Ремастер The Elder Scrolls 4: Oblivion привлек более 182 000 одновременных игроков в одном только Steam

Ремастер легендарной ролевой игры The Elder Scrolls 4: Oblivion стартовал с внушительными результатами. По данным SteamDB, в день выхода Oblivion Remastered зафиксировано 182 298 одновременных игроков в Steam — это впечатляющее число для любого проекта.
После месяцев утечек и слухов обновлённая версия классической RPG наконец вышла во вторник, и сразу же собрала огромную аудиторию. Учитывая, что игра также доступна в Game Pass и через Windows Store, реальное количество игроков на ПК, вероятно, ещё выше.
Это яркий старт для ремастера, демонстрирующий неизменную любовь фанатов к одной из самых атмосферных частей серии. Посмотрим, как долго проект сможет удерживать такую популярность в ближайшие недели.
Oblivion Remastered доступна на Xbox Series X/S, PS5 и PC.
182 тысячи платных бетатестеров повесточной шняги 😂
Когда это обла успела стать повесточной шнягой?
И это майки на пиар игры вобще денег не потратили. В этом смысле они конечно странные, в плане пиар компаний, тупо либо очень скудно либо вообще нет.
182тысяч любителей кривой анимации, ужасной оптимизации, 5090 даже 30 фпс на ультра не дает, повестки, однотипных пещер, убогих диалогов, отсутствие эпичного сюжета и т.д. В 2025 году я не понимаю, как в это играть после KDC2 и Ведьмака3, Готика2 в тысячу раз интереснее. А обла еще на выходе была посредственной игрой на 7 из 10, которую все фанаты Морровинда пинали, за кучу косяков.
Да там вся боевка и анимаци на уровне тех лет, когда оригинал вышел . Тупоперенесли все на новый движок не изменив по сути ничего.
ну для мени они обе лучшие рпг 2006 года - готика 3 и обливион, но мне всегда готика больше нравилась масштабами и ручной проработкой открытого мира
Может хватит играть в 4к. И тогда, внезапно. Появится оптимизация. Представляете?
Взял игру еще на релизе, играл с удовольствием, как и все адекватные игроки. Максимально пох на мнение фанатиков Морровинда, что тогда, что сейчас. На редкость шизанутая публика, их место в дурке, а не на форумах