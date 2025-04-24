Русификатор TES 4: Oblivion Remastered от Segnetofaza получил крупное обновление - весь текст 1С адаптирован к игре

Segnetofaza и ее команда сообщили о выпуске нового крупного обновления для текстового русификатора The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered на базе перевода от 1С для оригинальной игры.

По сравнению с первой версией русификатора, в версии 0.11 были внесены следующие улучшения:

Исправление ошибок, на основе фидбека от пользователей из дискорда;

Теперь весь текст из версии 1С был адаптирован к игре;

Нормальный выбор пола вместо типа тела;

Внесены правки в шрифты игры для повышения читабельности текста;

В меню в качестве альтернативы стал доступен английский язык.

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.