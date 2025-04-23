Segnetofaza портировала качественный текстовый русификатор от 1С для The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered

Как стало известно, Segnetofaza и ее команде уже удалось портировать качественный текстовый русификатор от 1С для The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered.
По словам переводчицы, в первой версии русификатора текст от 1С был по максимуму интегрирован в ремастер, а оставшиеся строки переведены машинным способом. Соотношение машинного текста к ручному составило 1 к 3.
Известные проблемы русификатора:
- Может встречаться текст на английском языке;
- Часть перевода была выполнена с помощью нейросети;
- Некоторое количество ошибок разметки текста и строк;
- Требуются вычитка и плейтесты.
Скачать русификатор можно с нашего сайта:
на 1070 в 75фпс вполне играбельно ...
прям как в 2007 на 8800gts
Но перевод та будем не полным ведь там добавили много новых диалогов🤔 // Александр Королёв
Прочитай дальше заголовка, не будь DTF'ером.
они про вас так же говорят :)
По Обливиону просто тонна классных новостей и русификатор хороший подвезли и редактор модов работает, красотища да и сам ремастер сделан отлично, хотя по мне это больше ремейк, картинка просто загляденье.
GameVoice интересно будут переводить? Хотя труд титанический, это не Субнаутика или Алан Проснулся // Александр Королёв
На вряд ли , очень большая игра // Алексей Маковецкий
Уже ответили, что слишком масштабно для них. А Рыбозëров вообще мне уже полтора часа доказывает, что обла никому в пень не упёрлась и вообще Сан-Андрес лучше // Миша Калинин
Да и ещё - зачем переводить обливион , если озвучка у неё уже есть , умельцы уже взяли озвучку оригинала и даже портировали . не без ошибок но игра теперь играбельна с Русским языком // Алексей Маковецкий
ZoG перенесут озвучку и текст с оригинала, нужно просто время // Илья Афанасьев
Ай красавица, спасибо
Отличная новость!) Спустя время и проблемы все будут устранены)
Соскучился по TES а тут подарок.
Подожду месяц - два пока не доделают