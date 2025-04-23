Segnetofaza портировала качественный текстовый русификатор от 1С для The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered

Как стало известно, Segnetofaza и ее команде уже удалось портировать качественный текстовый русификатор от 1С для The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered.

По словам переводчицы, в первой версии русификатора текст от 1С был по максимуму интегрирован в ремастер, а оставшиеся строки переведены машинным способом. Соотношение машинного текста к ручному составило 1 к 3.

Известные проблемы русификатора:

Может встречаться текст на английском языке;

Часть перевода была выполнена с помощью нейросети;

Некоторое количество ошибок разметки текста и строк;

Требуются вычитка и плейтесты.

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