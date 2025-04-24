Русификатор TES 4: Oblivion Remastered от Segnetofaza получил крупное обновление - весь текст 1С адаптирован к игре

Segnetofaza и ее команда сообщили о выпуске нового крупного обновления для текстового русификатора The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered на базе перевода от 1С для оригинальной игры.
По сравнению с первой версией русификатора, в версии 0.11 были внесены следующие улучшения:
- Исправление ошибок, на основе фидбека от пользователей из дискорда;
- Теперь весь текст из версии 1С был адаптирован к игре;
- Нормальный выбор пола вместо типа тела;
- Внесены правки в шрифты игры для повышения читабельности текста;
- В меню в качестве альтернативы стал доступен английский язык.
The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
ай чо за львы эти тигры
Жаль игра не оч
Красавцы)
Лучшие! Спасибо)
а фон субтитров можно сделать? и шрифт ещё сильнее увеличить? а то сливается иногда
Гойда
прекрасно
Спасибо.
Но всё равно нет-нет да и встретится английский текст
А когда они звук перенести примерно обещают?
звук не они переносят, но там вроде 1с озвучку перенесли уже, все дополнительное озвучат нейронокой и допилят)
https://boosty.to/synthvoiceru держи