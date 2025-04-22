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The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered 22.04.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.8 133 оценки

Состоялся выход машинного перевода для ремастера The Elder Scrolls 4: Oblivion

monk70 monk70

Ремастер The Elder Scrolls 4: Oblivion вышел несколько часов назад и на релизе не получил официальную русскую локализацию. Однако энтузиасты довольно быстро устранили это недоразумение и уже успели выпустить первую версию машинного перевода, выполненного благодаря Яндекс.переводчику. За работу следует поблагодарить пользователя портала ZOG SamhainGhost.

Скачать локализацию можно по ссылке ниже.

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered "Русификация текста"

Также следует уточнить, что этот перевод не имеет ничего общего с работой по локализации, над которым работают авторы русификатора для Starfield.

24
18
Комментарии: 18
Ваш комментарий
Gеralt of rivia

это текст?

8
Котян Сутоевич

Ясен пень, что текст.

3
Дмитрий Тимчишин

Текст , причём с битыми тегами. Если прям не втерпёж , можно поиграться

1
bysaturn

Конечно озвучка. Буквально за пару часов переозвучили всё)

5
Gеralt of rivia Дмитрий Тимчишин

ты уже глянул?

Дмитрий Тимчишин Gеralt of rivia

Да

Shimuto

Зачем машинный если есть офф от старой версии?

7
gliga142

ну может потому что там старая версия и к новой не подойдёт , не ? что за глупые вопросы ..

10
ЮрецОдесса

Ну если еще его не запихнули в ремастер, значит он еще не подходит. И что мешает тебе это сделать?

4
cheezypizey

В ремастере есть новые диалоги, и я очень сомневаюсь, что оригинальный перевод будет совместим с ремастером

3
Аристов--Черный

"Вы имеете моё ухо, гражданин"

3
Destroited

"Истинно только его сударь !"

3
Triaxn

проверил, работает. Очень даже не плохо!

3
л0л9ш90шщлл90ш

Щас скачивать или подождать нейроозвучку. Вопрос однако.

1
assassin1edward

лучше хотябы нормальный текст, как минимум, подождать, думаю.

1
WerGC

быстро,молодцы!!!!!

1