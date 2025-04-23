Ремастер The Elder Scrolls 4: Oblivion привлек более 182 000 одновременных игроков в одном только Steam

Ремастер легендарной ролевой игры The Elder Scrolls 4: Oblivion стартовал с внушительными результатами. По данным SteamDB, в день выхода Oblivion Remastered зафиксировано 182 298 одновременных игроков в Steam — это впечатляющее число для любого проекта.

После месяцев утечек и слухов обновлённая версия классической RPG наконец вышла во вторник, и сразу же собрала огромную аудиторию. Учитывая, что игра также доступна в Game Pass и через Windows Store, реальное количество игроков на ПК, вероятно, ещё выше.

Это яркий старт для ремастера, демонстрирующий неизменную любовь фанатов к одной из самых атмосферных частей серии. Посмотрим, как долго проект сможет удерживать такую популярность в ближайшие недели.

Oblivion Remastered доступна на Xbox Series X/S, PS5 и PC.