительный продюсер Virtuos Алекс Мерфи добавляет: «Мы использовали почти все основные функции Unreal Engine 5». Ремастер имеет довольно внушительный размер в 125 ГБ.