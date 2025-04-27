Ремастер The Elder Scrolls 4: Oblivion преодолел отметку в 200 тыс. игроков онлайн в Steam

The Elder Scrolls 4: Oblivion — одна из самых знаковых RPG, когда-либо созданных, и с выходом Oblivion Remastered игра получила новую жизнь. Ремастеринговое издание отличается улучшенной графикой, улучшенным игровым процессом и всем включенным контентом DLC. Независимо от того, посещаете ли вы Сиродил повторно или играете впервые, ремастеринговая версия предлагает захватывающий опыт на современных платформах.

Выпущенная сразу же после анонса, без какой-либо рекламной кампании перед релизом, ремастеринговая версия Oblivion, однако, сумела собрать большую аудиторию. Ранее Bethesda сообщала о более четырех миллиона игроков на всех платформах, а совсем недавно, по данным сайта SteamDB, игра достигла пикового числа одновременных пользователей в 205 499 только в Steam.