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The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered 22.04.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.9 2 130 оценок

Русификатор от Segnetofaza для TES 4: Oblivion Remastered получил крупное обновление 0.51

AceTheKing AceTheKing

Сегодня команда Segnetofaza выпустила крупное обновление 0.51 для текстового русификатора для The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered.

Русификатор получил ряд крупных доработок и улучшений:

  • Исправлены ошибки, которые присылались в дискорд;
  • Массовые исправления в книгах для улучшения восприятия текста;
  • Коррекция перевода вступительных и заключительных титров в игре;
  • Добавлен пятый блок, заменяющий машинный перевод ручным;
  • Заменён "рукописный" шрифт на более читабельный;
  • Новый метод упаковки текста в игру с сохранением оригинального тегирования.

Русификатор доступен для скачивания с нашего сайта:

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered "Интеграция текстового перевода от 1С" [0.5.1] {Segnetofaza}
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