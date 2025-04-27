Ремастер The Elder Scrolls 4: Oblivion преодолел отметку в 200 тыс. игроков онлайн в Steam

The Elder Scrolls 4: Oblivion — одна из самых знаковых RPG, когда-либо созданных, и с выходом Oblivion Remastered игра получила новую жизнь. Ремастеринговое издание отличается улучшенной графикой, улучшенным игровым процессом и всем включенным контентом DLC. Независимо от того, посещаете ли вы Сиродил повторно или играете впервые, ремастеринговая версия предлагает захватывающий опыт на современных платформах.
Выпущенная сразу же после анонса, без какой-либо рекламной кампании перед релизом, ремастеринговая версия Oblivion, однако, сумела собрать большую аудиторию. Ранее Bethesda сообщала о более четырех миллиона игроков на всех платформах, а совсем недавно, по данным сайта SteamDB, игра достигла пикового числа одновременных пользователей в 205 499 только в Steam.
Красавицы! Жаль игра не оч
Поддерживаю, худшая часть тес
Если вам казалось, что в Старфилде слишком много загрузок через каждые 5 минут, то тут вы вообще охренеете :DDD.
Закрыл первые врата,не сказал бы что прям напрягло.Может дальше там где начинается...
Ремастер вобще не понравился. Напихали слишком много повестки, а косяки старой части допилить забыли.
А какая там еще повестка, кроме выбора пола?, просто не играл еще, интересно заранее узнать
1. Рыцари негры. Негры везде, даже на севере.
2. Баба-бандиты буквально 70% всех противников.
3. Женские персонажи с выкрученной маскулинностью.
Как минимум.
Некоторые правы, наверно лучше не делать ремейки и ремастеры, подобных игр, чтобы не поганить повесткой
хороший результат, хорошей игры
Хороший результат для наци, которые намеренно удаляют всё русское.
Атмосфера кайфовая с музыкой ,графон есть.На этом плюсы заканчиваются.Хз ковырять это смысла не вижу.Пусть разрабы и мододелы допиливают.Глядишь что то годное и выйдет через пол годика.
на 3070, в открытом мире в разрешении 1920 1080, высокие настройки, 60 фпс с просадками до 50, мда....
После выхода с канализации снес, удовольствие бегать с разрывом картинки так себе.
Чего еще ожидать от 5летней затычки с 8гб памяти
бл*ть какой же ты одноклеточный.
так и разрешение не 2k, cyberpunk без лучей 120 без dlss, RDR2 130, AC Odyssey 110 макс графика, это игры по графике, анимации, эффектам превосходят эту игру, так что затычка у тебя в одном месте, если игра может только на топовых картах выдать премилый фпс в fullhd, это означает нет оптимизации ни какой! Я начал играть фпс 120 все приятно, вышел с подземелья опа 50-60, понизить разрешение на 50 процентов фпс до 90 поднялся, но это разрешение 1024*768.
Результат то хороший, но где ПАТЧИ:? Они собираются фиксить игру? оптимизация? баги? неее?
Зачем про каждую отметку онлайна спамить новости?
Чтобы бонусы залутать, что за вопросы?
Схавали овноеды
на руторе вроде лежит репак с русиком, но не качал, так как думал начинать ведьмак 3 проходить, вроде его кто-то тут из местных хвалил и советовал пройти
Ощущается и играет как Старый обливион, за это прям плюс. Но блин, НПС все поломан, больше всего именно это раздражает.