Состоялся выход машинного перевода для ремастера The Elder Scrolls 4: Oblivion

Ремастер The Elder Scrolls 4: Oblivion вышел несколько часов назад и на релизе не получил официальную русскую локализацию. Однако энтузиасты довольно быстро устранили это недоразумение и уже успели выпустить первую версию машинного перевода, выполненного благодаря Яндекс.переводчику. За работу следует поблагодарить пользователя портала ZOG SamhainGhost.
Скачать локализацию можно по ссылке ниже.
Также следует уточнить, что этот перевод не имеет ничего общего с работой по локализации, над которым работают авторы русификатора для Starfield.
это текст?
Ясен пень, что текст.
Текст , причём с битыми тегами. Если прям не втерпёж , можно поиграться
Конечно озвучка. Буквально за пару часов переозвучили всё)
ты уже глянул?
Да
Зачем машинный если есть офф от старой версии?
ну может потому что там старая версия и к новой не подойдёт , не ? что за глупые вопросы ..
Ну если еще его не запихнули в ремастер, значит он еще не подходит. И что мешает тебе это сделать?
В ремастере есть новые диалоги, и я очень сомневаюсь, что оригинальный перевод будет совместим с ремастером
"Вы имеете моё ухо, гражданин"
"Истинно только его сударь !"
проверил, работает. Очень даже не плохо!
Щас скачивать или подождать нейроозвучку. Вопрос однако.
лучше хотябы нормальный текст, как минимум, подождать, думаю.
быстро,молодцы!!!!!