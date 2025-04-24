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The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered 22.04.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.7 485 оценок

Русификатор TES 4: Oblivion Remastered от Segnetofaza получил крупное обновление - весь текст 1С адаптирован к игре

AceTheKing AceTheKing

Segnetofaza и ее команда сообщили о выпуске нового крупного обновления для текстового русификатора The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered на базе перевода от 1С для оригинальной игры.

По сравнению с первой версией русификатора, в версии 0.11 были внесены следующие улучшения:

  • Исправление ошибок, на основе фидбека от пользователей из дискорда;
  • Теперь весь текст из версии 1С был адаптирован к игре;
  • Нормальный выбор пола вместо типа тела;
  • Внесены правки в шрифты игры для повышения читабельности текста;
  • В меню в качестве альтернативы стал доступен английский язык.
The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered "Интеграция текстового перевода от 1С" [0.1] {Segnetofaza}

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

21
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
CruSwe

ай чо за львы эти тигры

13
Fronyx

Жаль игра не оч

7
PaTi6op

Красавцы)

3
BloomingVysor

Лучшие! Спасибо)

2
Юрий Пенкин

а фон субтитров можно сделать? и шрифт ещё сильнее увеличить? а то сливается иногда

1
AntiFlash123

Гойда

1
jax baron

прекрасно

TRADS80

Спасибо.

Alex Spector

Но всё равно нет-нет да и встретится английский текст

EbAsOsInA

А когда они звук перенести примерно обещают?

bazyl2011

звук не они переносят, но там вроде 1с озвучку перенесли уже, все дополнительное озвучат нейронокой и допилят)

Scerkrou7

https://boosty.to/synthvoiceru держи