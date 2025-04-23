ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered 22.04.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.6 202 оценки

Segnetofaza портировала качественный текстовый русификатор от 1С для The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered

AceTheKing AceTheKing

Как стало известно, Segnetofaza и ее команде уже удалось портировать качественный текстовый русификатор от 1С для The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered.

По словам переводчицы, в первой версии русификатора текст от 1С был по максимуму интегрирован в ремастер, а оставшиеся строки переведены машинным способом. Соотношение машинного текста к ручному составило 1 к 3.

Известные проблемы русификатора:

  • Может встречаться текст на английском языке;
  • Часть перевода была выполнена с помощью нейросети;
  • Некоторое количество ошибок разметки текста и строк;
  • Требуются вычитка и плейтесты.

Скачать русификатор можно с нашего сайта:

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered "Интеграция текстового перевода от 1С" [0.1] {Segnetofaza}
20
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
PanKotovsky
16
GamingWorkshop

на 1070 в 75фпс вполне играбельно ...

5
Юрий Пенкин

прям как в 2007 на 8800gts

Пользователь ВКонтакте

Но перевод та будем не полным ведь там добавили много новых диалогов🤔 // Александр Королёв

5
Anglerfish

Прочитай дальше заголовка, не будь DTF'ером.

9
Юрий Пенкин Anglerfish

они про вас так же говорят :)

saa0891

По Обливиону просто тонна классных новостей и русификатор хороший подвезли и редактор модов работает, красотища да и сам ремастер сделан отлично, хотя по мне это больше ремейк, картинка просто загляденье.

1
Пользователь ВКонтакте

GameVoice интересно будут переводить? Хотя труд титанический, это не Субнаутика или Алан Проснулся // Александр Королёв

Пользователь ВКонтакте

На вряд ли , очень большая игра // Алексей Маковецкий

Пользователь ВКонтакте

Уже ответили, что слишком масштабно для них. А Рыбозëров вообще мне уже полтора часа доказывает, что обла никому в пень не упёрлась и вообще Сан-Андрес лучше // Миша Калинин

Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Да и ещё - зачем переводить обливион , если озвучка у неё уже есть , умельцы уже взяли озвучку оригинала и даже портировали . не без ошибок но игра теперь играбельна с Русским языком // Алексей Маковецкий

Пользователь ВКонтакте

ZoG перенесут озвучку и текст с оригинала, нужно просто время // Илья Афанасьев

Cimeries666

Ай красавица, спасибо

Misha Mi

Отличная новость!) Спустя время и проблемы все будут устранены)

Igor Udilov

Соскучился по TES а тут подарок.

Lekrefo

Подожду месяц - два пока не доделают