Русификатор от Segnetofaza для TES 4: Oblivion Remastered получил крупное обновление 0.51

Сегодня команда Segnetofaza выпустила крупное обновление 0.51 для текстового русификатора для The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered.
Русификатор получил ряд крупных доработок и улучшений:
- Исправлены ошибки, которые присылались в дискорд;
- Массовые исправления в книгах для улучшения восприятия текста;
- Коррекция перевода вступительных и заключительных титров в игре;
- Добавлен пятый блок, заменяющий машинный перевод ручным;
- Заменён "рукописный" шрифт на более читабельный;
- Новый метод упаковки текста в игру с сохранением оригинального тегирования.
Русификатор доступен для скачивания с нашего сайта: