Ремастер The Elder Scrolls 4: Oblivion получил свою первую скидку в размере 20%

Вчера вечером в Steam стартовала распродажа посвященная франшизе The Elder Scrolls. Свою первую скидку в размере 20% получила недавно вышедшая The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered.
Обновлённая версия Oblivion включает в себя улучшенные текстуры, переработанное освещение, обновлённые модели персонажей и объектов, а также поддержку современных разрешений. Разработчики сохранили оригинальную атмосферу игры, при этом добавив множество технических улучшений, делающих игровой процесс более комфортным.
The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
ой а что такое? что случилось? неужели её больше ни кто покупать не хочет кроме фанатов потмоу что оптимизации нет и а баги есть?))
Я на своем ведре играл и там отлично идет. Багов не встречал, но я мало играл
да ладно
у меня 3060 ртх
вылетает постоянно
в любое время и в любом месте, просто так без всякой причины
фпс ваще падает по 20 иногда даже
все настройки ваще пришлось на средних, только текстуры, ткани и волосы на высоких, + длсс ультрапроизводительность
а всякие моды на оптимизацию никак не помогают
монитор 4к, но в игре пришлось 2к ставить
А ты сверхразум играть на фухд видюхи в 4к-2к прям аплодирую тебе
В фулхлд эта же видюха у меня на ультрах прёт облу в 70-80 ФПС
Привет типам один и два! Оно это ждало, чтоб поиграть!
Стоит ли сразу проходить ремастер, или для начала лучше глянуть оригинал?
Имхо не вижу смысла играть в оригинал. Все механики перенесены в ремастер+ немного изменена прокачка.
И даже классика в виде запертого сундука, который ты пытаешься 15 минут взломать, а в конце оказывается что внутри лежит вилка, кружка и 20 септимов - все это бережно перенесено в ремастер.
проходи ремастер сразу. как и написали уже-они перенесли все особенности=) и фишки и баги=)
остальное модами добьешь,чего захочется. Хотя я 2 паза ставил неофицальный патч и каждый раз стало хуже,удалял и уже при помощи консоли пару мест проходил.