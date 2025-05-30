Ремастер The Elder Scrolls 4: Oblivion получил свою первую скидку в размере 20%

Вчера вечером в Steam стартовала распродажа посвященная франшизе The Elder Scrolls. Свою первую скидку в размере 20% получила недавно вышедшая The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered.

Обновлённая версия Oblivion включает в себя улучшенные текстуры, переработанное освещение, обновлённые модели персонажей и объектов, а также поддержку современных разрешений. Разработчики сохранили оригинальную атмосферу игры, при этом добавив множество технических улучшений, делающих игровой процесс более комфортным.

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.