Создатели мультиплеерного мода для Black Myth Wukong показали новый игровой процесс Oblivion Multiplayer

Разработчики из команды ReadyM, ранее выпустившие многопользовательский мод для Black Myth Wukong, представили третий трейлер своего нового проекта под названием Oblivion Multiplayer. Модификация призвана добавить полноценный сетевой режим в ролевую игру The Elder Scrolls IV Oblivion.
В опубликованном ролике авторы продемонстрировали игровой процесс с участием 4 пользователей. Запись велась в режиме реального времени на локации Храм Повелителя Облаков одновременно с 4 разных компьютеров. Разработчикам удалось добиться стабильной синхронизации ударов, анимаций и перемещений персонажей во время сражения в формате каждый сам за себя.
Одним из главных технических достижений на данном этапе стала успешная синхронизация переходов между локациями через двери. В играх на движках компании Bethesda внутренние помещения загружаются отдельно от открытого мира, что часто приводило к сбоям в сторонних мультиплеерных проектах. Теперь же игроки могут свободно перемещаться сквозь дверные проемы, оставаясь в рамках одной сетевой сессии.
Помимо этого, авторы доработали синхронизацию анимаций скрытного перемещения и совместных прыжков по крышам. В финальной версии модификации планируется реализовать поддержку крупных серверов, ролевых сценариев, арен для сражений, гильдий и совместного прохождения подземелий. Для создания пользовательского контента разработчики предоставят инструментарий ReadyM Creator SDK на базе языка программирования C#.
Релиз Oblivion Multiplayer намечен на второй квартал 2026 года. На официальном сайте проекта уже открылась предварительная регистрация для желающих протестировать запуск собственных серверов.
Ещё нормальный модов на игру. Без них игра просто красивая поделка.
О, прикольно. Если когда-нибудь замутят RP движуху на основе мода, как в Скайриме, с удовольствием залечу )