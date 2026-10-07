Создатели мультиплеера OblivionMP для Oblivion Remastered показали PvP-арену и выпустили готовый шаблон сервера

После демонстрации базовой синхронизации магии и физики команда ReadyM представила новый этап разработки мультиплеера OblivionMP для The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered. В свежем ролике авторы показали первый рабочий шаблон игрового режима в виде гладиаторской арены Имперского города, где вместо стандартных ботов сражаются реальные игроки.

Геймплейный тизер сосредоточен на битвах формата PvP с разделением на синюю и желтую команды. В схватках на арене Септимов участники проводят дуэли и массовые побоища гильдий, используя синхронизированное холодное оружие, стрельбу из лука и арсенал боевой магии с огненными заклинаниями.

Вместе с презентацией разработчики выпустили готовый шаблон сервера гладиаторской арены для сообщества. Моддеры и администраторы уже могут запустить его на выделенном сервере в исходном виде либо полностью переписать исходный код под собственные соревновательные режимы с уникальными условиями боев в Сиродиле.

Команда проекта также объявила о подготовке новой сборки, которая выйдет в течение месяца и послужит преддверием открытого бета-тестирования. В грядущий билд войдут синхронизация неигровых персонажей, общая система сохранения игрового прогресса и поддержка пользовательских интерфейсов.

В настоящий момент платформа OblivionMP развивается на стадии раннего альфа-тестирования версии 0.2.0 со скриптовым движком на C#. Для подключения к серверам сообщества используется лаунчер с единой авторизацией и автоматической загрузкой необходимых модификаций.

Ранний доступ к набору инструментов SDK и тестовым серверам по-прежнему предоставляется по предварительным заявкам через официальный Discord разработчиков. Для участия в тестах требуется наличие лицензионной копии базовой игры.