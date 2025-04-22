Состоялся выход машинного перевода для ремастера The Elder Scrolls 4: Oblivion

Ремастер The Elder Scrolls 4: Oblivion вышел несколько часов назад и на релизе не получил официальную русскую локализацию. Однако энтузиасты довольно быстро устранили это недоразумение и уже успели выпустить первую версию машинного перевода, выполненного благодаря Яндекс.переводчику. За работу следует поблагодарить пользователя портала ZOG SamhainGhost.

Скачать локализацию можно по ссылке ниже.

Также следует уточнить, что этот перевод не имеет ничего общего с работой по локализации, над которым работают авторы русификатора для Starfield.