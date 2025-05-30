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The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered 22.04.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.9 2 465 оценок

Ремастер The Elder Scrolls 4: Oblivion получил свою первую скидку в размере 20%

AceTheKing AceTheKing

Вчера вечером в Steam стартовала распродажа посвященная франшизе The Elder Scrolls. Свою первую скидку в размере 20% получила недавно вышедшая The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered.

Обновлённая версия Oblivion включает в себя улучшенные текстуры, переработанное освещение, обновлённые модели персонажей и объектов, а также поддержку современных разрешений. Разработчики сохранили оригинальную атмосферу игры, при этом добавив множество технических улучшений, делающих игровой процесс более комфортным.

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

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9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Игорь Болонев

ой а что такое? что случилось? неужели её больше ни кто покупать не хочет кроме фанатов потмоу что оптимизации нет и а баги есть?))

5
-zotik-

Я на своем ведре играл и там отлично идет. Багов не встречал, но я мало играл

3
theatre off tragedy -zotik-

да ладно

у меня 3060 ртх

вылетает постоянно

в любое время и в любом месте, просто так без всякой причины

фпс ваще падает по 20 иногда даже

все настройки ваще пришлось на средних, только текстуры, ткани и волосы на высоких, + длсс ультрапроизводительность

а всякие моды на оптимизацию никак не помогают

монитор 4к, но в игре пришлось 2к ставить

Nodas theatre off tragedy
меня 3060 ртх
монитор 4к, но в игре пришлось 2к ставить

А ты сверхразум играть на фухд видюхи в 4к-2к прям аплодирую тебе

В фулхлд эта же видюха у меня на ультрах прёт облу в 70-80 ФПС

yariko ookami
Разработчики сохранили оригинальную атмосферу игры, при этом добавив множество технических улучшений

Привет типам один и два! Оно это ждало, чтоб поиграть!

1
GG4

Стоит ли сразу проходить ремастер, или для начала лучше глянуть оригинал?

1
Влад Борщ111

Имхо не вижу смысла играть в оригинал. Все механики перенесены в ремастер+ немного изменена прокачка.

2
Влад Борщ111 Влад Борщ111

И даже классика в виде запертого сундука, который ты пытаешься 15 минут взломать, а в конце оказывается что внутри лежит вилка, кружка и 20 септимов - все это бережно перенесено в ремастер.

2
remark24

проходи ремастер сразу. как и написали уже-они перенесли все особенности=) и фишки и баги=)

остальное модами добьешь,чего захочется. Хотя я 2 паза ставил неофицальный патч и каждый раз стало хуже,удалял и уже при помощи консоли пару мест проходил.